Wybory 2018. Lubawski: Mogę się modlić o Kielce, to potrafię

- Wynik przyjmuję z pokorą, dziękuję tym wszystkim, którzy głosowali na mnie, ale przede wszystkim dziękuję tym, którzy byli blisko mnie po pierwszej turze – powiedział Wojciech Lubawski, komentując sondaż Ipsos, z którego wynika, że w II turze wybory prezydenta Kielc wygrał europoseł Bogdan Wenta.

Zdjęcie Wojciech Lubawski / Piotr Polak /PAP

Według sondażu Ipsos na Wentę głosowało 64 proc. wyborców, na Lubawskiego - 36 proc.

Lubawski, sprawujący od 2002 r. urząd prezydenta Kielc, po ogłoszeniu sondażowych wyników II tury wyborów podziękował wszystkim, którzy wspierali go podczas kampanii wyborczej.

"Bardzo dziękuję również PiS, bo zarówno pan prezes, pan premier, pani wicepremier Beata Szydło, pani Beata Kempa (minister ds. pomocy humanitarnej), to są ludzie, którzy bezpośrednio mnie popierali, za to jestem im wdzięczny" - mówił Lubawski.

Za kilkunastoletnią współpracę podziękował także swoim zastępcom w kieleckim ratuszu, którzy w tym czasie - jak podkreślił - włożyli niezwykle dużo wysiłku w to, żeby w Kielcach było lepiej.

"Wszystko to, co robiłem wynika z tego, że po prostu kocham Kielce. Na przyszłość mogę się tylko modlić o to miasto, bo to potrafię. Reszta nie jest już w moich rękach" - powiedział Lubawski.

Dodał, że wycofuje się z publicznego funkcjonowania.