Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej zawarli w piątek umowę koalicyjną w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Koalicja ma w 30-osobowym sejmiku 16 mandatów.

Zdjęcie Olgierd Geblewicz /Lukasz Szelemej /East News

"Ta umowa zawiera wiele punktów programowych, ale to, co - jak myślę - łączy nas, to przede wszystkim wartości" - powiedział w piątek dziennikarzom szef Platformy Obywatelskiej w Szczecinie marszałek województwa w poprzedniej kadencji Olgierd Geblewicz, który jest rekomendowany przez Koalicję Obywatelską na marszałka.

Dodał, że koalicja będzie też współpracować z Bezpartyjnymi Samorządowcami.

Na wicemarszałków zostali rekomendowani: Jarosław Rzepa (PSL) i Tomasz Sobieraj (KO), a na członków zarządu - Stanisław Wziątek z SLD i Janusz Gromek (PO).

Koalicja Obywatelska w wyborach samorządowych wprowadziła do sejmiku 13 radnych, 11 mandatów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, Bezpartyjni Samorządowcy - 3, PSL - 2, a SLD - 1.