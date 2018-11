Wybory samorządowe: Kto wygrał, a kto stracił?

Zanim jeszcze pojawiły się oficjalne wyniki wyborów samorządowych, dwie główne siły polityczne ogłosiły… klęskę przeciwników i swoje zwycięstwo. Tymczasem w porównaniu do wyborów z 2014 roku zaznaczyły się wyraźne tendencje, nie dla wszystkich korzystne. Ewidentnie widać, że istniejąca od blisko 30 lat scena polityczna ulega erozji.

Na podstawie danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą przeanalizowałem wybory do rad z 2014 i 2018 roku. Jest kilka widocznych gołym okiem różnic... Przede wszystkim w 2014 roku kandydowało zdecydowanie więcej osób. W 2014 roku swoich sił postanowiło spróbować ponad 230 tys. kandydatów, a w tegorocznych prawie 40 tys. mniej, czyli 195 tys. Pomimo tak dużej różnicy, główna struktura komitetów wyborczych jest podobna. Dlatego wszystkie startujące komitety wyborcze podzieliłem na dwie grupy: największe, prezentujące główne partie polityczne czy ruchy obywatelskie, których numery list zostały wylosowane, oraz "Inne" czyli lokalne komitety wyborcze, często pod szyldem jednego lub kilku kandydatów. Następnie sprawdziłem, ile osób z poszczególnych komitetów wyborczych zdobyło mandat i jaki stanowi to procent wszystkich mandatów w konkretnych wyborach.

Zarówno w 2014 jak i w 2018 roku najwięcej, bo odpowiednio ponad 30 i 32 tys. mandatów - co oczywiste - zdobyły lokalne komitety wyborcze. Grupa ta ma ponad 67 proc. wszystkich mandatów i jest to nieznacznie więcej w porównaniu do 2014 roku. Niewielki wzrost wynika z faktu, że część kandydatów, należących do głównych partii zdecydowała się na start w samodzielnych komitetach, a nie pod szyldem partyjnym. Tak było np. z komitetem Hanny Zdanowskiej w Łodzi.

W 2014 drugie miejsce pod względem zdobytych mandatów zajęli kandydaci z Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy uzyskali 5927 mandatów, co stanowiło 13,15 proc. wszystkich mandatów. Tuż za ludowcami było Prawo i Sprawiedliwość - 5327 mandatów (11,82 proc.), Platforma Obywatelska - 2371 mandatów (5,26 proc.) i SLD Lewica Razem z 1031 mandatami (2,29 proc.).

W 2018 roku doszło do olbrzymiej zmiany. Na czoło wysunęło się PiS, które zdobyło 8464 mandaty (17,43 proc.) czyli o ponad 3 tysiące mandatów więcej niż w 2014 roku. Następny był wielki przegrany - PSL - 4361 mandatów (8,98 proc.), któremu "wyparowało" blisko ⅓ mandatów. Koalicja Obywatelska, która oprócz PO miała również kandydatów z Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej uzyskała 2236 mandaty (4,60 proc.), czyli straciła nieco ponad 100 mandatów i SLD Lewica Razem - 427 mandaty (0,88 proc.), która straciła ponad 50 proc. mandatów w porównaniu do 2014 roku.

Jeśli popatrzymy w ten sposób na wyniki wyborów do rad, to zdecydowanym zwycięzcą jest Prawo i Sprawiedliwość - jako jedyna partia zyskała w wyborach do rad nowe mandaty. Największym przegranym jest oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe, które w tak ważnych dla tej partii wyborach straciło blisko ⅓ posiadanych mandatów.

Co się stało w ciągu tych czterech lat, że jedne partie traciły, a inne zyskiwały? Postanowiłem zobaczyć, jak poradziło sobie ponad 43 tys. kandydatów, którzy startowali w obydwu wyborach. Z grupy weteranów dwóch wyborów, w 2018 roku mandat zdobyło blisko 17 tys. osób, z czego 12 tys. to osoby, które zostały radnymi w 2014 roku i ponownie w 2018 roku.

7 tys. kandydatów zostało radnymi w 2014 roku, ale lokalne społeczności nie dały im już tej szansy w 2018 roku. Było też ponad 4 tys. osób, które poległy w wyborach w 2014 roku i z sukcesem zakończyły wybory w 2018 roku.

Liczba osób, które startowały w obydwu wyborach, pokazuje, że partie znacząco "przewietrzyły" swoje listy kandydatów. W tej liczbie ukrytych jest 1585 radnych, którzy postanowili zmienić barwy partyjne i startowali w 2018 roku z innego komitetu niż cztery lata wcześniej. Sprawdziłem, jak wyglądały transfery z i do pięciu głównych partii politycznych.

Z PO najwięcej radnych - 76 - przeszło do PiS i PSL - 50 i SLD - 23 radnych. Ubyła też spora grupa radnych, którzy przeszli do lokalnych komitetów wyborczych np. Jacka Majchrowskiego (22 osoby) czy Hanny Zdanowskiej (17 osób).

Z PiS najwięcej radnych kadencji 2014 przeszło do Kukiz'15 - aż 92, PSL - 61 i PO - 23. Co ciekawe, to fakt, że radni PiS niechętnie przechodzą do komitetów lewicy. Nawiasem mówiąc i vice versa.

Najwięcej radnych PSL stracił na rzecz PiS - 172 i PO - 41. W sumie z PSL 1471 kandydatów zmieniło ten komitet na jakiś inny.

Kandydatom SLD, jeśli decydują się na zmianę komitetu, to ewidentnie bliżej wydaje się być do PO - 80 osób, PSL - 62 osoby. Komitet PiS wybrało 52 kandydatów.

Czy zmiana barw partyjnych się opłacała? Jak w życiu, wszystko zależy, na którego konia kandydat postawił. Zdecydowanie najlepiej było przejść pod skrzydła partii rządzącej, bo z tych, którzy się na to zdecydowali, blisko połowa zdobyła mandat w ostatnich wyborach. Najgorzej mieli ci, którzy postawili na Kukiz'15 i SLD, bo tylko jednostki zdobyły mandat startując z nowego komitetu.

Porównując wybory z 2014 i 2018, widać trzy rzeczy. Po pierwsze wybory samorządowe to nadal wybory samorządowe, a nie partyjne. Kandydaci komitetów lokalnych stanowią silną grupę blisko ⅔ wybranych kandydatów.

Po drugie wyraźnie słabnie PSL, którego wynik w wyborach samorządowych w 2018 roku to po prostu katastrofa. Partia pod przywództwem Kosiniaka-Kamysza straciła ponad ⅓ mandatów, co oczywiście znacząco osłabia jej siłę w samorządach. Podobnie jest z lewicą, która po stracie miejsc w Sejmie, powoli również jest marginalizowana w samorządach.

Po trzecie wyraźnie widać, że PiS i PO próbują pożerać to, co zostaje po PSL i Lewicy.

Stanisław M. Stanuch