Toruń: Jakub Hartwich radnym miasta

Jakub Hartwich został radnym miasta Torunia – poinformował na Twitterze poseł Arkadiusz Myrcha. Są to informacje nieoficjalne. Hartwich startował z list Koalicji Obywatelskiej.

Zdjęcie Jakub Hartwich /Jacek Domiński /Reporter

"Szanowni Państwo, Kuba Hartwich, Radny Rady Miasta Torunia. Gratulacje" - napisał poseł Arkadiusz Myrcha na swoim Twitterze.



Jakub Hartwich był jednym z czołowych uczestników protestu niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie. We wrześniu zdecydował się na kandydowanie do Rady Miasta w Toruniu z listy Koalicji Obywatelskiej.



W rozmowie z TVN24 tłumaczył, że czterdziestodniowy protest uświadomił mu, że chce mieć realny wpływ na zmiany u siebie w mieście, w samorządzie. Miejsce na liście zaproponowała mu Koalicja Obywatelska. Jakub Hartwich występował nawet na jednej z konwencji PO i Nowoczesnej.



"Cieszę się, że Koalicja Obywatelska dała mi tę propozycję, dziękuję bardzo za to, bo to umożliwi mi po prostu działanie w sprawach osób niepełnosprawnych, zmienianie ich życia na lepsze" - tłumaczył swój start.



Jak informuje toruńska "Gazeta Wyborcza", cząstkowe nieoficjalne dane wskazują, że najwyższe poparcie w wyborach samorządowych do Rady Miasta Torunia uzyskała właśnie Koalicja Obywatelska. Drugi jest komitet Michała Zaleskiego, a trzeci PiS.