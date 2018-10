Wyniki wyborów na Mazowszu. PiS zwycięża, ale nie rządzi

PiS wygrało wybory do sejmiku Mazowsza zdobywając 24 mandaty - mimo to nie ma samodzielnej większości. Politycy PO są przekonani, że utrzymają koalicję z PSL, które z kolei wyklucza porozumienie z PiS. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, partia rządząca ma prowadzić negocjacje ws. większości.

W wyborach do sejmiku woj. mazowieckiego 24 mandaty zdobyło PiS, Koalicja Obywatelska - 18, PSL - 8, a Bezpartyjni Samorządowcy - 1.



Próg wyborczy przekroczył także komitet SLD Lewica Razem (5,46 proc.) oraz Kukiz’15 (5,44 proc.), ale to nie wystarczyło do zdobycia chociaż jednego mandatu. Mandatu nie uzyskała m.in. wieloletnia radna sejmiku Katarzyna Maria Piekarska (SLD), na którą zagłosowało 27 tys. 910 osób.

Bez samodzielnej większości

W porównaniu z wynikami sprzed czterech lat PiS zyskało 5 mandatów, najwięcej straciło zaś PSL - 8 mandatów. W sejmiku swoją jednoosobową reprezentację utracił SLD.

Mimo uzyskania największej liczby mandatów, PiS nie będzie miało samodzielnej większości.

Negocjacje koalicyjne

Z nieoficjalnych doniesień medialnych wynika, że dwóch radnych sejmiku woj. mazowieckiego - z ramienia ludowców - miałoby rozważać przejście do PiS, co dałoby tej partii przewagę i możliwość samodzielnego rządzenia na Mazowszu.

Jak dowiedziała się w środę PAP w źródłach zbliżonych do kierownictwa PiS, partia zobowiązała kilku swoich posłów do negocjacji w terenie dotyczących ewentualnych koalicji w sejmikach wojewódzkich, tam gdzie partia nie zdobyła samodzielnej większości. Ich pracę ma nadzorować poseł PiS, szef KPRM Michał Dworczyk.

Negocjacje dotyczyć mają m.in. Mazowsza.

Zapewnienia PSL

Urzędujący marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik (PSL) powiedział w środę PAP, że żaden radny sejmiku z PSL nie wejdzie w koalicję z PiS, nawet jeśli takie propozycje padają. "Jestem pewny swoich ludzi, bo są to poważne osoby" - podkreślił Struzik.

O tym, że PSL nie wejdzie w koalicję z PiS w sejmikach wojewódzkich, zapewniał również w środę marszałek ludowców z woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas. "Jest to jednolity głos dla całego Stronnictwa" - zaznaczył.

Politycy PO także są przekonani, że na Mazowszu uda się utrzymać funkcjonującą od 12 lat koalicję z PSL. Rzecznik PO Jan Grabiec we wtorkowej rozmowie z PAP, jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników do sejmiku Mazowsze, wyraził przekonanie, że regionem tym będą współrządzić Koalicja Obywatelska i PSL.

W środę wieczorem wicepremier Jarosław Gowin pytany w TVP o oświadczenie Jarubasa, przyznał, że oficjalne stanowisko PSL jest właśnie takie. "Ale ci liderzy wrócą do siebie na wieś, czy też do swoich miast i miasteczek i będą się musieli zmierzyć z presją dołów partyjnych" - dodał. "Ja nie jestem pewien, czy te doły są równie zdeterminowane, by umierać za Koalicję z Koalicję Obywatelską" - ocenił wicepremier.

Stwierdził również, że na miejscu prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza rozważyłby scenariusz, żeby na terenie całej Polski stworzyć w sejmikach koalicję konserwatywno-ludową, a więc koalicję Zjednoczonej Prawicy z PSL.

Kto z największym poparciem?

W wyborach do sejmiku mazowieckiego Struzik zdobył najwięcej - 76 tys. 971 głosów. 60 tys. 920 głosów poparcia to wynik przewodniczącego sejmiku Ludwika Rakowskiego (Koalicja Obywatelska). Na trzecim miejscu znalazł się wiceprzewodniczący sejmiku Tomasz Kucharski (Koalicja Obywatelska), który uzyskał 58 tys. 452 głosy.

Z list Koalicji Obywatelskiej do sejmiku dostali się także b. szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek, obecni wicemarszałkowie województwa Wiesław Raboszuk i Elżbieta Lanc.

W sejmiku zasiądą m.in. startujący z list PiS: przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski, wiceszef resortu infrastruktury Andrzej Bittel, wiceminister obrony narodowej Tomasz Zdzikot, wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, obecny radny mazowiecki, przewodniczący Europejskich Młodych Konserwatystów Radosław Fogiel, burmistrz dzielnicy Praga-Północ Wojciech Zabłocki czy aktorka Dominika Figurska.

W 2014 roku, w wyborach do sejmiku mazowieckiego wygrało PiS, które na 51 mandatów zdobyło 19, jednak większość dającą władzę w sejmiku miało PO i PSL - razem dysponowali bowiem 31 mandatami (PSL wprowadziło 16 przedstawicieli, a PO 15). Jeden mandat w sejmiku przypadł w udziale SLD.