Trzaskowski: Te wybory są najważniejsze od lat

"Niedzielne wybory będą najważniejszymi wyborami w Warszawie od lat" – powiedział podczas czwartkowej konwencji kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski. "Pookażmy w nich, że otwartość, tolerancja i wspólne wartości mogą wygrać z oszustwem i manipulacją" - apelował.

Zdjęcie Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy, poseł PO Rafał Trzaskowski podczas Warszawskiej Konwencji / Jakub Kamiński /PAP

Trzaskowski zabrał głos podczas ostatniej przed niedzielną pierwszą turą wyborów samorządowych w Warszawie konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Towarzyszyła mu żona Małgorzata. Po konwencji Trzaskowski, wraz z innymi kandydatami na radnych, udał się na spacer po stolicy, by rozdawać ulotki i prosić warszawiaków o głos.

Kandydat na prezydenta stolicy podkreślał podczas konwencji, że w polityce powinno chodzić o wartości, a nadrzędną wartością jest to "żebyśmy wszyscy byli w naszym mieście wolni". "Warto wiedzieć, jak pozyskiwać pieniądze na inwestycje, ale równolegle nie można się poddawać żadnemu szantażowi" - dodał Trzaskowski.

Przypomniał swoje hasło wyborcze. "To hasło, które nam przyświeca: 'Warszawa dla wszystkich' niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak długo mieszkają w Warszawie, niezależnie od poglądów politycznych" - przekonywał polityk Platformy. Nawiązując do słów swego głównego konkurenta do fotela prezydenta stolicy, podkreślał, że "nie ma Warszawy pragmatycznej czy ideologicznej". "Jest jedna Warszawa, którą wszyscy tworzymy" - powiedział.

"Musimy zabrać głos"

Ocenił, że zbliżające się wybory samorządowe będą najważniejszymi od lat. "To jest ta chwila, w której musimy wszyscy zabrać głos. Cała Polska na nas w tej chwili patrzy, dlatego że te wartości, na których była budowana Warszawa, to są wartości, na których była budowana Polska. I dlatego te dni, te ostatnie godziny są tak niesłychanie istotne: żebyśmy się wszyscy zmobilizowali" - wskazywał Trzaskowski.

Apelował, by w najbliższą niedzielę pójść do urn wyborczych i pokazać "otwartość i tolerancję, pokazać, że wspólne wartości mogą wygrać z oszustwem i manipulacją". "To jest najważniejsze. Wygramy, bo potrafimy" - zapewniał polityk PO.

Rabiej o bastionie wolności

Kandydat na wiceprezydenta Warszawy Paweł Rabiej podkreślał, że "Warszawa zawsze była bastionem wolności, tolerancji, otwartości, europejskiego myślenia". "I jest nim teraz - miastem wolnym, silnym, otwartym, dumnym, różnorodnym i europejskim. Szacunek, otwartość, przyzwoitość - to jest duch, to jest charakter Warszawy. Do takiego miasta przyjechałem na studia i w nim zostałem i w takim mieście chcę żyć, do końca" - dodał polityk Nowoczesnej.

Nawiązując do hasła wyborczego Trzaskowskiego "Warszawa dla wszystkich", Rabiej podkreślił, że to nie slogan. "To hasło, które płynie z serca, to nasza konkretna wizja (...) Mamy pełną determinację i pełną pokorę, by tę wizję codziennie, każdego dnia, przez pięć lat kadencji w Warszawie realizować" - powiedział Rabiej.

Dodał, że kartka wyborcza to "potężne narzędzie - zmienia rządy, a czasem i bieg historii". "Dlatego namawiam was: idźcie w niedzielę i głosujcie. To są niezwykle ważne wybory. Jeszcze nigdy nasz wybór nie był tak czytelny, alternatywa tak wyrazista, tak widoczne dwie drogi, którymi może pójść Warszawa" - podkreślił Rabiej.

Halicki: Najważniejsze od 1989 roku

Lider mazowieckich struktur PO Andrzej Halicki wyraził pogląd, że niedzielne wybory samorządowe będą "najważniejszymi po 1989 roku". "Pamiętacie ten plakat, tego szeryfa?" - pytał zgromadzonych na konwencji działaczy Koalicji Obywatelskiej. Nawiązywał do słynnego plakatu wyborczego Solidarności z 1989 r. z postacią "szeryfa", Gary’ego Coopera. "Rafał jest dzisiaj tym szeryfem, bo walczymy o wolną Warszawę, o demokratyczną, obywatelską, prawdziwie wolną, otwartą, europejską Warszawę. Rafał nas prowadzi do zwycięstwa. Zwyciężymy" - zapewniał Halicki.

Krajewska o "fachowcu rozwiązującym problemy"

Kandydatka koalicji do rady dzielnicy Ursynów Sylwia Krajewska apelowała, by w najbliższą niedzielę wybrać "fachowca, który potrafi rozwiązywać problemy". "Który nie będzie rysował mazakiem po kartce, nie będzie prowadził metra przez podziemne jeziora, który nie będzie budował mostów w czeskiej Pradze" - dodała Krajewska.

Potapowicz: Ten ruch prowadzi nas do zwycięstwa

Lider stołecznych struktur Nowoczesnej Sławomir Potapowicz wspominał, że wiosną tego roku, kiedy tworzyła się Koalicja Obywatelska PO i Nowoczesnej (później dołączyło do niej lewicowe stowarzyszenie Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej), wielu wątpiło, czy projekt ten odniesie sukces. "Dziś widać jak bardzo potrzebne było to porozumienie, jak bardzo jest istotne dla Warszawy. Widać, że to był słuszny ruch, który prowadzi nas do zwycięstwa" - powiedział Potapowicz.

"Rafał, Warszawa, wspólna sprawa"

Głos podczas konwencji zabrał też szef stołecznych struktur PO Marcin Kierwiński oraz kandydaci na radnych: obecna przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Dorota Malinowska-Grupińska i burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski. Wystąpienia kandydatów raz po raz przerywały oklaski i skandowane przez działaczy koalicji hasła: "Rafał, Warszawa, wspólna sprawa!".