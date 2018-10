Wybory w Pucku. PiS bez ani jednego mandatu

Porażka kandydata na burmistrza i ani jednego radnego - taki wynik PiS zanotowało w Pucku. Dotychczasowa burmistrz Hanna Pruchniewska zmiażdżyła kontrkandydatów uzyskując 72,06 proc. poparcia.

Zdjęcie Hanna Pruchniewska i Andrzej Duda /Andrzej Wrzesiński /East News

Kandydat PiS Marek Ritz zdobył 11,51 proc. głosów. na Krzysztofa Gruchałę głos oddało 16,52 proc.

Dodatkowo Hanna Pruchniewska wprowadziła do rady miasta cały swój komitet. "Do tej pory miała większość głosów w Radzie Miasta Pucka, teraz będzie miała ich komplet. To ewenement w skali powiatu puckiego i jeden z najlepszych wyników całego Pomorza" - pisze "Dziennik Bałtycki".



Puck to miasto, w którym rządzą kobiety - piszą lokalne media. Panie sprawują trzy najważniejsze stanowiska: burmistrza, zastępcy i sekretarza.



Sama burmistrz jest pozytywnie oceniana przez mieszkańców. "Hanna Pruchniewska w poprzedniej kadencji pokazała, że potrafi się porozumieć ze wszystkimi. Gościła prezydenta Andrzeja Dudę w czasie zaślubin z morzem, a podczas "czarnego protestu" razem z innymi urzędniczkami ubrała się na czarno. Serca mieszkańców podbiła też, wprowadzając zwyczaj, że odwiedza każdego nowo narodzonego mieszkańca Pucka i wręcza przy tej okazji drobny upominek" - przypomina wp.pl.