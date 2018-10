Władysław Kosiniak-Kamysz: Z politycznymi terrorystami się nie negocjuje

"Bez nas PiS miałoby ponad 40 procent i rządziłoby w 15 województwach" - mówi lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując wynik swojej partii w wyborach samorządowych.

Według najnowszego sondażu Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło w wyborach samorządowych 13,6 proc. głosów. Nie przełożyło się to jednak na zwycięstwo w żadnym sejmiku wojewódzkim. Jak przekonywał na antenie RMF FM poseł PO Sławomir Neumann, Platforma "jest po słowie z PSL" i w wygranych przez nią sejmikach (siedmiu) będzie zawiązywać koalicję z partią Kosiniaka-Kamysza.

Jak w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem przekonuje Władysław Kosiniak-Kamysz, spotkanie w tej sprawie odbędzie się dopiero po ogłoszeniu oficjalnych wyników. Lider PSL wskazał także, że 13,6 proc. to dobry wynik dla jego ugrupowania.

"Jak na trzy lata atomowych ataków partii rządzącej i podległych jej mediów na PSL, ten wynik broni się sam. To pokazuje, że po najgorszym w naszej historii wyniku wyborów parlamentarnych umieliśmy odczytać żółtą kartkę od wyborców, zrobić rachunek sumienia, zakasać rękawy i ruszyć do ciężkiej pracy" - powiedział.

Lider ludowców nie przewiduje także żadnych personalnych rozliczeń w ramach swojej partii. "Udało nam się odzyskać zaufanie polskiej wsi. Jeszcze nie na tyle, żeby wygrać z PiS, ale wystarczająco, by mocno ich osłabić. Bez nas PiS chwaliłby się dziś ponad 40-procentowym wynikiem i rządził w 15 województwach" - dodaje.

Kosiniak-Kamysz odniósł się także do ewentualnych koalicji z PiS.

"Nikt w PSL nie będzie udawał, że deszcz pada, gdy na nas plują" - zadeklarował lider PSL, krytykując sposób prowadzenia kampanii przez partię rządzącą.

"Nie wyobrażam sobie, że po tym bezpardonowym ataku, słowach o fizycznej eliminacji, ktoś z ludowców mógłby serio myśleć o jakiejkolwiek współpracy z PiS w sejmikach" - precyzuje.

"Z politycznymi terrorystami się nie negocjuje. Nie wszystko jest polityką. W takich momentach trzeba jasno stanąć po stronie zasad i wartości, które przyświecają ludowcom od 123 lat" - dodaje.

Kosiniak-Kamysz skomentował także swoją decyzję o samodzielnym pójściu do wyborów samorządowych. "Gdybyśmy w wyborach samorządowych weszli do Koalicji Obywatelskiej, PSL już dziś by nie było, a sama koalicja wiele by nie zyskała. Nasi wyborcy nie zagłosowaliby na swoich sprawdzonych gospodarzy, którzy idą pod rękę z liberałami. Taka jest natura wyborów samorządowych" - mówił.

Jak przewiduje lider PSL, "w najbliższych wyborach parlamentarnych PiS przegra i kolejne cztery lata spędzi w opozycji".