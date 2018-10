Wenta: Nie będzie masowych zwolnień urzędników

"Jeśli zostanę prezydentem Kielc, nie będzie masowych zwolnień urzędników" - zapowiedział w piątek w Kielcach Bogdan Wenta, odnosząc się do pojawiających się na ten temat informacji. "Nie ma takiego planu" - zapewnił.

Zdjęcie Bogdan Wenta /Piotr Tracz /Reporter

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Kielcach Bogdan Wenta odniósł się do pogłosek, według których po jego zwycięstwie w wyborach planowane są masowe zwolnienia w kieleckim urzędzie miasta. "Mówię to jako menadżer, który już zarządzał ludźmi. To jest niemożliwe, aby miasto można było pozbawić takiej liczby dobrych zawodników, tak dobrze przygotowanych do pracy. Kwestią może czasami być uzgodnienie tylko wspólnej strategii, wspólnego planu" - podkreślił Wenta.

Reklama

"Nie ma takiego planu. Jeśli takie plotki istnieją nie wiem, czemu ma to służyć. Nie będziemy takich masowych zwolnień robić" - zapewnił kandydat na prezydenta Kielc.

Wenta podczas spotkania z dziennikarzami pytany był o rozmowy jakie prowadzi z kandydatami na prezydenta Kielc, którzy nie dostali się do drugiej tury wyborów. W czwartek poparł go Krzysztof Adamczyk, który w wyborach startował jako kandydat niezależny z poparciem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

"Wszyscy, którzy w pierwszej turze brali udział mieli swoje programy. W wielu punktach tych programów było wiele zbieżności. W tym wszystkim chodzi o Kielce i mieszkańców. Te punkty, które są zbieżne, jeśli byłbym zwycięzcą, jako prezydent będę wspierał. Zapraszam wszystkich do współpracy" - zaznaczył Wenta, który podczas konferencji zapowiedział budowę 10 nowych boisk na kieleckich osiedlach.

"To efekt rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami Kielc. To miejsca rekreacji, które mają być przede wszystkim do dyspozycji najmłodszych, ale nie będą to boiska zamknięte. Będą dostępne dla wszystkich. Ten czas wolny ludzi skupia się wokół aktywności fizycznej, dlatego taka infrastruktura jest bardzo potrzebna. Do tego dojdą mini parki, skwery, ławki i zielona przestrzeń. Jeśli czwartego listopada zostanę prezydentem Kielce, to zostaną poczynione pierwsze działania w tym kierunku" - podkreślił lider stowarzyszenia "Projekt Świętokrzyskie".

Wenta zapowiedział również nowe programy profilaktyczne dla najmłodszych. "Postawa ciała, kręgosłup - to bardzo ważne u najmłodszych obywateli naszego kraju. Liczba dźwiganych książek, ciężkie plecaki wpływają na rozwój dziecka. Profilaktyka musi pójść w kierunku budowania świadomości społecznej i bezpośredniego kontaktu z fachowcami, jak można to poprawić. Wszystkie takie działania będziemy wspierać" - zapewnił Wenta. Zapowiedział, że podobne programy profilaktyczne powstaną także dla osób starszych.

W pierwszej turze wyborów na prezydenta Kielc Wenta (KWW Projekt Świętokrzyskie) zdobył 32 913 głosów (37,62 proc.) i w drugiej turze zmierzy się z Wojciechem Lubawskim. Na urzędującego od 2002 r. włodarza miasta (KWW Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski) głosowało 25 552 osoby (29,20 proc.).

Druga tura wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta - 4 listopada - odbędzie się tam, gdzie w niedzielnym głosowaniu żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów.