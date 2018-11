1 6

We wtorek w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej odbyła się konferencja prasowa, na której Jarosław Kaczyński podsumował kampanię samorządową. Z kolei szef biura Kaczyńskiego i radny sejmiku mazowieckiego Radosław Fogiel zaprezentował serię slajdów pokazujących m.in. udział PiS w mandatach zdobytych w poszczególnych szczeblach samorządu. Odnosząc się do tych danych prezes PiS ocenił, że są to "twarde liczby, twarde dane". "Nasze zwycięstwo nie podlega najmniejszej wątpliwości. Ja rozumiem, że przedstawiciele komitetów, które te wybory przegrały, próbują zmienić ich obraz, ale to jest abstrahowanie od faktów - żeby określić to w sposób łagodny" - mówił Kaczyński. Jak podkreślił, zwycięstwo PiS ma charakter bardzo zdecydowany i zupełnie jednoznaczny.