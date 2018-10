Wybory samorządowe: PKW podała frekwencję z godziny 12

Frekwencja wyborcza na godz. 12 wyniosła 15,62 proc. (wybory do rad gmin) - podała Państwowa Komisja Wyborcza podczas konferencji prasowej.

Zdjęcie Głosowanie w jednym z lokali na Podlasiu /Michał Kość /Agencja FORUM

Warto przypomnieć, że podczas wyborów samorządowych w 2014 r. frekwencja na godz. 12 wyniosła 14,59 proc., a ostatecznie, w całej pierwszej turze, 47,40 proc.

Jeśli chodzi o duże miasta, to najwyższą frekwencję zanotowano w Warszawie - 17,01 proc.

Kolejną informację o frekwencji PKW poda o godz 18.30 - stan na godz. 17.

Co dokładnie podał szef PKW

"PKW na podstawie danych otrzymanych od 25 tys. 397 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 25 tys. 417 komisji obwodowych informuje, że w wyborach do rad gmin według stanu na godz. 12 liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 29 mln 935 tys. 205 osób" - powiedział szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński.

Dodał, że wydano karty do głosowania 4 mln 677 tys. 37 osobom uprawnionym, co stanowi "15,62 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach".

Największa frekwencja na Podlasiu

Z danych przedstawionych przez szefa PKW wynika, że największa frekwencja była w woj. podlaskim (18,43 proc.), małopolskim (17,27 proc.) i podkarpackim (17,18 proc.). Najmniej wyborców pobrało karty w woj. dolnośląskim (13,24 proc.), lubuskim (13,46 proc.) i opolskim (13,84 proc.).

Najwięcej uprawnionych wzięło udział w głosowaniu w gm. Nowy Dwór w powiecie sokólskim w woj. podlaskim - tam frekwencja wyniosła 34,52 proc.

416 incydentów

Policja zgłosiła, że w czasie ciszy wyborczej doszło do 416 incydentów, które mogą być przestępstwem czy wykroczeniem zgodnie z Kodeksem wyborczym - podała w niedzielę PKW.

Trzy osoby zostały zatrzymane - podała PKW, zaznaczając, że chodzi o przypadki wyniesienia kart z lokalu wyborczego, zniszczenia ich lub używania w lokalu wyborczym słów uznanych za obelżywe.

Exit poll po 21

W wyborach samorządowych Polacy wybiorą blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do głosowania uprawnionych jest ponad 30,24 mln osób.

Po zakończeniu ciszy wyborczej - a więc po godz. 21 - stacje TVP, TVN i Polsat podadzą szacunkowe wyniki wyborów oparte na badaniu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego.

Będą to informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, frekwencji wyborczej oraz wynikach poszczególnych kandydatów na prezydentów w 10 miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku, Białymstoku i Kielcach. Badanie przeprowadzi firma Ipsos przed 1160 losowo wybranymi lokalami wyborczymi.

Cząstkowe, nieoficjalne wyniki wyborów PKW będzie podawała na konferencjach w kolejnych dniach. Na poniedziałek zaplanowano trzy konferencje: o godz. 6, 12 i 18. We wtorek i środę - na godz. 15.

Protokoły z wynikami wyborów w swoich siedzibach będą wywieszały komisje obwodowe i terytorialne: gminne, miejskie, powiatowe i wojewódzkie. Informacje o cząstkowych wynikach wyborów będą się także pojawiały na stronie internetowej PKW na podstronie: wizualizacja wyborów samorządowych.

Druga tura wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta - 4 listopada - odbędzie się tam, gdzie w niedzielnym głosowaniu żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów.