Szef PKW: Mam nadzieję, że wyniki będą najpóźniej w środę

"​Mam nadzieję, że środa będzie najpóźniejszym i ostatecznym terminem, kiedy podamy wyniki" - powiedział PAP szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Głosowanie w wyborach samorządowych rozpoczęło się w niedzielę o godz. 7 rano i potrwa do godz. 21.

Zdjęcie Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński oraz członek komisji, sędzia SN Wiesław Błuś /Leszek Szymański /PAP

Hermeliński pytany przez PAP, kiedy poznamy wyniki wyborów samorządowych, odpowiedział: "Chcielibyśmy jak najwcześniej, ale myślę, że wcześniej niż we wtorek wieczorem, a może w nocy z wtorku na środę tych wyników chyba nie podamy".

"To są rzeczywiście najtrudniejsze wybory i liczenia głosów jest sporo. Może to być też środa, już tak z ostrożności mówię, że może nawet i czwartek, ale mam nadzieję, że to środa będzie tym najpóźniejszym i ostatecznym terminem kiedy podamy wyniki" - powiedział szef PKW.

W wyborach samorządowych Polacy wybiorą blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. Do głosowania w wyborach samorządowych jest uprawnionych ponad 30,24 mln osób; wybory odbędą się w 26 983 obwodach głosowania.

W dniu wyborów PKW zaplanowała cztery konferencje. O godz. 10 Komisja poinformuje o rozpoczęciu głosowania w tym o ewentualnych incydentach. Następnie w ciągu dnia PKW dwukrotnie poda informację o frekwencji: o godz. 13.30 poda stan na godz. 12, a godz. 18.30 - stan na godz. 17.00. Kolejna konferencja prasowa odbędzie się już po zakończeniu głosowania, o godz. 21.30. Wówczas PKW poda informację o zamknięciu lokali wyborczych i ewentualnych incydentach.

Cząstkowe, nieoficjalne wyniki wyborów PKW będzie podawała na konferencjach w kolejnych dniach. Na poniedziałek zaplanowano trzy konferencje: o godz. 6, 12 i 18. We wtorek i środę - na godz. 15.

Protokoły z wynikami wyborów w swoich siedzibach będą wywieszały komisje obwodowe i terytorialne: gminne, miejskie, powiatowe i wojewódzkie. Informacje o cząstkowych wynikach wyborów będą się także pojawiały na stronie internetowej PKW na podstronie: wizualizacja wyborów samorządowych.

Druga tura wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta - 4 listopada - odbędzie się tam, gdzie w niedzielnym głosowaniu żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów.