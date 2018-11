Wielkopolskie: Jan Grabkowski (PO) ponownie starostą poznańskim

Jan Grabkowski (PO) został w środę ponownie wybrany na starostę poznańskiego. Taką decyzję podjęli radni w trakcie pierwszej sesji VI kadencji Rady Powiatu w Poznaniu; Grabkowski jest starostą poznańskim od 2002 roku.

Zdjęcie Jan Grabkowski /WALDEMAR WYLEGALSKI/POLSKA PRESS /East News

W głosowaniu wzięło udział 29 radnych. Grabkowski uzyskał 22 głosy. Na jego konkurenta, Filipa Żelaznego (PiS) zagłosowało 7 osób.



"Koalicja jaką stworzyliśmy daje nam szansę na rozwój przez kolejne pięć lat. Wszyscy, którzy przyjęli zaproszenie do współpracy są za dalszym dynamicznym rozwojem. Z pewnością nie będziemy zwalniać tempa" - powiedział w środę Grabkowski.

"Tak jak i wcześniej będziemy działać na rzecz opieki nad osobami w trudnej sytuacji życiowej, seniorami, podopiecznymi domów dziecka. Będziemy dalej kierować środki na profilaktykę zdrowotną, na walkę ze smogiem czy walkę z azbestem. Chcemy też mieć coraz lepszą sieć dróg i coraz lepszą komunikację - ze szczególnym uwzględnieniem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Liczę na kolejne osiągnięcia i doskonalenie relacji między samorządami w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań" - dodał.

Starosta poznański przyznał, że kontynuacja po ostatnich wyborach samorządowych rządów prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka (PO), ponowny wybór jego jako starosty oraz spodziewany wybór Marka Woźniaka (PO) na marszałka województwa wielkopolskiego, to dowód na "dojrzałość mieszkańców Wielkopolski, Poznania i powiatu, którzy powiedzieli, że nie chcą żadnych dzikich zmian". "Swoją decyzją przy urnie wyborczej pokazali, że odpowiada im to, co dzieje się w regionie, w mieście i w powiecie. Zaświadczyli też, że myślą pozytywnie o tym, co my robimy i nie chcą uczestniczyć w różnych sytuacjach, których jesteśmy świadkami na arenie krajowej" - powiedział.

Przewodniczącym ponownie Piotr Burdajewicz

Przewodniczącym rady powiatu został ponownie Piotr Burdajewicz. Wicestarostą pozostał Tomasz Łubiński. Do zarządu trafili ponadto Piotr Zalewski i Antoni Kalisz.

Jan Grabkowski jest starostą poznańskim od 2002 roku. Po raz pierwszy mandat radnego rady powiatu zdobył w 1998 roku. W I kadencji był wicestarostą. Jest pomysłodawcą i wiceprezesem Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W latach 90. był radnym i zastępcą wójta gminy Czerwonak. W październikowych wyborach Jan Grabkowski zdobył w swoim okręgu 5152 głosy startując z listy Koalicji Obywatelskiej.

Po ostatnich wyborach samorządowych najwięcej radnych do 29-osobowej Rady Powiatu wprowadziła Koalicja Obywatelska, która zdobyła 14 mandatów. Drugą siłą w radzie jest opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość, które ma siedmiu radnych. W radzie znalazło się również pięć osób, które zdobyły mandaty startując z list KWW Bezpartyjni Samorządowcy oraz dwaj radni reprezentujący KWW Niezależni dla Powiatu. Jeden mandat uzyskał kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego.