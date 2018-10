Wybory samorządowe 2018. Akcja Interii i RMF FM

Z jakimi problemami zmagają się największe polskie miasta? Jak zamierzają rozwiązywać je kandydaci na prezydentów? Sprawdziliśmy to w ramach wspólnej akcji Interii i RMF FM na wybory samorządowe 2018.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /ARKADIUSZ ZIOLEK /East News

W portalu INTERIA, w Faktach RMF FM, oraz na RMF24.pl od poniedziałku 8 października do piątku 19 października odwiedziliśmy 10 największych polskich miast, gdzie rozegra się najbardziej zacięta walka o prezydenturę.

Reklama

Byliśmy w: Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu, Łodzi, Białymstoku, Katowicach, Szczecinie oraz Krakowie. Nasi dziennikarze rozmawiali z faworytami w wyścigach po prezydentury. Wszystkie wywiady można przeczytać tutaj.

W ramach akcji #WybieramŚwiadomie zapytaliśmy kandydatów o to, jakie mają pomysły na rozwiązanie problemów, z którymi zmagają się ich miasta. W sumie przygotowaliśmy 24 materiały - wszystkie znajdziecie tutaj.

Jak wybraliśmy problemy? To zasługa was, naszych czytelników. Pisaliście do nas, o tym, co utrudnia życie w miastach. Najczęściej wskazywaliście na kłopoty komunikacyjne: korki, brak miejsc parkingowych, niezadowalający stan transportu publicznego. Informowaliście też o betonowaniu miast, chaosie urbanistycznym, zbyt małej ilości zieleni, złej jakości powietrza. Alarmowaliście o braku miejsc i długich listach oczekujących na miejsca w żłobkach i przedszkolach.

Przygotowaliśmy także internetowy sondaż, w którym nasi użytkownicy typowali komitety w wyborach do sejmików. Na podstawie głosów internautów budowana jest mapa preferencji, pokazująca, jak rozkładają się sympatie w poszczególnych regionach Polski.



Wśród przygotowywanych przez nas materiałów nie zabrakło też komentarzy ekspertów, analiz i najnowszych sondaży.

Prawdomówność polityków, w oparciu o narzędzie fact-check, sprawdzali dla nas analitycy z portalu www.demagog.org.pl. Wypowiedzi kwalifikowano jako "prawdę", "fałsz", "manipulację" albo "nieweryfikowalne".

Przyglądaliśmy się także poczynaniom kandydatów na Twitterze. Analizy na ten temat przygotowywał Stanisław M. Stanuch.

Teraz wszystko w waszych rękach!



Uzbrojeni w wiedzę na temat działań i propozycji kandydatów, 21 października zdecydujcie, kto zasługuje na wasze poparcie.



- Twierdzenie, że od mojego głosu nic nie zależy jest wyjątkowo głupie i nieprawdziwe. Te głosy mają znaczenie. To nasze prawo i powinniśmy z tego prawa korzystać - mówił w wywiadzie dla Interii szef PKW Wojciech Hermleiński.

Przyłączamy się do apelu przewodniczącego PKW. Każdy głos jest ważny, a głosowanie to nasze prawo. Skorzystajmy z niego. Idźmy na wybory! Wybierzmy świadomie!

Redakcja Interia Fakty



Jeśli nie widzisz mapy, kliknij TUTAJ.