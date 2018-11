Wybory 2018. Sasin o wyniku kandydatów PiS: Przyzwoity

- Wynik wyborów na prezydenta Gdańska i Krakowa kandydatów PiS jest przyzwoity, to dobry prognostyk na wybory parlamentarne - tak szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin skomentował w TVN24 sondażowe wyniki II tury wyborów samorządowych.

Zdjęcie Jacek Sasin /Bartek Syta / Polska Press /East News

Według sondażu Ipsos wybory prezydenta miasta w Gdańsku wygrał Paweł Adamowicz; głosowało na niego 64,7 proc. wyborców; na Kacpra Płażyńskiego - 35,3 proc. Z kolei - według sondażu - wybory na prezydenta Krakowa wygrał Jacek Majchrowski; głosowało na niego 64,6 proc. wyborców, na Małgorzatę Wassermann - 35,4 proc.

Zdaniem Sasina, wiele przyczyn złożyło się na taki wynik wyborczy kandydatów Zjednoczonej Prawicy. "Duże miasta nie tylko w Polsce, ale w całej Europie są bardziej liberalne, lewicowe, niż cała reszta kraju" - mówił szef KSRM. "Ten wynik w Gdańsku czy w Krakowie jest przyzwoity, choć oczywiście nie daje zwycięstwa" - dodał.

Jak ocenił, na taki wynik II tury wyborów wpłynęła także "kampania kłamstwa i oszczerstw ze strony opozycji". "Polska to nie są tylko duże miasta, one są ważne, ale to tylko 15 proc. Polaków. Poza dużymi miastami zdecydowanie wygrało PiS" - podkreślił Sasin.