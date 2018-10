Wiadomo, kiedy poznamy końcowe wyniki wyborów samorządowych

W związku z błędami w 60 protokołach obwodowych komisji wyborczych w Krakowie, podanie końcowych wyników wyborów samorządowych przez Państwową Komisję Wyborczą opóźni się - powiedział w środę szef PKW Wojciech Hermeliński. Dodał, że prawdopodobne są godziny 15, 16, czy nawet 17.

We wtorek mówiło się, że podanie końcowych wyników wyborów może odbyć się najwcześniej w środę o godz. 12. Hermeliński powiedział w środę PAP, że podanie końcowych wyników wyborów samorządowych przez Komisję opóźni się. "To na razie jeszcze trochę musi potrwać" - zaznaczył przewodniczący PKW.



Jak tłumaczył, pojawił się problem w Krakowie, gdzie 60 komisji obwodowych zostało wezwanych do uzupełnienia protokołów po tym, jak komisja terytorialna wykryła w nich błędy.

Szef PKW powiedział, że konferencja Komisji na pewno nie odbędzie się przed południem, bardziej prawdopodobne są godziny 15, 16, czy 17.