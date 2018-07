Trzaskowski zapowiada powstanie 18 skwerów sportowych

Chcę, aby w Warszawie powstało co najmniej 18 skwerów sportów miejskich - powiedział we wtorek kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski. "Sport musi być dostępny dla mieszkańców przez cały rok" - dodał.

"To co się zmieniło w ciągu ostatnich lat, to przede wszystkim to, że warszawiacy wyszli z domów i zaczęli używać świeżego powietrza, (mają) coraz więcej woli, żeby spędzać czas na wolnym powietrzu. Próbujemy odpowiadać na to zapotrzebowanie w mieście Warszawa, właśnie takimi miejscami jak Plaża Poniatówka. Chcemy, żeby takich sportowych skwerów miejskich było w Warszawie coraz więcej i żeby warszawiacy w dzielnicach mieli dostęp do takiej infrastruktury i żeby mogli spędzać czas na świeżym powietrzu" - mówił Trzaskowski na konferencji prasowej przy strefie sportu Plaży Poniatówki.

Kandydat PO i Nowoczesnej zaznaczył, że chciałby, aby takich skwerów aktywności było w Warszawie co najmniej 18. "Chcemy przede wszystkim skupić się na młodzieży i dzieciach, żeby one mogły korzystać z takich miejsc, dlatego chcemy również zorganizować specjalny system, gdzie wszelkiego rodzaju trenerzy i instruktorzy, byliby dofinansowani przez miasto, po to, żeby zajmować się młodzieżą w tego typu miejscach" - powiedział.

Gdzie miałyby powstać skwery?

Jak zaznaczył, pierwsze skwery mogłyby powstać przy węzłach komunikacyjnych stacji metra np. na Moczydle czy Służewiu. "To są takie miejsca, gdzie mamy bardzo podobną architekturę drogową, którą można wykorzystać. W tej chwili najczęściej tam się nic nie dzieje, a to są idealne miejsca, żeby takie skwery organizować. Przede wszystkim tam gdzie są ludzie, więc blisko takich miejsc, gdzie mamy komunikację miejską i które do tej pory były niewykorzystywane" - stwierdził Trzaskowski.

Obecny na konferencji prezes Fundacji Skwer Sportów Miejskich Grzegorz Gądek podkreślił, że celem fundacji jest tworzenie projektów, które będą służyć wszystkim mieszkańcom do aktywnej rekreacji i żeby przestrzeń zbliżała mieszkańców do siebie.

"Propozycja, o której mówimy, polega na tym, żeby pojawić się z ofertą rekreacyjną w miejscach gdzie już teraz są setki tysięcy warszawiaków. Są to przede wszystkim węzły transportowe, miejsca gdzie jest bardzo dużo pieszych na co dzień. Miasto, wspierając zdrowy tryb życia w tych miejscach, pozwala większej liczbie osób z niego korzystać, a jednocześnie promuje transport publiczny, co też jest ważnym celem i poprawia jakość życia. Widzimy to w światowej prasie, że Warszawa jest najbardziej dynamicznym, szybko zmieniającym się, pełnym energii miastem w Europie i to jest trend, który fajnie jest rozlać po całej Warszawie" - zaznaczył Gądek.

Zdaniem Gądka, ważnym elementem tworzenia oferty rekreacyjnej dla warszawiaków jest również warunek, aby działała ona przez cały rok. Z kolei radny m.st. Warszawy Paweł Lech (PO) zwrócił uwagę, że aby można było prowadzić sportowy i zdrowy tryb życia - jakiego oczekują warszawiacy - niezbędne jest funkcjonowanie dobrych klubów sportowych i dobrych przestrzeni, gdzie można uprawiać sport na najwyższym poziomie.