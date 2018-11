Wybory 2018. Adamowicz: Jestem prezydentem wszystkich gdańszczan

- Będę robił wszystko z moimi współpracownikami, aby przez pięć lat pokazać, że jestem prezydentem wszystkich gdańszczan, bez wyjątku - powiedział Paweł Adamowicz, który według sondażowych wyników II tury wyborów został ponownie prezydentem Gdańska.

Zdjęcie Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz (C) z żoną Magdaleną (P) podczas wieczoru wyborczego / Adam Warżawa /PAP

Według sondażu Ipsos wybory prezydenta miasta w Gdańsku wygrał Paweł Adamowicz; głosowało na niego 64,7 proc. wyborców; na Kacpra Płażyńskiego (PiS) - 35,3 proc.

Wieczór wyborczy Adamowicza zorganizowano w Klubie Żak w Gdańsku-Wrzeszczu. Adamowicz po ogłoszeniu wyników sondażu wyszedł na scenę wraz z małżonką Magdaleną i córką Teresą. Podziękował swojej rodzinie, sztabowi wyborczemu i wolontariuszom, a także wicemarszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi, Aleksandrowi Hallowi oraz przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi. Swoje podziękowania skierował także do gdańszczanek i gdańszczan, za to, że na niego zagłosowali i wzięli udział w wyborach.

Podziękował również za wspólną rywalizację kandydatowi Zjednoczonej Prawicy Kacprowi Płażyńskiemu. "Mam nadzieję, że wiele z punktów programu, które nas łączą, będziemy mogli realizować w Radzie Miasta Gdańska. Mam do pana ogromny szacunek i chciałbym, żeby pan to wiedział" - mówił Adamowicz.

"Gdańsk wolności, równości, solidarności"

"Będę wszystko robił z moimi współpracownikami, aby przez te pięć lat pokazać wam, że jestem prezydentem wszystkich, bez wyjątku gdańszczan - powiedział Adamowicz.

"Gdańsk dzisiaj po raz drugi dokonał wyboru, Gdańsk dzisiaj po raz drugi opowiedział się za Gdańskiem wolności, równości, solidarności, za Gdańskiem otwartym; ani zuchwałym, ani pozbawionym leku. Taki Gdańsk jest, tacy my jesteśmy. Chcemy, żeby taki Gdańsk pozostał dziś, jutro i zawsze. Niech żyje Gdańsk. Wszystko dla Gdańska" - mówił Adamowicz.

Zdjęcie Sondażowe wyniki II tury wyborów na prezydenta Gdańska / INTERIA.PL

"Święto demokracji, moment wyjątkowy"

Pytany przez dziennikarzy o swoją wygraną, Adamowicz pokreślił, że oznacza ona dla niego "ogromny kredyt zaufania" ze strony gdańszczan. "To jest święto demokracji. Odczuwa się przez te wybory, że jest to moment wyjątkowy. I że demokracja to jest wieź międzyludzka. Jeżeli my kandydaci się na serio zaangażujemy w kampanię wyborczą, nie będziemy tylko patrzyli z pozycji billboardów, ulotek na wyborców, ale zejdziemy z piedestałów władzy, na dół, wtedy nie tylko ożywiamy demokrację gdańską, demokrację polską, ale nadajemy jej ludzki wymiar" - przekonywał.

Na wieczorze wyborczym wśród gości byli m.in prezydent Sopotu Jacek Karnowski, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, europoseł PO Janusz Lewandowski i były minister transportu Sławomir Nowak.

W poniedziałek o 7 rano Adamowicz spotka się z mieszkańcami miasta przed Dworcem Głównym, gdzie będzie rozdawał drożdżówki i kawę. Spotkanie to zapowiedział jeszcze przed ogłoszeniem sondażowych wyników; zapewniał, że niezależnie kto wygra w Gdańsku, to on z mieszkańcami się spotka.