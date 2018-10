Trzaskowski wsparł kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Legnicy

Wybrany na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski udzielił we wtorek poparcia Jarosławowi Rabczence, który ubiega się o fotel prezydenta Legnicy (woj dolnośląskie). "To polityk nowego pokolenia, który łączy doświadczenie i energię" - mówił Trzaskowski o Rabczence.

Zdjęcie Prezydent elekt Warszawy Rafał Trzaskowski /Tomasz Wojtasik /PAP

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Legnicy zmierzą się w niedzielę urzędujący prezydent Tadeusz Krzakowski i kandydat Koalicji Obywatelskiej Jarosław Rabczenko. Na Krzakowskiego w pierwszej turze zagłosowało 42,5 proc. wyborców, zaś na Rabczenkę - 26,5 proc.

"Nowe pokolenie"

Trzaskowski, mówiąc o Rabczence, podkreślił, że warto wspierać polityków "nowego pokolenia, którzy łączą doświadczenie i energię do to tego, aby zmieniać swoje miasta". "W Legnicy jest potrzebna odnowa, jest potrzebny nowy oddech. Chcemy, by Legnica była miastem europejskim, by była miastem otwartym, które będzie się rozwijać" - mówił Trzaskowski.

Dodał, że w tej chwili trzeba postawić nacisk na jakość życia w miastach. "Program, który proponuje Jarek (Rabczenko - PAP) jest bardzo podobny do programu, który ja proponowałem i który proponują nasi politycy średniego pokolenia" - mówił. Jak dodał, program ten skupia się na tym, aby dać miastom impuls do silnego rozwoju.

Trzaskowski dodał, że w Warszawie i w innych miastach, gdzie kandydaci KO wygrali w pierwszej turze, "udało się tego dokonać dzięki wielkiej mobilizacji". "Zawdzięczamy tę mobilizację pozytywnemu programowi. W Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu wszyscy chcieli rozmawiać o rozwoju miast, byli skoncentrowani na pozytywnym programie" - mówił.

Piotr Borys (PO), który zdobył w wyborach samorządowych mandat do sejmiku dolnośląskiego, powiedział, że program wyborczy Rabczenki będzie miał wsparcie radnych Koalicji Obywatelskiej w sejmiku. "Apeluję do tych, którzy oddawali głosy na kandydatów do sejmiku, aby swój głos oddali na Jarosława Rabczenkę" - mówił.

Kolejne kierunki

Z Legnicy Trzaskowski udał się do Jeleniej Góry, gdzie udzieli poparcia kandydatowi KO na prezydenta miasta Jerzemu Łużniakowi. Urzędujący wiceprezydent Jeleniej Góry zmierzy się w drugiej turze z kandydatem PiS, senatorem Krzysztofem Mrozem.

Trzaskowski będzie też we wtorek w Kamiennej Górze, gdzie poprze obecnego burmistrza tego miasta Krzysztofa Świątka (startuje z własnego komitetu). Zmierzy się on w drugiej turze z Januszem Chodasiewiczem (również własny komitet).