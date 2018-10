Tyszka w "Rz": W Kukiz'15 jest przegrupowanie

Nie ma żadnego rozłamu, jest przegrupowanie - zapewnia w rozmowie z "Rzeczpospolitą" wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z klubu Kukiz'15.

Zdjęcie Stanisław Tyszka /LUKASZ SOLSKI /East News

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka odnosi się w rozmowie z "Rzeczpospolitą" do wymiany zdań na Twitterze między Pawłem Kukizem i Markiem Jakubiakiem.



"Nie ma żadnego rozłamu, jest przegrupowanie" - zapewnia.



"Obecnie każda formacja polityczna, która brała udział w wyborach samorządowych, jest na etapie wyciągania wniosków. My także" - przekonuje.



Na uwagę dziennikarza, że wynik Kukiz'15 w wyborach samorządowych (niecałe 6 proc.) pozostawia wiele do życzenia, wicemarszałek odpowiada: "Proszę nie porównywać naszych wyników wyborczych bezpośrednio z wynikami partii politycznych".



Tyszka jest zdania, że choć ruch nie zdobył żadnych mandatów w sejmikach, to "ten wynik to sukces". "To, że nie zdobyliśmy mandatów, wynika z metody d'Hondta, którą zawsze krytykowaliśmy" - podkreśla.



Pytany o to, czy Kukiz'15 do wyborów do PE i parlamentarnych pójdzie w koalicji z innymi ugrupowaniami, Tyszka stwierdza, że jest "trochę za wcześniej, żeby o tym mówić". "Jesteśmy otwarci na poszerzenie formuły Kukiz'15" - zaznacza w rozmowie z dziennikiem.



