Wybory samorządowe: TVP, TVN i Polsat podadzą wyniki exit poll

TVP, TVN i Polsat 21 października po zakończeniu ciszy wyborczej podadzą wyniki wyborów samorządowych oparte na sondażu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokali wyborczych.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Andrzej Hulimka /Reporter

Będą to informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, frekwencji wyborczej oraz wynikach poszczególnych kandydatów na prezydentów w 10 miastach Polski - Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku, Białymstoku i Kielcach.

Badanie przeprowadzi firma Ipsos przed 1160 losowo wybranymi lokalami wyborczymi.

Od północy z piątku na sobotę do zakończenia głosowania - planowo w niedzielę o godz. 21 - będzie obowiązywała cisza wyborcza. W tym czasie zabroniona jest agitacja wyborcza oraz podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych sondaży opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania. Grozi za to grzywna od 500 tys. do 1 mln zł.

Po zakończeniu głosowania wyniki wyborów zatwierdzone przez komisje terytorialne będą się pojawiały na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej na podstronie: wizualizacja wyborów samorządowych.

21 października w wyborach samorządowych wybierzemy blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada.