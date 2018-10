Wybory 2018. Majchrowski: Z rządem współpracuje się poprawnie

- Mnie się osobiście z tym rządem współpracuje zupełnie poprawnie – powiedział w poniedziałek w Radiu TOK FM ubiegający się o reelekcję prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Przyznał także, że obawia się "otoczenia" swojej głównej kontrkandydatki.

Zgodnie z wynikami exit poll ogłoszonymi w niedzielę wieczorem Majchrowski uzyskał 43,7 proc. głosów krakowian. Jego główna kontrkandydatka Małgorzata Wassermann, reprezentująca Zjednoczoną Prawicę, zdobyła 33,6 proc. Trzeci wynik 16,8 proc., należy do kandydata niezależnego Łukasza Gibały. II tura wyborów samorządowych odbędzie się 4 listopada.

Jacek Majchrowski po raz piąty startuje w wyborach i po raz piąty będzie walczył o urząd w II turze. Pytany o to, czy wyniki nie dający urzędu w I turze to dla niego "zawód", odpowiedział, że "przyzwyczaił się do tego", "ale wynik jest lepszy niż w poprzednich latach".

"Po co" kandyduje?

Dopytywany w Radiu TOK FM "po co chce wygrać wybory" po raz kolejny, zapytał dziennikarza - ile lat on jest dziennikarzem? Gdy usłyszał odpowiedź: "kilkanaście", sam zapytał: "no to po co tyle?"

"To jest taki sposób myślenia, który państwo przedstawiacie - 'no po co?'. No też można zmienić zawód. (...) Nie bardzo mi odpowiada taki sposób myślenia na zasadzie 'zmiana dla zmiany" - powiedział ubiegający się o reelekcję kandydat.

"Nie chodzi o nią, ale o jej otoczenie"

Jego zdaniem jego kontrkandydaci nie mają doświadczenia w zarządzaniu, a jedna "chyba nawet w życiu nigdy nie pracowała normalnie". "Zostawić (Kraków-PAP) w rękach kogoś takiego, kto ma o sobie mniemanie i poparcie polityczne, to byłby grzech" - stwierdził.

Majchrowski doprecyzował, że w przypadku jednego kontrkandydata to byłby "grzech" pozostawić miasto, a przypadku drugiej kandydatki "to nie chodzi o nią, tylko o całe jej otoczenie".

"Kontrkandydaci nie wnoszą nic nowego"

Jak dodał, jego kontrkandydaci obiecują albo to, co on już zrobił, albo to, co on właśnie robi.

Majchrowski wyjaśnił, że nie chciałby doprowadzić do sytuacji, którą - jak mówił - stworzył premier Mateusz Morawiecki, który "mówił że w Krakowie się nic nie zrobiło jeśli chodzi o smog". "Najwyższa Izba Kontroli stwierdza wyraźnie, że jesteśmy jedynym miastem, które cokolwiek robi, w odróżnieniu od ministerstw, które nic nie robią" - powiedział Majchrowski i zaznaczył, że nie chciałby, aby taki przekaz pozostał na następne lata, że nic nie zostało zrobione.

Dodał też, że mówienie, że Kraków jest miastem bez zielni, to jest "bzdura", bo wg badań Uniwersytetu Rolniczego jest 62 proc. terenów zielonych w mieście, z których coraz więcej jest tzw. "zieleń urządzona". Zapowiedział również, że chciałby zakończyć w Krakowie sprawy planów miejscowych - wg ubiegającego się o reelekcję prezydenta plany miejscowe w ciągu najbliższych trzech lat powinny znaleźć 100 proc. pokrycia.

"Ciężka sytuacja" PiS-u

Pytany o rozbieżność między wynikami wyborów na prezydentów miast, a wynikami wyborów do sejmików w których większość prawdopodobnie mieć będzie Prawo i Sprawiedliwość, Majchrowski ocenił, że PiS ma "dosyć ciężką sytuację, jeśli chodzi o koalicyjność", że z ugrupowaniem tym, oprócz Zjednoczonej Prawicy, nikt nie chce wchodzić w koalicje stałe.

"Zobaczymy jaki będzie rzetelny wynik Koalicji Obywatelskiej i PSL i czy oni nie zrobią większości w stosunku do PiS" - zastanawiał się.

"Samorząd to nie rząd"

Majchrowski przyznał, że boi się zapowiadanej przez PiS spójności między samorządem a rządem. "Uważam, że samorząd to jest zupełnie coś innego niż rząd i nie chciałbym, żeby samorząd był przedłużonym ramieniem rządu" - powiedział.

Jak dodał, obecnie współpracuje z ósmym rządem i wszystkie rządy podchodzą do samorządu, niezależnie od opcji, "trochę jak pies do jeża - niby potrzebne, wypada, ale tak ostrożnie". "Natomiast z tym rządem mnie się osobiście współpracuje zupełnie poprawnie" - powiedział Majchrowski.

Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego "Obywatelski Kraków" ma charakter koalicyjny. Tworzą go: Platforma Obywatelska, Nowoczesna, PSL, SLD, SdRP Unia Europejskich Demokratów oraz prezydencki Przyjazny Kraków.(

Beata Kołodziej