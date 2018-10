Wybory samorządowe 2018: Wyniki, reakcje, komentarze

Według oficjalnych danych PKW, prezydentem Warszawy został wybrany w pierwszej turze Rafał Trzaskowski (KO), uzyskując 56,67 proc. głosów. Popierany przez PiS Patryk Jaki zdobył 28,53 proc. Po niedzielnych wyborach samorządowych z PKW spływają oficjalne wyniki. Przypomnijmy, że Polacy wybrali przedstawicieli do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, a także wójtów oraz prezydentów i burmistrzów miasta. W wielu miejscowościach decyzja w sprawie tych ostatnich zapadła w pierwszej turze, w części konieczne będzie ponowne głosowanie - to odbędzie się 4 listopada.

Zdjęcie Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński (C), wiceprzewodniczący Sylwester Marciniak (2P), sekretarz PKW, szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak (2L) oraz członkowie PKW Arkadiusz Despot-Mładanowicz (L) i Krzysztof Strzelczyk (P) podczas konferencji prasowej w Państwowej Komisji Wyborczej

Frekwencja wyniosła 54,90 proc. (ważne karty do głosowania oddało 16 mln 534 tys 085 wyborców). Głosów ważnych oddano 16 mln 344 tys. 615 - tj. 98,85 proc. ogólnej liczby głosów oddanych.

W wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast głosów nieważnych oddano 189 tys. 470 - tj. 1,15 proc. ogólnej liczby głosów.

W 649 gminach i miastach odbędzie się II tura wyborów, gdyż w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W tych gminach i miastach, ponowne głosowanie odbędzie się 4 listopada.



Nie wybrano także włodarzy w 2 gminach, w których zarejestrowano tylko 1 kandydata. Kandydaci ci w wyniku głosowania nie uzyskali więcej niż połowy ważnie oddanych głosów i w takiej sytuacji - zgodnie z Kodeksem wyborczym - wyboru wójta lub burmistrza dokonają tam rady gmin.

W niedzielnych wyborach wybierano 2477 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, spośród 6958 kandydatów zgłoszonych przez 4712 komitetów wyborczych, w tym w 332 gminach i miastach gdzie zarejestrowano tylko jednego kandydata.

Włodarzy wybrano w 1826 gminach i miastach.

W pierwszej turze wybrano 1826 wójtów, burmistrzów, prezydentów miast; do drugiej tury dojdzie w 649 gminach i miastach - podała PKW.

Obwieszczenie PKW odczytuje przewodniczący Wojciech Hermeliński.



Rozpoczyna się konferencja PKW podsumowująca pierwszą turę wyborów samorządowych.



"Wydaje się, że rzeczywiste wyniki wyborów na "Pana, Wójta i Plebana" i oczywista w związku z nimi korekta ocen, kto przegrał, kto wygrał, kto się powinien cieszyć, a kto nie, sprawia, że nieco bezprzedmiotowa staje się dyskusja o tym, co PiS teraz zrobi. Okazuje się bowiem, że w praktyce może uznać, że nie musi nic zmieniać, ani zaostrzać, ani łagodzić, lecz płynąć mniej więcej dotychczasowym kursem. Ja jednak liczę, że pewna zmiana nastąpi i będzie to bezpośredni skutek niepewności wieczoru wyborczego, którą w partii dość wyraźnie było widać. Im lepiej i na dłużej działacze PiS zapamiętają sobie swoje emocje w chwili, gdy wynik wydał im się rozczarowujący, tym więcej - mam nadzieję - możemy od nich oczekiwać. My wszyscy. Zarówno wyborcy PiS, jak i opozycja."



Do PKW wpłynęły już wszystkie protokoły z wyborów do sejmików województw - poinformował w środę rzecznik KBW Wojciech Dąbrówka. 13 z 16 protokołów zostało zatwierdzonych. Wciąż niezatwierdzone są protokoły do sejmików województw: wielkopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

"Dołączając się do gratulacji dla Rafała Trzaskowskiego, chciałbym też podziękować Hannie Gronkiewicz-Waltz za 12 lat świetnej prezydentury" - napisał w środę wieczorem na Twitterze szef Rady Europejskiej, b. premier Donald Tusk.

Konferencja prasowa podczas której Państwowa Komisja Wyborcza przedstawić ma zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast odbędzie się o g. 22 - poinformował w środę rzecznik KBW Wojciech Dąbrówka.

Na pytanie, czy po objęciu przez niego urzędu będzie "czystka" w stołecznym ratuszu, Trzaskowski odparł, że nie chce mówić o personaliach. "Na pewno nie będzie czystki, ale będzie dokładny audyt" - zapowiedział nowy prezydent Warszawy. "Na pewno będą ludzie, z którymi będę chciał dalej współpracować, być może niektórzy będą musieli zmienić trochę miejsce, w którym się znajdują" - dodał.

Trzaskowski mówił w środę w Polsat News, że przed objęciem urzędu prezydenta Warszawy umówi się z ustępującą prezydent stolicy Hanną Gronkiewicz-Waltz, co - jak podkreślił - jest "całkowicie naturalne, że przy zdawaniu urzędu wymienia się informacje". "Na pewno porozmawiam z Hanną Gronkiewicz-Waltz" - dodał.



Dopytywany, "ile w prezydenturze Trzaskowskiego, będzie prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz", zaznaczył, że przez wiele miesięcy w trakcie kampanii wyborczej mówił o tym, iż np. w kwestiach infrastrukturalnych dotyczących rozwoju Warszawy na pewno będzie kontynuował pracę ustępującej prezydent. "Natomiast potrzebna jest też zmiana i to w bardzo wielu obszarach, przede wszystkim zmiana priorytetów" - zastrzegł.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski z żoną / Jacek Domiński / Reporter

Moja żona jest osobą w pełni autonomiczną, ale jesteśmy zgodni, że może dokończyć projekt, nad którym pracuje w stołecznym ratuszu, a potem będzie szukać innej pracy" - powiedział w środę nowo wybrany prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Tymczasem obecna prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która wygrała wybory i będzie pełniła urząd przez następne pięć lat, pomimo negatywnych głosów Zjednoczonej Prawicy, ogłosiła na Twitterze rozpoczęcie spełniania obietnic wyborczych.

Jan Duda, ojciec prezydenta został radnym sejmiku małopolskiego. Startował z listy PiS. - Serce mam po lewej stronie - mówi Wirtualnej Polsce Jan Duda i zapowiada, że chce w sejmiku zajmować się sprawami społecznym i przeciwdziałaniem kryzysowi w rodzinie.

Małżeństwo Zofia i Marek Topolińscy to wójtowie sąsiednich gmin w woj. kujawsko-pomorskim. W tym roku mieszkańcy obdarzyli ich zaufaniem po raz siódmy - podaje "Polsat News".

"Na godz. 21 jest planowana konferencja Państwowej Komisji Wyborczej, podczas której PKW przedstawi zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast" - przekazał Dąbrówka.



Rzecznik dodał, że niektóre komisje wyborcze wciąż pracują. "Wraz z zakończeniem ich prac powstaną protokoły. Te protokoły zostaną następnie zatwierdzone i z chwilą ich zatwierdzenia będzie można zakomunikować państwu pełne wyniki wyborów" - powiedział.

Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego poinformował na briefingu, że zatwierdzone zostały protokoły z wyborów do sejmików w 8 województwach: kujawsko-pomorskim, podkarpackim, opolskim, lubuskim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim i małopolskim.



Protokoły wyborów do sejmików z 7 kolejnych województw też już znajdują się w PKW.



"W tym momencie brakuje już tylko protokołu z województwa warmińsko-mazurskiego" - powiedział Dąbrówka.



Jak dodał, "przybliżamy się do poznania wyników we wszystkich sejmikach województw".

"Nie popełniliśmy błędu. Z wszystkich wyników wyborczych, także wyników sejmikowych, wynika, że poparcie dla PO i Koalicji Obywatelskiej - razem z Nowoczesną - wzrosło wszędzie. PSL nie okazał się tak słaby, jak sądzono, ale okazał się o wiele słabszy, niż był. Wygraliśmy w dużych miastach, a w sejmikach zwiększyliśmy swój stan posiadania (...). Myślę, że 10 sejmików jest w naszym zasięgu" - powiedział w RMF FM Rafał Grupiński, komentując wybory samorządowe.



"Nie powiem, że zaczął się koniec PiS-u w Polsce, bo to byłoby zbyt optymistyczne" - dodał poseł PO, odnosząc się do słów posłanki PO Joanny Muchy. "To jest jednak pierwszy krok, by odsunąć PiS od władzy w państwie" - stwierdził Grupiński.

"Będę współczuł mieszkańcom tych regionów, w których będzie rządził PiS, bo PiS bardzo źle zarządza, co widać po ministerstwach, czy spółkach Skarbu Państwa (...). PiS jest świetny w obietnicach i rozdawaniu pieniędzy jakie my zarabiamy i oddajemy w podatkach" - stwierdził w rozmowie z Marcinem Zaborskim w RMF FM Rafał Grupiński, poseł PO.



Tymczasem Nowoczesna na Twitterze atakuje decyzję PiS o ustanowieniu 12 listopada dniem wolnym od pracy.



"Wolny 12 Xl to kolejny przykład, jak PiS chce kupić wyborców przed drugą turą wyborów samorządowych" - napisano.



W woj. pomorskim startowało 10 komitetów. Mandatów nie uzyskały m.in. komitety: SLD-Lewica Razem, Kukiz'15, Bezpartyjni Samorządowcy, Wolność w Samorządzie, Ruch Narodowy RP i Partia Zieloni.



W 2014 r. w wyborach do pomorskiego sejmiku Platforma Obywatelska uzyskała 40,74 proc. głosów zdobywając 17 mandatów, PiS poparło 23,04 proc. głosujących, co skutkowało uzyskaniem 9 mandatów, a PSL otrzymało 17,43 proc. poparcia i 7 mandatów.

W sejmiku województwa pomorskiego 18 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej, 13 dla PiS i 2 dla PSL.



Wiceprezydentem Warszawy zostanie Paweł Rabiej - poinformował Rafał Trzaskowski.

Zdjęcie Paweł Rabiej, Rafał Trzaskowski, Grzegorz Schetyna / Stefan Maszewski / Reporter

Co ciekawe - w zeszłym roku Rabiej twierdził, że wystawienie na prezydenta Warszawy kogokolwiek reprezentującego Platformę Obywatelską byłoby błędem, ponieważ - jak powiedział - kampania skupiłaby się na aferze reprywatyzacyjnej.

"Nie wycofam swojej kandydatury i nie poprę Rafała Trzaskowskiego" - mówił wskazywany wówczas na kandydata Nowoczesnej w wyborach samorządowych.



Szef PSL w Wielkopolsce Andrzej Grzyb podkreślił w rozmowie z PAP, że nie widzi możliwości jakichkolwiek rozmów koalicyjnych z PiS. Jednak polityk PiS Zbigniew Czerwiński powiedział PAP w środę, że ma jednak nadzieję na przeprowadzenie rozmów z PSL ws. koalicji w regionie.

"Mamy taki zamiar, bo i sytuacja w samym PSL te kilka dni po wyborach się zmieniła. Okazało się, że PiS wygrał w regionach, gdzie do tej pory Stronnictwo było bardzo silne. Sądzę, że taki stan wpłynie na weryfikację stanowiska PSL jako całości i ułatwi nasze rozmowy na poziomie Wielkopolski. Być może uda się nam złamać istniejącą tu przez lata koalicję" - powiedział radny wielkopolskiego sejmiku.

"Wiele wskazuje, że wynik PiS do sejmików, będzie jednak najlepszym wynikiem, jaki uzyskało jakiekolwiek ugrupowanie w PL" - skomentował na Twitterze Sekretarz Stanu w KPRM Maciej Wąsik.

"Nie mam wątpliwości, że uda się utrzymać koalicję z PSL w wielkopolskim samorządzie" - powiedział w środę PAP obecny marszałek województwa Marek Woźniak (PO). Koalicja Obywatelska zdobyła w niedzielnych wyborach najwięcej mandatów w wielkopolskim sejmiku.

"Chcemy wesprzeć kampanie naszych kandydatów, którzy zakwalifikowali się do drugiej tury wyborów samorządowych. Od czwartku najważniejsi politycy PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki będą odwiedzać miasta, w których odbędzie się druga tura wyborów" - powiedział PAP jeden z polityków z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.



Jak dodał, do końca tego tygodnia politycy PiS planują siedem takich wyjazdów. W większości z nich udział wziąć ma prezes PiS.



W czwartek po południu odwiedzi on Siedlce. W kolejnych dniach Mielec, Sanok oraz Przemyśl.



Z kolei w niedzielę - jak wynika z informacji PAP - planowany jest objazd po kraju premiera Morawieckiego.

Według nieoficjalnych wyników opartych na protokołach ze wszystkich obwodowych komisji z terenu woj. pomorskiego, Koalicja Obywatelska uzyskała ok. 41 proc. poparcia i 18 mandatów, PiS - ok. 28 proc. i 13 mandatów, a PSL - ok. 8 proc. i 2 mandaty.



Według szacunków, próg wyborczy przekroczyły też komitety SLD Lewicy Razem - otrzymał ok. 7 proc. głosów i Kukiz' 15 - 5 proc., nie przełożyło się to jednak na uzyskanie mandatów.

Wojewódzka Komisja Wyborcza przyjęła w środę po południu ostatnie cztery protokoły głosowania do pomorskiego sejmiku i ma już komplet tych dokumentów. Trwają ostatnie formalności; jest szansa, że jeszcze w środę ogłoszone zostaną oficjalne wyniki.

Na PiS głosowało 44,04 proc. wyborców, PSL otrzymał 19,30 proc. głosów, KO - 18,18 proc., a SLD Lewica Razem - 5,8 proc.



Mandatów nie uzyskali m.in.: KWW Bezpartyjni Samorządowcy, KW Razem, KW Partia Zieloni, KW Ruch Narodowy RP. W wyborach startowało 12 komitetów.



Cztery lata temu PiS zdobył 13 mandatów, PSL - 12, PO - 7, a SLD - 1 mandat.

PiS zdobyło 18 mandatów w 33-osobowym sejmiku woj. lubelskiego. Koalicja Obywatelska będzie miała siedmiu radnych, PSL także siedmiu, a SLD Lewica Razem uzyskała jeden mandat – wynika z oficjalnych wyników podanych przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Lublinie.

"Podobnie jak w 2010 i 2014 powstrzymaliśmy PiS" - mówił w Radiu ROK FM lider PSL.



Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w radiu TOK FM odniósł się do propozycji konkurencji ws. zmiany lidera PSL.



"Warszawiacy obdarzyli Koalicję Obywatelską wielkim zaufaniem! Dziękujemy!"- napisano na Twitterze Platformy Obywatelskiej.



Zatwierdzono protokoły z wyborów do sejmików w województwach: kujawsko-pomorskim, podkarpackim, opolskim, lubuskim, podlaskim, śląskim oraz świętokrzyskim - poinformował w środę rzecznik KBW Wojciech Dąbrówka.



Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego poinformował w środę, że protokoły z wyborów do sejmików zostały zatwierdzone w 7 województwach: kujawsko-pomorskim, podkarpackim, opolskim, lubuskim, podlaskim, śląskim oraz świętokrzyskim.



"Za godzinę, dwie lub trzy odbędzie się konferencja Państwowej Komisji Wyborczej podczas której PKW przedstawi zbiorcze wyniki w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast" - przekazał Dąbrówka.

Jeszcze w niedzielę, po ogłoszeniu pierwszych wyników sondażowych, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak powiedział, że biorąc pod uwagę ogólne wyniki Koalicji Obywatelskiej oraz PSL, jest szansa na utrzymanie koalicji w wielkopolskim samorządzie. Podkreślił, że PSL jest "solidnym koalicjantem". "Przy takim wyniku sądzę, że liczba mandatów, naszych i PSL, powinna przekroczyć wymagane 20, czyli dać nam stabilność funkcjonowania w następnym, 5-letnim okresie" - powiedział Woźniak.



"Jeśli chodzi o Wielkopolskę, wydaje mi się, że mamy tradycję tej koalicji i wszystko wskazuje na to, że ona może w takiej sytuacji kontynuować swoją działalność i realizować te wszystkie projekty, które są w trakcie realizacji - to jest bardzo optymistyczne" - dodał.

Jak podała Wojewódzka Komisja Wyborcza w Poznaniu, frekwencja w regionie wyniosła 56 proc.

Spośród osób, które zdobyły mandaty radnych w województwie warmińsko-mazurskim, najwięcej głosów (15 298) uzyskał dotychczasowy marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin z PSL. Kolejni pod względem liczby głosów są członek zarządu województwa Marcin Kuchciński z KO (15 136), była wicewojewoda z KO Grażyna Kluge (14 134) i dotychczasowy radny miejski PiS z Olsztyna Dariusz Rudnik (12 219).



Mandatów nie zdobyli kandydaci z list komitetów: SLD Lewica Razem (8,16 proc. głosów), KWW Kukiz'15 (6,29 proc. głosów), KW Ruch Narodowy (2,65 proc. głosów), KW Partii Razem (2,31 proc. głosów), KWW Bezpartyjni Samorządowcy (0,79 proc. głosów), KWW Jedność Narodu - Wspólnota (0,70 proc. głosów), KWW Wolność w Samorządzie (0,48 proc. głosów), KW Partia Zieloni (0,45 proc. głosów).



Frekwencja w woj. warmińsko-mazurskim wyniosła 51,62 proc.

"PSL nie wejdzie w koalicję z PiS w sejmikach wojewódzkich; jest to jednolity głos dla całego Stronnictwa" - oświadczył w środę marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas (PSL).

KO i PiS z podobną liczbą mandatów w sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego.



Zdjęcie Wyniki wyborów do sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego / INTERIA.PL

W radzie powiatu kaliskiego będzie rządziła koalicja PSL z SLD. W środę w Kaliszu podpisano umowę koalicyjną między partiami. Na 21 radnych powiatowych koalicjanci obejmą 12 mandatów.

Zakończyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego PiS, z udziałem prezesa Kaczyńskiego. Poseł PiS Janusz Śniadek przyznał, że było to spotkanie informacyjne, a nie ustalające. Jak dodał podczas spotkania lider PiS "miał swój przekaz", który był pozytywny i dotyczył wyników wyborów. Wskazywał - jak relacjonował poseł - na to, aby docenić sukces, który odniosło PiS.

Śniadek dodał, że politycy rozmawiali też o sytuacji w dużych miastach. "Że trzeba pracy i namysły nad tą sytuacją w dużych miastach, że musimy zacząć ciężką pracę nad zaadresowaniem lepszego przekazu przekonywującego do nas te środowiska" - powiedział.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wieczoru wyborczego KW Prawo i Sprawiedliwość / Jakub Kamiński / PAP

Znany romski piosenkarz Don Vasyl, który na co dzień mieszka w Ciechocinku, nie będzie radnym powiatu aleksandrowskiego. W niedzielnych wyborach poparło go zaledwie 43 wyborców.

"PSL nie wejdzie w koalicję z PiS w sejmikach wojewódzkich; jest to jednolity głos dla całego Stronnictwa" - oświadczył w środę marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas (PSL). Jak dodał, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał "bardzo silne" poparcie dla swojego przywództwa.

KBW: Zatwierdzono protokoły z wyborów w 5 z 16 województw. W województwach kujawsko-pomorskim, podkarpackim, opolskim, lubuskim oraz podlaskim zatwierdzono protokoły z wyborów samorządowych. Oznacza to, że tylko w tych pięciu województwach podane na stronie PKW wyniki są ostateczne.

Warmińsko-mazurskie. Oficjalne wyniki do sejmiku: Koalicja Obywatelska uzyskała 12 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość - 11, a Polskie Stronnictwo Ludowe - 7 - poinformowała w środę Państwowa Komisja Wyborcza.

Według danych opublikowanych w środę na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, Koalicja Obywatelska uzyskała w wyborach do warmińsko-mazurskiego sejmiku 12 mandatów (30,40 proc. głosów), Prawo i Sprawiedliwość - 11 mandatów (28,15 proc. głosów), a Polskie Stronnictwo Ludowe 7 mandatów (19,64 proc.).

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Poznaniu: w sejmiku województwa wielkopolskiego 15 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej, 13 dla PiS, 7 dla PSL, 3 dla SLD-Lewica Razem i 1 dla Bezpartyjnych Samorządowców.



Zdjęcie Dobre wieści z woj. warmińsko-mazurskiego dla Koalicji Obywatelskiej / Marek Lapis / Agencja FORUM

"Chcemy rozszerzyć możliwości koalicyjne (w sejmikach - przyp. red.). Dziwi mnie postawa prezesa PSL-u, Władysława Kosiniak-Kamysza, dlatego że tak ostro i zdecydowanie mówi o tym, że żadnych koalicji nie będzie zawierał, czyli staje się partią antykoalicyjną. Nie chce koalicji. Dziwi mnie to bardzo" - powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas briefingu.

Warmińsko-mazurskie. Oficjalne wyniki w wyborach do sejmików: 12 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej, 11 dla PiS, 7 dla PSL.



Procentowe wyniki w wyborach do sejmiku mazowieckiego: PiS - 34,04 proc. głosów, 27,66 proc. dla Koalicji Obywatelskiej; 13,15 proc. dla PSL; 6,24 proc. dla Bezpartyjnych Samorządowców.

Mazowieckie oficjalne wyniki: W wyborach do sejmiku woj. mazowieckiego 24 mandaty dla PiS; 18 dla Koalicji Obywatelskiej; 8 dla PSL i 1 dla Bezpartyjnych Samorządowców.



PiS nie będzie miało samodzielnej większości.

Zdjęcie Posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego; zdj. ilustracyjne / Michał Dyjuk / Agencja FORUM

W Śląskiem formuje się koalicja. Jak zapewnił dotychczasowy marszałek województwa i szef śląskiej PO Wojciech Saługa, Koalicja Obywatelska chce w sejmiku współpracować z SLD i PSL; takie porozumienie powstaje. Saługa zastrzegł, że potwierdzeniem koalicji będzie wybór zarządu województwa.

Zdjęcie Wyniki wyborów do sejmiku woj. śląskiego / INTERIA.PL

Poseł PO Cezary Tomczyk zauważa, że wynik Rafał Trzaskowskiego w Warszawie jest rekordowy w historii wyborów samorządowych.



Nowa rada gminy Sidra (Podlaskie) wybierze wójta tej gminy, bo jedyny kandydat na to stanowisko nie został wybrany przez mieszkańców - poinformowało w środę PAP Krajowe Biuro Wyborcze w Suwałkach. Jedynym kandydatem był Jan Ogił z KWW Odbudowa Gminy Sidra. Aby zostać wójtem, musiałby zdobyć ponad 50 proc. ważnie oddanych głosów. Tak się nie stało. Zdobył jedynie 26,24 proc. głosów.

Drugi kandydat - zarejestrowany wcześniej zgodnie z wymogami - zmarł 10 października. Według informacji medialnych, popełnił samobójstwo; trwa śledztwo w tej sprawie. Dotychczasowy wójt nie startował.



Białystok: Wszyscy kandydaci Forum Mniejszości Podlasia dostali się do samorządu. Pięć mandatów radnych w Radzie Miasta Białystok, jedno miejsce w sejmiku województwa - wszyscy kandydaci ze środowiska prawosławnego związani z Forum Mniejszości Podlasia (FMP) dostali się do samorządu nowej kadencji. Startowali z list Koalicji Obywatelskiej.

Województwo podlaskie uważane jest za centrum prawosławia w Polsce. Duże skupiska wiernych Cerkwi są zwłaszcza w stolicy tego regionu i jego południowo-wschodniej części. FMP od 2006 roku współpracuje w kolejnych wyborach z Platformą Obywatelską. W niedzielnych wyborach w każdym z pięciu okręgów do rady miasta kandydaci Forum mieli trzecie miejsca na liście.

Temat wyniku wyborów samorządowych przewinął się także w brytyjskiej prasie. W dzienniku "The Guardian" pojawił się tekst na temat Roberta Biedronia. Były prezydent Słupska stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory samorządowe i dlatego, "nie wierzy, że Polska nie jest gotowa na progresywnych polityków".

Zdjęcie Robert Biedroń / Łukasz Dejnarowicz / Agencja FORUM

Tymczasem po godzinie 13 zebrał się Komitet Wykonawczy Prawa i Sprawiedliwości, z udziałem lidera partii Jarosława Kaczyńskiego. Według informacji PAP politycy mają m.in. omówić sytuację po wyborach samorządowych.

Choć PiS wygrywa na Dolnym Śląsku na razie nie wiadomo, czy zdobędzie tam władzę. Partia Kaczyńskiego wzięła najwięcej mandatów, ale do samodzielnego rządzenia brakuje jeszcze pięciu. Możliwym koalicjantem są tu Bezpartyjni Samorządowcy. To jednak również możliwy koalicjant dla Koalicji Obywatelskiej. O ważących się losach koalicji na Dolnym Śląsku czytaj tutaj

Są oficjalne wyniki z Dolnego Śląska. W sejmiku województwa 14 mandatów dla PiS, 13 dla Koalicji Obywatelskiej, 6 dla Bezpartyjnych Samorządowców, 2 dla KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska oraz 1 dla PSL.

Mandaty do rady miasta w stolicy zdobyli m.in. wiceprzewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta (PiS), Monika Jaruzelska (SLD Lewica Razem), dotychczasowy szef radnych PiS Cezary Jurkiewicz, Aleksandra Gajewska (KO) i Błażej Poboży (PiS).

Warszawa: Opozycja poprawiła swój wynik w wyborach do Rady Warszawy w porównaniu do poprzednich wyborów samorządowych. Przypomnijmy, że Koalicja Obywatelska uzyskała 40 mandatów, PiS - 19, jeden mandat zdobyło SLD Lewica Razem - poinformowała w środę Państwowa Komisja Wyborcza. Oznacza to, że w 60-osobowej radzie KO będzie miała samodzielną większość.

W poprzednich wyborach, Platforma Obywatelska zdobyła 33 mandaty w Radzie Warszawy, PiS uzyskało 24 mandaty, SLD - dwa, a jeden mandat przypadł Warszawskiej Wspólnocie Samorządowej.

Nieoficjalnie: Na Pomorzu samodzielnie rządzić może Koalicja Obywatelska. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej zdobyli łącznie 375 486 głosów, co daje im 41 procent poparcia i przekłada się na 18 mandatów. To jeden mandat więcej niż w poprzednich wyborach zdobyła Platforma Obywatelska.

Drugie miejsce zajęło PiS z 28-procentowym poparciem.. To oznacza 13 mandatów dla kandydatów partii rządzącej, o cztery więcej niż w wyborach w 2014 roku. PSL uzyskało 8 procent. To daje ludowcom jedynie dwa mandaty.

Zdjęcie Liderzy Koalicji Obywatelskiej / Bartosz Frydrych / Agencja FORUM

Łubianka: Rekordzista po raz kolejny zwyciężył. Rządzący od 1990 roku gminą Łubianka w powiecie toruńskim Jerzy Zająkała (PiS) został wybrany w niedzielnych wyborach samorządowych na ósmą kadencję.

Kraków: Sąd zajmie się pozwem KWW Jacka Majchrowskiego przeciwko premierowi w czwartek - informuje PAP. Komitet urzędującego prezydenta domaga się od Mateusza Morawieckiego sprostowania nieprawdziwych informacji dotyczących działań prowadzonych przez miasto w walce ze smogiem.

"Rządzący dzisiaj w Polsce nie powinni podejmować decyzji tak, jakby mieli 100 proc. albo 90 proc. poparcia" - powiedział Donald Tusk, odnosząc się do wyborów samorządowych w Polsce.

Pytany w Strasburgu o wyniki niedzielnego głosowania przewodniczący Rady Europejskiej odparł, że pokazały one, że "Polacy, co zupełnie zrozumiałe w demokracji, są podzieleni w swoich opiniach" i że "nikt nie ma takiej władzy w Polsce, która upoważniałaby go do naruszania czy łamania zasad i reguł przyjętych kiedyś przez większość Polaków". Były premier przyznał też, że jest bardzo zadowolony z dobrych wyników wielu swoich przyjaciół, wskazując na rezultaty wyborów prezydenckich w Łodzi i Warszawie.

Zdjęcie Donald Tusk / ARIS OIKONOMOU / AFP POOL / AFP

Wiadomo, kto został odpowiedzialny w PiS za układanie powyborczych koalicji w sejmikach. To Michał Dworczyk - dowiedział się reporter RMF FM. Szef kancelarii premiera dostał takie zadanie od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i komitetu politycznego PiS - po wczorajszej naradzie liderów Zjednoczonej Prawicy na Nowogrodzkiej. Więcej TUTAJ.

Łódź: Radni PO i SLD zaapelowali do premiera o odwołanie wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua. Chodzi o - jak mówili - włączenie się przez niego w kampanię wyborczą.

We wniosku - pod którym podpisali się wszyscy radni koalicji PO i SLD - rajcy zarzucają wojewodzie łódzkiemu, że na konferencji prasowej 17 października, zorganizowanej w łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, przekazał opinii publicznej informację, iż w razie objęcia przez Hannę Zdanowską urzędu prezydenta miasta w wyniku wygranych wyborów (...) zamierza wszcząć procedurę zmierzającą do jej odwołania przez Prezesa Rady Ministrów. Wojewoda powiedział wówczas, że w jego ocenie osoba skazana prawomocnie na karę grzywny w polskim porządku prawnym nie może w sposób trwały pełnić funkcji prezydenta.

Warszawa: W Radzie Warszawy nie znajdzie się żaden przedstawiciel Ruchów Miejskich "Miasto Jest Nasze" (komitet osiągnął wynik 5,72 proc.), Komitetu Jana Śpiewaka "Wygra Warszawa" (3,92 proc.), ani Bezpartyjnych Samorządowców (4,8 proc).

Komitet Ruchów Miejskich "Miasto Jest Nasze" swoim wynikiem 5,72 proc. był o włos od uzyskania jednego mandatu. SLD Lewica Razem miały zaledwie 0,01 pkt. proc. więcej (5,73 proc.) i mają jednego przedstawiciela w Radzie.

Wrocław: Nowo wybrany prezydent miasta Jacek Sutryk deklaruje chęć współpracy ze wszystkim środowiskami w Radzie Miejskiej Wrocławia. "Jedynym kryterium tej współpracy jest dobro naszego miasta" - stwierdził.



Zdjęcie Jacek Sutryk / Maciej Kulczyński / PAP

Gliwice: Rządzący Gliwicami od 25 lat Zygmunt Frankiewicz ponownie zwyciężył w wyborach prezydenta miasta z poparciem 72,35 proc. głosujących - wynika z danych PKW. 63-letni Zygmunt Frankiewicz sprawuje w Gliwicach władzę nieprzerwanie od 1993 r. To najdłużej urzędujący prezydent w Polsce - wkrótce rozpocznie ósmą kadencję.

Jaworzno: Rządzącego od 16 lat Pawła Silberta poparło 64,61 proc. wyborców.

Kiedy końcowe wyniki?

W związku z błędami w 60 protokołach obwodowych komisji wyborczych w Krakowie, podanie końcowych wyników wyborów samorządowych przez Państwową Komisję Wyborczą opóźni się - powiedział w środę szef PKW Wojciech Hermeliński. Dodał, że prawdopodobne są godziny 15, 16, czy nawet 17.

Warszawa: Koalicja Obywatelska zdobyła 40 mandatów w wyborach do Rady Warszawy; PiS - 19, SLD Lewica Razem - 1.

Warszawa: Nowym prezydentem stolicy został wybrany w pierwszej turze Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej.

Rafał Trzaskowski uzyskał 56,67 proc. głosów w wyborach prezydenta Warszawy; Patryk Jaki - 28,53 proc. - podała PKW.

Na trzecim miejscu znaleźli się Jan Śpiewak (komitet Wygra Warszawa) oraz Marek Jakubiak (Kukiz’15); obaj dostali po 2,99 proc. głosów.

Oficjalne wyniki wyborów wskazują na jeszcze lepszy niż sondażowy wynik Trzaskowskiego. Dane Ipsos dawały mu 54,1 proc. głosów. Z kolei poparcie dla Jakiego okazało się niższe niż w sondażu, który wskazywał na rezultat 30,9 proc.

Zdjęcie Nowym prezydentem Warszawy został Rafał Trzaskowski, zdjęcie z wieczoru wyborczego / Andrzej Hulimka / FORUM

Łódź: Decyzja o dalszym postępowaniu w sprawie prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, która startowała i wygrała wybory z 70 proc. wynikiem, jest w rękach wojewody - uważa szef komitetu stałego Rady Ministrów Jacek Sasin (PiS). "Wojewoda jest tym, zgodnie z prawem, który ma oceniać tego typu przypadki i wojewoda będzie zgodnie z prawem tego typu decyzje podejmował" - mówił Sasin w radiowej "Jedynce".

Zdjęcie Hanna Zdanowska w wieczór wyborczy / fot.: Jan Sroda / Gazeta Polska / FORUM / FORUM

"Donald Tusk rzuca koło ratunkowe szefowi PSL, typując go na przyszłego premiera" - napisał na Twitterze szef klubu PiS Ryszard Terlecki. O tym, że w przypadku zwycięstwa opozycji w wyborach parlamentarnych urząd premiera miałby objąć szef PSL, pisze w środę portal Wp.pl.

Wśród polityków PiS pojawiają się głosy, że pozycja Kosiniaka-Kamysza po wyborach samorządowych jest coraz słabsza i ludowcy chcą zmiany lidera. Kosiniak-Kamysz na antenie RMF FM zapewniał dziś, że "nie zamierza i nie planuje" podać się do dymisji.

Kielce: Nowo wybrany radny Rady Miasta Kielce Maciej Bursztein przeliczył swój wynik na złotówki i zamierza przekazać kwotę 950 złotych na cele charytatywne. Wcześniej w kampanii zadeklarował, że każdą dietę radnego co miesiąc przez całą kadencję będzie przeznaczał na cele charytatywne i dobroczynne.

Dolnośląskie: Według lokalnych mediów wiele wskazuje na to, że od listopada województwem będzie rządzić koalicja PiS i Bezpartyjnych Samorządowców. Miały już paść konkretne oferty. Więcej tutaj.

O godz. 12:00 odbędzie się spotkanie Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL w sprawie wyborów samorządowych.

Małopolska: Najpoważniejszym kandydatem na następcę marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy jest Rafał Bochenek, były rzecznik rządu Beaty Szydło - podają nieoficjalnie lokalne media. Bochenkowi miałaby pomóc rekomendacja byłej premier, bo - według informacji "Gazety Krakowskiej" - nie ma on dobrych notowań u premiera Morawieckiego. "I paradoksalnie to może działać na jego korzyść, bo stanowisko marszałka województwa byłoby miękkim lądowaniem po powrocie z Warszawy, premier nie miałby już z Bochenkiem żadnego kontaktu" - podaje dziennik, cytując "osobę znającą wewnętrzne realia PiS".

Gdańsk: Trwa kampania wyborcza przed drugą turą. Urzędujący prezydent Paweł Adamowicz ruszył w miasto z drożdżówkami.

Zdjęcie Kandydat na prezydenta miasta Paweł Adamowicz (L) rozdaje kawę i drożdżówki mieszkańcom Gdańska / PAP

Adamowicz 4 listopada zmierzy się z Kacprem Płażyńskim (PiS).

Bytom: Zaskakujący wynik uzyskał w wyborach do Rady Miasta urzędujący prezydent Damian Bartyla. Nie zdobył on mandatu radnego, uzyskując jedynie 338 głosów (3,33 proc.). Udało mu się jednak osiągnąć lepszy rezultat w wyborach na prezydenta - z niemal 23-procentowym poparciem przeszedł do II tury, gdzie zawalczy z Mariuszem Wołoszem z KO (30,27 proc.).

Władysław Kosiniak-Kamysz w RMF FM: [Spotkanie z Grzegorzem Schetyną] to kwestia najbliższych dni. Chciałbym, żeby to było szersze spotkanie również z Włodzimierzem Czarzastym".

Grzegorz Schetyna w TOK FM o Dolnym Śląsku: "Wszystko jest możliwe". Jak zaznaczył, będą potrzebne tam rozmowy z Bezpartyjnymi Samorządowcami. "Oni są tutaj znaczący i między KO a PiS będą decydować o tym, w którą stronę pójdzie ten region" - stwierdził.

Według nieoficjalnych cząstkowych danych podział mandatów w dolnośląskim sejmiku może wyglądać następująco: 14 mandatów dla PiS, 13 dla Koalicji Obywatelskiej, 6 dla Bezpartyjnych Samorządowców, 2 dla KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska oraz 1 dla PSL.

Warszawa: Znane są już oficjalne wyniki wyborów w 16 dzielnicach Warszawy; w 15 z nich najwięcej mandatów uzyskali kandydaci Koalicji Obywatelskiej. Brakuje jeszcze wyników dla Bemowa i Ursynowa.

Legionowo: Urzędujący od 2002 r. w Legionowie prezydent Roman Smogorzewski zdobył w niedzielnych wyborach poparcie 56,77 proc. głosujących i w I turze został wybrany prezydentem miasta na kolejną kadencję.

Przypomnijmy, że na początku października Smogorzewski złożył rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej, miało to związek z jego wypowiedziami podczas spotkania wyborczego, gdzie padały seksistowskie żarty pod adresem kandydatek jego komitetu do rady miasta.

Olsztyn: Tymczasem w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego w drugiej turze powalczy Czesław Małkowski, skazany nieprawomocnym wyrokiem w 2015 roku za zgwałcenie urzędniczki, która była w ostatnich tygodniach ciąży, oraz jej molestowanie. Sąd uznał, że Małkowski wykorzystał przy tym relację przełożony-pracownica. W pierwszej turze głos za Małkowskiego oddało 30,7 proc. wyborców.

Kraków: Ubiegający się o reelekcję prezydent Krakowa Jacek Majchrowski złożył w trybie wyborczym pozew przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Domaga się sprostowania w mediach wypowiedzi premiera, który podczas konwencji PiS powiedział, że władze miasta niewiele zrobiły w walce ze smogiem.

Warszawa: SLD będzie miało jedną radną w Radzie Miasta w Warszawie. Będzie to Monika Jaruzelska - wynika z nieoficjalnych informacji Onetu.

Dolnośląskie: brakuje jeszcze 6 z 30 protokołów z głosowania do sejmiku, dziś jeszcze poznamy oficjalne wyniki.

Według nieoficjalnych cząstkowych danych podział mandatów w dolnośląskim sejmiku może wyglądać następująco: 14 mandatów dla PiS, 13 dla Koalicji Obywatelskiej, 6 dla Bezpartyjnych Samorządowców, 2 dla KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska oraz 1 dla PSL. W takim wariancie w 36-osobowym sejmiku koalicjantem dla PiS lub Koalicji Obywatelskiej będą Bezpartyjni Samorządowcy. Obecny marszałek województwa Cezary Przybylski startował w wyborach właśnie z list Bezpartyjnych Samorządowców.

"Polskie Stronnictwo Ludowe mówiąc, że nie będzie współpracować z PiS w samorządach samo marginalizuje się" - uważa szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin (PiS). Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany w "Rzeczpospolitej" o możliwe koalicje w samorządach z PiS, odparł, że "z politycznymi terrorystami się nie negocjuje".

"Słowa Kosiniaka-Kamysza powodują, że PSL skazuje się na całkowitą marginalizację. Ja takich województw, gdzie PSL będzie sam decydował o kształcie władzy za bardzo nie widzę" - powiedział w środę Sasin w radiowej Jedynce. Więcej TUTAJ.

Tak wyglądają plakaty w Przemyślu dwa dni po głosowaniu. Komitety mają 30 dni na usunięcie wyborczych materiałów z ulic.

Zdjęcie Plakaty wyborcze w Przemyślu dwa dni po wyborach / Darek Delmanowicz / PAP

Dobry przykład dał kandydat na radnego stolicy z komitetu "Wygra Warszawa" Grzegorz Walkiewicz, który w nocy z niedzieli na poniedziałek wsiadł na rower i ściągnął swoje plakaty wyborcze. Zajęło mu to ponad trzy godziny.

W tych miastach mieszkańcy pójdą do urn jeszcze 4 listopada:

- Kraków - zmierzy się urzędujący prezydent Jacek Majchrowski popierany przez KO (45,8 proc. w pierwszej turze) z Małgorzata Wassermann popieraną przez PiS (31,8 proc.). - Gdańsk - urzędujący prezydent Paweł Adamowicz (36,97 proc.) kontra Kacper Płażyński popierany przez PiS (29,68 proc.). - Kielce - w drugiej turze znajdą się popierany przez KO Bogdan Wenta (37,62 proc.) i ubiegający się o reelekcję Wojciech Lubawski (29,2 proc.). - Szczecin - startujący z własnego komitetu Piotr Krzystek (47,25 proc.) zmierzy się z Bartłomiejem Sochańskim z PiS (niespełna 22 proc.). - Olsztyn - urzędujący prezydent Piotr Grzymowicz (33,8 proc.) powalczy z Czesławem Małkowskim (30,7 proc.).

Władysław Kosiniak-Kamysz, lider ludowców, skomentował wynik PSL w sejmikach (nieoficjalnie: 13 proc.): "Jak na trzy lata atomowych ataków partii rządzącej i podległych jej mediów na PSL, ten wynik broni się sam. To pokazuje, że po najgorszym w naszej historii wyniku wyborów parlamentarnych umieliśmy odczytać żółtą kartkę od wyborców, zrobić rachunek sumienia, zakasać rękawy i ruszyć do ciężkiej pracy" - powiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Pojawiają się też oficjalne wyniki wyborów na prezydentów miast. Większe miasta, gdzie doszło do rozstrzygnięcia w pierwszej turze: - Łódź - wygrywa obecna prezydent Hanna Zdanowska popierana przez KO z wynikiem 70,22 proc. głosów. - Poznań - zwycięża obecny prezydent Jacek Jaśkowiak popierany przez KO z wynikiem 56 proc. - Katowice - stanowisko utrzymał prezydent Marcin Krupa popierany przez PiS i SLD z wynikiem 55,4 proc. - Wrocław - w fotelu prezydenta zasiądzie Jacek Sutryk z KO, na którego głosowało 50,2 proc. - Częstochowa - reelekcję zdobył Krzysztof Matyjaszczyk z SLD z wynikiem niemal 60 proc. - Lublin - zwycięża obecny prezydent Krzysztof Żuk popierany przez KO z wynikiem ponad 62 proc. - Rzeszów - na stanowisku pozostaje Tadeusz Ferenc popierany przez KO, który uzyskał 63,8 proc. - Zielona Góra - wygrywa urzędujący prezydent Janusz Kubicki z wynikiem 58,2 proc. - Opole - reelekcję uzyskał Arkadiusz Wiśniewski z wynikiem 70,3 proc. - Bydgoszcz - stanowisko utrzymuje Rafał Bruski popierany przez KO z wynikiem 54,6 proc.

Przypomnijmy, że według sondażu late poll, PiS zdobyło 33 proc. głosów w wyborach do sejmików, a Koalicja Obywatelska - 26,7 proc. Nie wiadomo, kiedy dokładnie będą znane oficjalne wyniki. Jak wynika ze słów zastępcy przewodniczącego PKW sędziego Wiesława Kozielewicza, możemy je poznać dziś "a może nawet w czwartek". Sędzia w poniedziałek wyjaśniał, że wyniki w przypadku miast lub gmin są w Polsce sukcesywnie podawane. "Natomiast tak zwane zbiorowe wyniki, my planujemy wtorek, środa, a nawet pani minister mówi czwartek, jeśli nie daj Boże coś by się wydarzyło" - zaznaczył Kozielewicz.

W nocy pojawiły się też oficjalne wyniki dla województwa małopolskiego. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 24 mandaty. Koalicja Obywatelska PO-Nowoczesna będzie miała 11 radnych, a Polskie Stronnictwo Ludowe czterech. Wynik oznacza samodzielne rządy PiS w Małopolsce.

W małopolskim sejmiku jest 39 radnych. PiS w wyborach do sejmiku uzyskało 43,5 proc. głosów wyborców, Koalicja Obywatelska miała 22,6 proc. poparcia, PSL 10,0, a komitet Kukiz’15 z wynikiem 5,76 proc. co prawda przekroczył próg wyborczy, ale nie uzyskał mandatu.

Państwowa Komisja Wyborcza podała wczoraj oficjalne wyniki wyborów do ośmiu z szesnastu sejmików. Siły rozkładają się tam następująco:

Świętokrzyskie -16 mandatów dla PiS, 9 dla PSL, 3 dla KO, 1 dla SLD, 1 dla Projekt Świętokrzyskie B. Wenty. PiS będzie mogło samodzielnie rządzić w regionie.

Kujawsko-pomorskie - 14 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej, 11 dla PiS, 4 dla PSL i 1 dla SLD. Oznacza to najprawdopodobniej kontynuację dotychczasowej koalicji PO z ludowcami.

Zachodniopomorskie - 13 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, 11 mandatów Prawo i Sprawiedliwość, 3 mandaty KWW Bezpartyjni Samorządowcy, 2 mandaty Komitet Wyborczy PSL i jeden KKW SLD Lewica Razem. Śląskie - 22 mandaty dla PiS, 20 dla KO, 2 dla SLD i jeden dla PSL.

Podkarpackie - 25 mandatów dla PiS, Koalicja Obywatelska PO-Nowoczesna będzie miała pięciu radnych, a Polskie Stronnictwo Ludowe trzech. Oznacza to samodzielne rządy PiS w regionie.

Lubuskie - 11 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej, 9 mandatów dla PiS, 4 dla Bezpartyjnych Samorządowców i 4 dla PSL, 2 mandaty dla SLD-Lewica Razem.

Podlaskie - 16 mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości, 9 dla Koalicji Obywatelskiej i 5 dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oznacza to samodzielne rządy PiS.

Opolskie - Wygrała Koalicja Obywatelska, zdobywając 13 mandatów. Pozostałe mandaty przypadły: PiS (10 mandatów), Mniejszość Niemiecka (5) i 5 dla PSL. Oznacza to, że Koalicja Obywatelska musi połączyć siły i stworzyć koalicję, aby rządzić w tym sejmiku. Łódzkie - PiS wygrało wybory do sejmiku woj. łódzkiego, wprowadzając tam 17 radnych. 12 radnych będzie miała Koalicja Obywatelska, a 4 Polskie Stronnictwo Ludowe - wynika z oficjalnych danych podanych przez Wojewódzką Komisję Wyborczą. Oznacza to przejęcie przez PiS władzy w 33-osobowym samorządzie wojewódzkim, w którym rządziła koalicja PO-PSL.

