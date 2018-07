Warszawa: Trzaskowski będzie weryfikował słowa Jakiego

Rafał Trzaskowski otworzył stronę internetową, która ma służyć do weryfikacji słów i obietnic Patryka Jakiego. To kolejna odsłona kampanii wyborczej w stolicy.

Witryna nazywa się mowprawde.pl. Strona dzieli się na dwie części. Po lewej znajduje się "Co mówi Patryk Jaki?", a po prawej "Jaka jest prawda?".

Sztab Trzaskowskiego wybrał pierwsze wypowiedzi Jakiego. Np. "zamiast budować mosty, likwidują pasy dla samochodów". Do tych słów odnieśli się pracownicy Trzaskowskiego, którzy zauważyli, że w Warszawie powstał Most Marii Skłodowskiej-Curie, a kolejny jest w budowie. Nie odnieśli się natomiast do drugiego zarzutu dotyczącego likwidacji pasów dla samochodów.



"Pierwszy krok w Warszawie zaczyna się od prawdy" - głosi wpis Trzaskowskiego. Polityk zachęca też, by mieszkańcy Warszawy "kontrolowali informacje razem z nim". Podaje specjalny adres do kontaktu mailowego.

Tego typu element kampanii to innowacyjny pomysł. Czy okaże się skuteczny, pokażą wyniki wyborów. Nowa strona Trzaskowskiego skupia się na wytykaniu obietnic lub słów Jakiego, które weryfikowane są ze stanem faktycznym, ale jednocześnie Trzaskowski nie proponuje własnych rozwiązań.