Trzaskowski obiecuje ogrzewanie w zimie i dostęp do ciepłej wody

Rewitalizację przynajmniej 30 kamienic na warszawskiej Pradze oraz podłączenie co najmniej 70 budynków do sieci ciepłowniczej w 2019 roku zadeklarował w sobotę kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski /Reporter

Trzaskowski podkreślił na sobotniej konferencji prasowej w stolicy, że dotychczas odbył z mieszkańcami całej Warszawy około 130 spotkań. "Po takiej liczbie spotkań mogę mówić o tym, że mam rozpoznane ich potrzeby" - zauważył kandydat na prezydenta Warszawy.



W odniesieniu do potrzeb mieszkańców Pragi, Trzaskowski ocenił, że dotyczą one "ogrzewania w zimie lub dostępu do ciepłej wody". W związku z tym zadeklarował, że "chciałby, aby od 2019 roku przynajmniej 70 kamienic sukcesywnie było dołączonych do sieci ciepłowniczej".

Dodał również, że "chciałby, aby co roku przynajmniej tysiąc mieszkań w całej Warszawie, ale głównie po praskiej stronie Wisły, sukcesywnie było dołączonych do dostępu do ciepłej wody".

Trzaskowski zauważył jednocześnie, że "jeszcze kilka lat temu można było mieć wrażenie, że więcej dzieje się po przeciwnej stronie Wisły". Jego zdaniem jednak, w ostatnich latach na Pradze został wykonany "ogrom pracy". Wśród obiektów świadczących o intensywnym rozwoju Pragi wymienił m.in. budowę metra, Muzeum Pragi, Centrum Przedsiębiorczości, a także rewitalizowane kamienice.

Podkreślił, że chciałby, aby od 2019 roku rozpoczęta została rewitalizacja kolejnych, przynajmniej 30 kamienic. Zauważył jednocześnie, że na Pradze dzieje się dużo, ale, jak dodał, chciałby, aby działo się jeszcze więcej.

