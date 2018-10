Wybory samorządowe 2018. Wyniki, reakcje. Relacja na żywo

Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory do sejmików wojewódzkich w skali całego kraju, a Koalicja Obywatelska zwycięża w wyborach na prezydentów dużych miast - w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Lublinie - już w pierwszej turze. Według sondażu late poll, PiS zdobyło 33 proc. głosów w wyborach do sejmików, a Koalicja Obywatelska - 26,7 proc. Do tej pory podano oficjalne wyniki do dwóch sejmików: opolskiego, gdzie 13 mandatów trafi do KO, 10 do PiS, 5 do Mniejszości Niemieckiej, a 2 do PSL i podlaskiego, gdzie 16 mandatów przypadło PiS, 9 KO, a 5 PSL, co daje partii rządzącej samodzielną większość.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki podczas wieczoru wyborczego KW Prawo i Sprawiedliwość / Jakub Kamiński /PAP

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Reklama

Przypomnijmy, że z najnowszego sondażu IPSOS wynika, że w wyborach do sejmików wojewódzkich wygrało Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 33 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska - 26,7 proc. Dalej uplasowali się: Polskie Stronnictwo Ludowe - 13,6 proc., Sojusz Lewicy Demokratycznej - 6,6 proc., Kukiz'15 - 5,9 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 5,8 proc. Pozostałe ugrupowania startujące w wyborach do sejmików w całej Polsce znalazły się poniżej progu wyborczego: Wolność w Samorządzie i Partia Razem uzyskały po 1,5 proc. poparcia, Ruch Narodowy - 1,3 proc., a partia Zieloni - 1,1 proc. głosów. Na inne komitety - podał Ipsos - głosowało 3 proc. badanych.



Wyniki te dają PiS wygraną w dziewięciu na szesnaście sejmików, a Koalicji w siedmiu pozostałych.



Frekwencja według tego badania wyniosła 53,4 proc., co daje rekordowy wynik.

W gminie Bukowina Tatrzańska wszystko bierze PiS.

Piętnaście mandatów, czyli wszystkie miejsca w radzie gminy Bukowina Tatrzańska (małopolskie) obejmą po wyborach radni startujący z komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Również nowo wybrany wójt tej gminy 39-cioletni Andrzej Pietrzyk jest członkiem tego komitetu.

Pietrzyk w głosowaniu uzyskał niemal 61 proc. poparcia. Podczas kampanii wyborczej zapowiadał on m.in. walkę o dobre imię fiakrów wożących turystów do Morskiego Oka.

Od rana docierają do nas kolejne nieoficjalne informacje:



Z nieoficjalnych informacji wynika, że imponujące wyniki PiS zdobyło także w woj. podkarpackim i małopolskim. Sejmik województwa podkarpackiego to jedyny, w którym od poprzednich wyborów samorządowych rządzi PiS. Jak poinformował marszałek Sejmu, taki stan rzeczy nadal się utrzyma.



"Na Podkarpaciu do sejmiku PiS uzyskał 25 mandatów. Rekord!" - napisał na Twitterze Marek Kuchciński. W sejmiku podkarpackim są 33 mandaty do obsadzenia.



Jak z kolei czytamy na łamach "Dziennika Polskiego", podobny wynik PiS może zdobyć w Małopolsce, gdzie przeliczono już 80 proc. głosów. Z dotychczasowych wyliczeń wynika, że i w sejmiku województwa małopolskiego PiS zdobywa 25 na 39 mandatów, co także oznacza samodzielne rządy.



Jeśli doniesienia te się potwierdzą, PiS będzie samodzielnie rządzić w co najmniej trzech województwach.





Do tej pory podano oficjalne wyniki dla dwóch sejmików wojewódzkich: opolskiego i podlaskiego.



W sejmiku województwa opolskiego wygrała Koalicja Obywatelska zdobywając 13 mandatów. Pozostałe mandaty przypadły: PiS (10 mandatów), Mniejszość Niemiecka (5) i 5 dla PSL. Oznacza to, że Koalicja Obywatelska musi połączyć siły i stworzyć koalicję, aby rządzić w tym sejmiku. W poniedziałek na antenie RMF FM poseł PO Sławomir Neumann przekonywał, że Koalicja "jest po słowie z PSL", co oznacza, że we wszystkich sejmikach będzie to naturalny koalicjant. W przypadku woj. opolskiego decydującymi głosami będą mandaty Mniejszości Niemieckiej.



Z kolei na Podlasiu PiS zagwarantowało soboie samodzielne rządy, zdobywając 16 mandatów. Pozostałe przypadły KO (dziewięć) i PSL (pięć).



Tak, według IPSOS, rozkładają się wyniki wyborcze:



Zdjęcie / INTERIA.PL

Liczenie głosów trwa.

Z ostatnich informacji przkazanych przez PKW, wyniki wyborów samorządowych mogą być znane we wtorek lub środę, a najdalej w czwartek.

Jak dotąd ustalono wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w 2370 gminach i miastach (na 2477 gmin). Ustalono także wyniki wyborów do 2360 rad gmin (na 2477 gmin) i 175 rad powiatów(na 314 powiatów). Ponadto ustalono wyniki wyborów do 3 z 18 rad dzielnic Warszawy.