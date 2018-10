Wybory samorządowe 2018: Wyniki, reakcje, komentarze. Relacja na żywo

Po niedzielnych wyborach samorządowych z PKW spływają oficjalne wyniki. Przypomnijmy, że Polacy wybrali przedstawicieli do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, a także wójtów oraz prezydentów i burmistrzów miasta. W wielu miejscowościach decyzja w sprawie tych ostatnich zapała w pierwszej turze, w części konieczne będzie ponowne głosowanie - to odbędzie się 4 listopada.

Zdjęcie Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński (C), wiceprzewodniczący Sylwester Marciniak (2P), sekretarz PKW, szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak (2L) oraz członkowie PKW Arkadiusz Despot-Mładanowicz (L) i Krzysztof Strzelczyk (P) podczas konferencji prasowej w Państwowej Komisji Wyborczej

Przypomnijmy, że według sondażu late poll, PiS zdobyło 33 proc. głosów w wyborach do sejmików, a Koalicja Obywatelska - 26,7 proc. Nie wiadomo, kiedy dokładnie będą znane oficjalne wyniki. Jak wynika ze słów zastępcy przewodniczącego PKW sędziego Wiesława Kozielewicza, możemy je poznać dziś "a może nawet w czwartek". Sędzia w poniedziałek wyjaśniał, że wyniki w przypadku miast lub gmin są w Polsce sukcesywnie podawane. "Natomiast tak zwane zbiorowe wyniki, my planujemy wtorek, środa, a nawet pani minister mówi czwartek, jeśli nie daj Boże coś by się wydarzyło" - zaznaczył Kozielewicz.

W nocy pojawiły się też oficjalne wyniki dla województwa małopolskiego. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 24 mandaty. Koalicja Obywatelska PO-Nowoczesna będzie miała 11 radnych, a Polskie Stronnictwo Ludowe czterech. Wynik oznacza samodzielne rządy PiS w Małopolsce.

W małopolskim sejmiku jest 39 radnych. PiS w wyborach do sejmiku uzyskało 43,5 proc. głosów wyborców, Koalicja Obywatelska miała 22,6 proc. poparcia, PSL 10,0, a komitet Kukiz’15 z wynikiem 5,76 proc. co prawda przekroczył próg wyborczy, ale nie uzyskał mandatu.

Państwowa Komisja Wyborcza podała wczoraj oficjalne wyniki wyborów do ośmiu z szesnastu sejmików. Siły rozkładają się tam następująco:

Świętokrzyskie -16 mandatów dla PiS, 9 dla PSL, 3 dla KO, 1 dla SLD, 1 dla Projekt Świętokrzyskie B. Wenty. PiS będzie mogło samodzielnie rządzić w regionie.



Kujawsko-pomorskie - 14 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej, 11 dla PiS, 4 dla PSL i 1 dla SLD. Oznacza to najprawdopodobniej kontynuację dotychczasowej koalicji PO z ludowcami.



Zachodniopomorskie - 13 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, 11 mandatów Prawo i Sprawiedliwość, 3 mandaty KWW Bezpartyjni Samorządowcy, 2 mandaty Komitet Wyborczy PSL i jeden KKW SLD Lewica Razem.



Śląskie - 22 mandaty dla PiS, 20 dla KO, 2 dla SLD i jeden dla PSL.



Podkarpackie - 25 mandatów dla PiS, Koalicja Obywatelska PO-Nowoczesna będzie miała pięciu radnych, a Polskie Stronnictwo Ludowe trzech. Oznacza to samodzielne rządy PiS w regionie.



Lubuskie - 11 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej, 9 mandatów dla PiS, 4 dla Bezpartyjnych Samorządowców i 4 dla PSL, 2 mandaty dla SLD-Lewica Razem.

Podlaskie - 16 mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości, 9 dla Koalicji Obywatelskiej i 5 dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oznacza to samodzielne rządy PiS.



Opolskie - Wygrała Koalicja Obywatelska, zdobywając 13 mandatów. Pozostałe mandaty przypadły: PiS (10 mandatów), Mniejszość Niemiecka (5) i 5 dla PSL. Oznacza to, że Koalicja Obywatelska musi połączyć siły i stworzyć koalicję, aby rządzić w tym sejmiku.



