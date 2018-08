Szef Samoobrony: Wystartujemy w wyborach samorządowych

"Samoobrona razem z Wolnymi i Solidarnymi i jeszcze jednym ugrupowaniem wystartuje w wyborach samorządowych" - zapowiedział w niedzielę w Krupach (woj. zachodniopomorskie) przewodniczący Samoobrony i ZZR "Samoobrona" Lech Kuropatwiński.

Zdjęcie Lech Kuropatwiński podczas uroczystości przy grobie Andrzeja Leppera w Krupach pod Darłowem / Marcin Bielecki /PAP

Szef Samoobrony, a także około stu członków i sympatyków formacji, wziął udział w uroczystościach 7. rocznicy śmierci Andrzeja Leppera w jego rodzinnej wsi, w której został pochowany.

Reklama

"Samoobrona będzie uczestniczyła w wyborach samorządowych" - powiedział dziennikarzom Kuropatwiński. "Zawarliśmy koalicję z Wolnymi i Solidarnymi, mamy trzeciego koalicjanta, którego dziś jeszcze nie zdradzę, bo jeszcze jest parę dni, aby podpisać umowę i będziemy startować w takiej koalicji. Tak Wolni i Solidarni, jak i my jesteśmy partią prospołeczną, narodową i chcemy razem iść do tych wyborów" - dodał.

"My nie krytykujemy PiS za sprawy rządowe, ale nasz pogląd jest trochę inny, dlatego też chcemy wystartować w wyborach. Wybory samorządowe to trochę inne wybory, jak wybory parlamentarne. Inne programy, inna rozmowa ze społeczeństwem, ale to są też ważne wybory i my chcemy w nich uczestniczyć" - kontynuował Kuropatwiński.

Szef Samoobrony, pytany o program, odpowiedział, że formacja pójdzie do wyborów z programem Samoobrony z 1998 r., ale swoje części dołożą do niego Wolni i Solidarni i trzeci koalicjant.

"Wiemy, że program z 1998 r. trzeba nowelizować, ale niech mi pan pokaże, co w tym programie było złego już w 1998 r., kiedy pisaliśmy o kołach zamachowych, kiedy zawarliśmy w tym programie sytuację gospodarczą, sytuację rynków zbytu i sprzedaż majątku narodowego" - odpowiedział Kuropatwiński pytany o szczegóły programu.

Kontynuował: "Dziś minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że jest wysprzedany polski przemysł spożywczy. My o tym mówiliśmy już w naszym programie, że nie wolno sprzedawać przemysłu spożywczego, bo to jest przemysł, który w niedalekiej przyszłości może rozwiązywać sytuację w rolnictwie".

"Mamy szanse wejść do samorządów. Mówię o sejmikach, ale w niektórych miejscach i do powiatu, a w niektórych miejscach będziemy typować kandydatów na prezydentów razem z Wolnymi i Solidarnymi" - podkreślał.

Przemawiając przy grobie Andrzej Leppera, Kuropatwiński zaznaczył, że Samoobrona jest partią, która ma być "prospołeczna i prosocjalna".

"Dziś nie chcą naszych projektów pokazywać, a przecież to nic innego, jak złożony program wyborczy w 1998 r. przez Samoobronę dziś realizuje PiS. Nie mamy nic przeciwko temu, bo realizuje dobry program, który stworzyliśmy już 20 lat temu i wtedy mówiliśmy o kołach zamachowych. Dziś Morawiecki mówi, że to jego wymysł. Nie, to wymysł Andrzeja Leppera i Samoobrony" - powiedział.

Krótko po południu główne uroczystości związane z rocznicą śmierci Leppera rozpoczęły się mszą w kościele w niewielkich Krupach. Po niej na pobliskim cmentarzu kwiaty na grobie założyciela Samoobrony złożyli działacze tej partii i sympatycy. Przy grobie Leppera była m.in. b. posłanka Samoobrony Renata Beger i poseł Kukiz’15 Stefan Romecki.

Andrzej Lepper zmarł 5 sierpnia 2011 r. Były wicepremier rządu PiS-LPR-Samoobrona został znaleziony martwy w warszawskiej siedzibie partii. Leppera - wiszącego na sznurze przymocowanym do worka bokserskiego - znalazł jego zięć. Według wstępnej hipotezy, przyczyną samobójstwa mogły być kłopoty finansowe - podawała wtedy prokuratura. W październiku 2012 r. prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Leppera, bo nie stwierdziła, aby ktokolwiek nakłaniał, bądź udzielał pomocy w targnięciu się szefa Samoobrony na życie.

Kacper Reszczyński