Wybory 2018. PKW: Wyniki nawet w czwartek

- Do godz. 6 w poniedziałek obwodowe komisje wyborcze sporządziły 79 tys. 647 protokołów, z których 23 tys. 592 zostały zweryfikowane przez komisje wyższego szczebla - przekazał w poniedziałek zastępca przewodniczącego PKW sędzia Wiesław Kozielewicz. "Wyniki wyborów samorządowych mogą być znane we wtorek lub środę, a może nawet w czwartek" - dodał.

Zdjęcie PKW: Wyniki wyborów samorządowych - wtorek, środa, a nawet czwartek /Radek Pietruszka /PAP

Kozielewicz poinformował, że dane, którymi dysponuje PKW, pochodzą z godz. 6.

"Jeśli chodzi o pracę obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania, bo teraz te komisje pracują; komisje sporządziły już 79 tys. 647 protokołów na ogólną liczbę protokołów ok. 116 tys." - powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że z tego do sejmików samorządowych są 17 tys. 553 protokoły, do rad powiatów 14 tys. 931, do rad gmin i rad miast 29 tys. 25 protokołów; jeśli chodzi o wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 18 tys. 138 protokołów.

Jak dodał, komisje obwodowe przekazują sporządzone przez siebie protokoły komisjom wyższego szczebla. "Te komisje wyższego szczebla muszą te protokoły z komisji obwodowych zweryfikować i wprowadzić do swojego systemu" - wskazał Kozielewicz.

Poinformował, że na godz. 6 protokołów zweryfikowanych przez komisje wyższego szczebla jest 23 tys. 592. "Z tego do sejmików wojewódzkich zweryfikowano 3 tys. 616 protokołów, do rad powiatów - 2 tys. 411 protokołów, do rad gmin - 9 tys. 752. Jeśli chodzi o wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, to komisje wyższego szczebla zatwierdziły już 7 tys. 813 protokołów" - mówił Kozielewicz.

Kiedy wyniki?

"Jeśli chodzi o podanie tak zwanych zbiorczych wyników wyborów, pan przewodniczący zapowiadał, to będzie wtorek, środa. Tak patrzę na panią minister (sekretarz PKW Magdalenę Pietrzak - PAP), wydaje mi się, że na razie ten termin jest realny - wtorek, środa" - mówił wiceprzewodniczący PKW.

Wyjaśniał, że wyniki w przypadku miast lub gmin są w Polsce sukcesywnie podawane i na tym poziomie mogą być znane już w poniedziałek.

"Natomiast tak zwane zbiorowe wyniki, my planujemy wtorek, środa, a nawet pani minister mówi czwartek, jeśli nie daj Boże coś by się wydarzyło" - zaznaczył Kozielewicz. Dodał, że podanie zbiorczych wyników "jest uzależnione od komisji, która ostatnia zakończy pracę".

Niewiele incydentów

"Jeśli chodzi o incydenty, w dniu wyborów, według informacji policji na godz. 22 - nie było tych zdarzeń wiele. Jak patrzę na akcję wyborczą, która miała miejsce 4 lata temu czy trzy lata temu w związku z wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi, to liczba jest porównywalna" - powiedział Kozielewicz.

Poinformował, że najwięcej przestępstw popełnionych w czasie wyborów, to były "czyny przeciwko dokumentom". Wyjaśnił, że chodzi o niszczenie kart do głosowania, wyniesienia kart z lokalu wyborczego, czy zgniecenie karty. Takich incydentów było 17.

Jak dodał, zgłoszono też "podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcji wyborczej w 17 przypadkach". Podał, że w jednej z miejscowości dwaj mieszkańcy "udzielili korzyści majątkowej osobie uprawnionej do głosowania za oddanie głosu" a w innej miejscowości "udzielono korzyść majątkową w postaci butelki wódki za oddanie głosu".

Kozielewicz wymieniając przypadki wykroczeń z Kodeksu wyborczego i Kodeksu wykroczeń, mówił o przypadkach agitacji wyborczej oraz "walki plakatowej". Wyjaśnił, że chodzi o "klejenie plakatów, uszkadzanie plakatów konkurencji czy zaklejanie plakatów".

Katarzyna Krzykowska, Rafał Białkowski