Wyniki wyborów 2018. Warszawa: W trzech obwodach frekwencja wyniosła 100 proc.

Wyborcy trzech obwodowych komisji w Warszawie dopisali. Do urn poszli jak jeden mąż, a frekwencja wyniosła 100 procent.

Zdjęcie Trwa liczenie głosów po wyborach samorządowych /Wojciech Pacewicz /PAP

Taka sytuacja zdarza się w Polsce niezwykle rzadko. Tym bardziej, że mowa o dość dużych komisjach.

Członkowie trzech komisji musieli uwijać się jak w ukropie, bo frekwencja wyniosła aż 100 procent. Taka sytuacja miała miejsce w obwodach nr 610 (mieszkańcy ul. Lasek Brzozowy, komisja w SP nr 330 na Ursynowie), nr 390 (mieszkańcy ulic Białostockiej, Radzymińskiej, Wołomińskiej, komisja w ZSS nr 79 na Pradze-Północ) oraz nr 675 (mieszkańcy ul. 1 sierpnia, komisja przy przedszkolu nr 314 w dzielnicy Włochy).

W pierwszym obwodzie uprawnionych do głosowania było 1355 osób i oczywiście wszyscy skorzystali z tego prawa. W drugim 706, a w trzecim 918 osób.



Co interesujące, we wszystkich tych miejscach wygrał Rafał Trzaskowski. Na Pradze zdobył blisko 50 proc. głosów przy 37 proc. Jakiego. Na Ursynowie zwycięstwo nowego prezydenta Warszawy było bardziej znaczące, bo uzyskał 63,2 proc. głosów, a Jaki 22,9 proc. W ostatnim miejscu Trzaskowski zdobył blisko 50 proc. głosów, a Jaki 34,7 proc.



Tymczasem PKW nie podała jeszcze wyników ze wszystkich komisji. Można się spodziewać, że tak doskonałą frekwencją będą mogli się pochwalić mieszkańcy innych części Warszawy.