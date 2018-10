Wybory samorządowe: Ostrzeżenie przed fałszywymi informacjami w internecie

Nie wszystkie informacje w internecie są prawdą, zaś media społecznościowe coraz częściej wykorzystywane w sposób nieetyczny - ostrzega ministerstwo cyfryzacji. Resort radzi, by informacje o wyborach czerpać z portalu PKW.

Na portalu Bezpiecznewybory.pl można znaleźć m.in. informacje o tym jak walczyć z fałszywymi informacjami (tzw. fake news), manipulacją i prowokacjami. Portal ma pełnić, przede wszystkim, rolę edukacyjną. Czytelnik dowie się z niego również, jak sprawdzić wiarygodność kont, które rozpowszechniają informacje, a także wiarygodność samych informacji.

Według autorów portalu wyborcy szczególnie przed wyborami powinni uważać na media społecznościowe, w których coraz częściej zabiega się o głosy wyborców.

"Niestety media społecznościowe wykorzystywane są coraz częściej w sposób nieetyczny. Do największych zagrożeń dla procesu wyborczego należą dezinformacja (tzw. fake news), zorganizowany trolling (kampanie nienawiści i oczerniania) oraz boty udające prawdziwych użytkowników" - czytamy na portalu.

Eksperci radzą, by przed udostepnieniem podanej informacji zawsze sprawdzać jej źródło, zadać sobie pytanie, czy jest nam ono znane oraz, czy jest wiarygodne. "Jeśli masz wątpliwości lub nie jesteś w stanie dotrzeć do źródła, lepiej nie powielaj informacji" - radzą.

Na portalu zwrócono również uwagę, że informacja nie jest wiarygodną tylko dlatego, że szybko się rozprzestrzenia, a także na problem podszywania się pod osoby publiczne, czyli problem fałszywych kont.

"W mediach społecznościowych nie brakuje ludzi, którzy zarabiają na tym, że sieją zamieszanie. Doskonale opanowali tworzenie informacji tak, aby osiągały jak największy zasięg, np. poprzez używanie popularnych hasztagów czy wytwarzanie kontrowersyjnych treści. Im większe zaangażowanie wygenerują ich wpisy, tym więcej zarobią za swoje działania. Dlatego nie daj się im zmanipulować, ani nie wchodź w bezproduktywne dyskusje" - piszą autorzy portalu.

Jak zaznaczono wiarygodność konta można sprawdzić na kilka sposobów. Po pierwsze sprawdzając, czy jest ono zweryfikowane przez administratora. Wówczas przy nazwie strony pojawi się informacja, że jest ona zweryfikowana. Jeśli portal nie daje takiej możliwości można sprawdzić czy osoba, którą obserwujemy ma zdjęcie profilowe i uzupełnione informacje oraz, czy profil jest prowadzony konsekwentnie.

"Warto też sprawdzić aktywność danego profilu: czy jest regularna, czy +pasuje+ do danego konta, czy budzi zaangażowanie. Do myślenia powinny ci dać również wszelkie dysproporcje, takie jak wyjątkowo duża liczba znajomych czy polubionych lub obserwowanych profili. Jeśli dana strona w bardzo krótkim czasie zyskała popularność, również może to być efekt nieczystych działań" - czytamy.

W przypadku sprawdzania wiarygodności informacji powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy we wpisie jest podane źródło newsa i czy jest ono znane, czy wpis podaje autora tekstu oraz czy można sprawdzić jego inne publikacje. Warto także sprawdzić, czy wpis jest "agresywny i krzykliwy" oraz "nadużywa wielkich liter i ma dziwną strukturę".

Ministerstwo Cyfryzacji przypomniało, że rzetelne i wiarygodne informacje dotyczące wyborów można znaleźć jedynie na portalu Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem www.pkw.gov.pl. Można tam znaleźć informacje dotyczące m.in. najbliższych wyborów, a więc kalendarz wyborczy, wyszukiwarkę obwodów, statystyki czy aktualności. W serwisach PKW można sprawdzić także godziny otwarcia lokali wyborczych oraz informacje o tym, jak oddać ważny głos.

Portal www.bezpiecznewybory.pl powstał we współpracy z grupami ekspertów z Ministerstwa Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej(NASK), które w ramach krajowego systemu bezpieczeństwa funkcjonują jako tzw. CSIRT (Computer Security Incident Response Team) poziomu krajowego.