Prezydent Andrzej Duda oddał w niedzielę głos w wyborach samorządowych w komisji obwodowej nr 79 w Krakowie. Prezydent głosował wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Andrzej Duda uśmiechając się do fotoreporterów i dziennikarzy pokazał, że ma ze sobą dowód osobisty, a kiedy stawiał znak na karcie do głosowania powiedział do jednej z osób stojących zbyt blisko, że chciałby zachować tajność głosowania. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą oddali głosy w wyborach samorządowych