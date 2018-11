Wybory 2018. Schetyna o wynikach II tury: "Czerwona kartka" dla PiS

- To 3:0, to "czerwona kartka" dla PiS - w ten sposób lider PO Grzegorz Schetyna skomentował sondażowe wyniki niedzielnej II tury wyborów w Gdańsku, Krakowie i Kielcach, gdzie zwyciężyli kandydaci wspierani przez Koalicję Obywatelską.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer /Damian Klamka /East News

Z sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos wynika, że w Gdańsku i Krakowie II turze wyborów wygrali obecni wieloletni prezydenci tych miast - Paweł Adamowicz (64,7 proc.) i Jacek Majchrowski (64,6 proc.). W Kielcach rządzącego do tej pory prezydenta Wojciecha Lubawskiego w II turze wyborów pokonał europoseł PO Bogdan Wenta (64 proc.). Wszyscy trzej w II turze pokonali kandydatów popieranych przez Prawo i Sprawiedliwość.

"Kropka nad i"

"To jest 3:0, te wyniki trzeba obiektywnie uznać za 'czerwoną kartkę' dla PiS w dużych miastach. To postawienie 'kropki na i', nad rezultatem I tury wyborów sprzed dwóch tygodni. Dla nas potwierdza to słuszność decyzji o integrowaniu opozycji, budowaniu szerokiego bloku programowego i obrony instytucji, bo broniliśmy niezależności samorządu przed PiS" - powiedział Schetyna.

"To się udało. Pokazaliśmy - poprzez mobilizację, poprzez wysoką frekwencję, że Polacy chcą bronić niezależności instytucji, niezależności samorządu. Jestem przekonany, że tak samo 27 maja przyszłego roku (Polacy) będą bronić w wyborach do Parlamentu Europejskiego, obecności i pozycji Polski w Europie, a później demokracji - w wyborach do Sejmu i Senatu. To jest dobra droga, która potwierdza słuszne założenia, które przyjęliśmy" - podkreślił szef PO.

Zapowiedź koalicji

Lider Platformy zadeklarował, że zarówno w Gdańsku, jak i w Kielcach w tamtejszych radach miejskich powstaną koalicje z udziałem radnych Koalicji Obywatelskiej oraz radnych z komitetów Pawła Adamowicza i Bogdana Wenty. "Będą większościowe kluby, wszystko będzie ustalone" - zapewnił Schetyna.

Polityk PO zwrócił ponadto uwagę na frekwencję wyborczą, która była dużo wyższa, niż w czasie poprzednich wyborów samorządowych. "Chciałbym podziękować za to mieszkańcom tych miast, że byli w niedzielę przy urnach wyborczych" - mówił lider PO.

Sondaż Ipsos wskazuje, że kontrkandydat ubiegającego się o reelekcję Adamowicza, Kacper Płażyński (PiS) otrzymał w niedzielnym głosowaniu 35,3 proc. poparcia. W Krakowie posłanka PiS Małgorzata Wassermann zdobyła 35,4 proc. głosów. W Kielcach urzędujący od 2002 r. prezydent Lubawski uzyskał 36 proc. głosów.