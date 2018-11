Wybory 2018. Łódzkie: Będzie powtórka głosowania do sejmiku?

PSL złożyło protest na ważność wyborów do sejmiku w województwie łódzkim w jednym z okręgów wyborczych - poinformował we wtorek PAP wiceszef PSL i wicemarszałek woj. łódzkiego Dariusz Klimczak. Sprawa ma związek z kartami do głosowania, które zostały zakwalifikowane jako nieważne.

Zdjęcie karty do głosowania, zdj. ilustracyjne /Adam Staśkiewicz /East News

Październikowe wybory do sejmiku woj. łódzkiego wygrało PiS, wprowadzając tam 17 radnych. Koalicja Obywatelska ma 12 radnych, a czterech - Polskie Stronnictwo Ludowe. Jeden mandat zadecydował o przejęciu przez PiS władzy w 33-osobowym samorządzie wojewódzkim, w którym przez lata rządziła koalicja PO-PSL.

Nieważne karty

Reklama

Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP Klimczak, protest dotyczy wyborów w okręgu nr 5 skierniewicko-tomaszowskim, gdzie - jego zdaniem - błędnie zakwalifikowano jako nieważne karty, na których brakowało pieczęci jednej z komisji. "Tymczasem, poprzez zarządzenie Państwowej Komisji Wyborczej, nieopieczętowana karta do głosowania nie jest głosem nieważnym, jeśli jest na druku PKW, a tak właśnie było" - stwierdził. Według ludowców, kart uznanych za nieważne w tym okręgu jest ponad 260, a PSL do drugiego mandatu w tym okręgu zabrakło 127 głosów.

W piątym okręgu wyborczym obejmującym: Skierniewice, powiat opoczyński, powiat rawski, powiat skierniewicki, powiat tomaszowski, powiat brzeziński PiS uzyskało trzy mandaty, a PSL i Koalicja Obywatelska - po jednym.

Powtórka wyborów?

"Postanowiliśmy zwrócić się do sądu o rozpatrzenie tej sprawy i zakwalifikowanie tych głosów jako ważne lub - w ostateczności - o powtórzenie wyborów w tym okręgu lub powtórzenie wyborów w tych obwodach, gdzie te karty zostały błędnie zakwalifikowane jako nieważne" - powiedział.

Dodał, że pełnomocnik PSL protest złożył m.in. w warszawskim Sądzie Okręgowym. Przyznał, że nie ma pewności, że na tych wszystkich kartach są głosy oddane na Stronnictwo, ale - jak mówił - protest oparty jest o zeznania świadków, którzy byli członkami tych komisji.

"Widzieli oni, na kogo były te głosy. Na przykład w jednej z komisji w gminie Ujazd na wszystkich kartach nieważnych, a było ich 48, były głosy oddane na PSL. Kto wie, czy przynajmniej na połowie tych wszystkich nieważnych kart nie było głosów na PSL, a wtedy zupełnie w inny sposób rozkłada się podział mandatów w tym okręgu i w całym województwie" - podkreślił.

"Chodzi o jeden mandat"

Klimczak zapowiedział, że jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej sesji sejmiku województwa łódzkiego, którą zaplanowano na 22 listopada, będzie chciał się spotkać z przewodniczącym seniorem, i uprzedzić go, że będzie wnioskował o jej odroczenie do czasu rozstrzygnięcia sądowego. "Tym bardziej, że chodzi o jeden mandat, który decyduje o wszystkim w tym województwie" - dodał.