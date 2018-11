Wzięli miasta już w pierwszej turze

Rafał Trzaskowski, Hanna Zdanowska, Jacek Sutryk czy Krzysztof Żuk - dla nich wybory samorządowe rozstrzygnęły się już pierwszej turze. Nie obyło się bez zaskoczeń. Kto i w jakich okolicznościach wziął największe polskie miasta?

Zdjęcie Hanna Zdanowska podczas wieczoru wyborczego /Łukasz Szeląg /Reporter

Łódź. Spektakuralne zwycięstwo

Na początek najbardziej spektakularne zwycięstwo. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej, ubiegająca się o reelekcję Hanna Zdanowska, wygrała w pierwszej turze wybory na prezydenta Łodzi, zdobywając 70,22 proc. głosów. Drugie miejsce zajął kandydat Zjednoczonej Prawicy, poseł PiS Waldemar Buda z poparciem na poziomie 23,65 proc.

"Obroniliśmy Łódź. Teraz czas na ciężką pracę" - powiedziała po ogłoszeniu wyników zwyciężczyni.

Pytana, czy mimo prawomocnego wyroku sądu skazującego ją na karę grzywny będzie mogła sprawować swoją funkcję, odwołała się do opinii prof. Ewy Łętowskiej. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oceniła na antenie TVN24, że Zdanowska mogła kandydować i może objąć urząd. Wyjaśniła, że kodeks wyborczy "jest późniejszy niż ustawa o pracownikach samorządowych", która zakazuje obejmowania urzędu osobom prawomocnie skazanym.

Pod koniec września Sąd Okręgowy w Łodzi uznał Zdanowską za winną poświadczenia w 2008 r. nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera i skazał ją na karę 20 tys. zł grzywny.

Zgodnie z kodeksem wyborczym, Zdanowska mogła startować w wyborach, ale ustawa o pracownikach samorządowych zakazuje obejmowania urzędu osobom prawomocnie skazanym. W takim wypadku wojewoda może zawnioskować o wygaszenie jej mandatu. Zgodę na to musi wyrazić Rada Miejska. Jeśli rada się nie zgodzi, wojewoda rozporządzeniem zastępczym wygasza mandat. To rozporządzenie podlega zaskarżeniu najpierw do WSA, a później skardze kasacyjnej do NSA. Orzeczenie NSA jest ostateczne.

Zaskoczenie w Warszawie

Najważniejszym punktem w samorządowej bitwie o miasta była oczywiście stolica. Choć Rafał Trzaskowski był faworytem w wyścigu o fotel prezydenta, mało kto spodziewał się, że walka o Warszawę rozstrzygnie się już w pierwszej turze.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył w niej 56,67 proc. głosów, co zapewniło mu niepodważalne zwycięstwo.



Kandydat PiS Patryk Jaki otrzymał 28,53 proc. głosów. Na trzecim miejscu znaleźli się Jan Śpiewak (komitet Wygra Warszawa) oraz Marek Jakubiak (Kukiz'15) - obaj dostali po 2,99 proc. głosów.



Zdjęcie Rafał Trzaskowski w trakcie konwencji KKW Koalicji Obywatelskiej Platforma i Nowoczesna / Zbyszek Kaczmarek / Reporter

Poznań. "Nie świętuję, pracuję"

W Poznaniu nie było niespodzianek. Zwycięski laur przypadł urzędującemu dotychczas Jackowi Jaśkowiakowi. Kandydat Koalicji Obywatelskiej otrzymał w sumie 55,9 proc. głosów. Drugi był kandydat PiS Tadeusz Zysk z poparciem na poziomie 21,31 proc.

Jak dotychczasowy prezydent fetował wyborczy sukces? Pytany o to przez dziennikarzy w poniedziałkowy poranek, po ogłoszeniu wyników sondażowych, odparł: "Ja nie świętuję, muszę pracować". "Moja praca polega na kierowaniu, zarządzaniu miastem. Niezależnie od tego, czy jest kampania wyborcza, czy nie, czy jest okres przedwyborczy - taką pracę trzeba wykonać i z tego mnie poznaniacy rozliczają" - rozwinął.



Zdjęcie Jacek Jaśkowiak w towarzystwie liderów PO i Nowoczesnej / Jakub Walasek / Reporter

Białystok. Nie pomogło wsparcie prezesa

W Białymstoku również nie było rewolucji. Urzędujący prezydent Tadeusz Truskolaski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, wygrał wybory na prezydenta miasta, uzyskując 56,21 proc. głosów. Jego główny konkurent kandydat PiS Jacek Żalek osiągnął 30,2 proc. poparcia.

Kandydatowi PiS nie pomogło nawet bezpośrednie wsparcie prezesa PiS. Jarosław Kaczyński wystąpił w spocie, w którym zachęcał do głosowania na Żalka.

"Z tych wyników jestem bardzo zadowolony, to są wyniki marzeń, wyniki takich, jakich oczekiwano, ale - oczywiście - była niepewność" - mówił Truskolaski.

Pytany o wynik swojego konkurenta - Żalka, powiedział, że był gorszy niż osiągnięty cztery lata temu przez senatora Jana Dobrzyńskiego z PiS, który był jego konkurentem. Mówił też, że zdecydowane rządowe wsparcie nie pomogło mu w wygranej.

Zdjęcie Tadeusz Truskolaski / Michał Kość / Agencja FORUM

Lublin. Trzecia kadencja dla Żuka

Lublinianie po raz kolejny zaufali Krzysztofowi Żukowi. Urzędujący prezydent został wybrany ponownie w pierwszej turze, zdobywając 62,32 proc. głosów. Będzie to już jego trzecia kadencja.



Krzysztof Żuk pokonał m.in. konkurenta wystawionego przez PiS. Sylwester Tułajew zebrał 31,48 proc. poparcia.



Urzędujący prezydent jest przewodniczącym lokalnych struktur PO, ale w wyborach samorządowych startował z własnego komitetu (KWW Krzysztof Żuk), w skład którego weszli przedstawiciele PO, Nowoczesnej, PSL, SLD i ugrupowania Wspólny Lublin oraz działacze dzielnicowi i społeczni.

Zdjęcie Krzysztof Żuk / Piotr Tracz / Reporter

Rzeszów. Niepokonany Ferenc

W Rzeszowie, podobnie jak w Lublinie, zwyciężył urzędujący od lat prezydent. Tadeusz Ferenc, który rządzi tam od 2002 r., wygrał w pierwszej turze, uzyskując 63,76 proc. poparcia. Tym samym będzie to już jego piąta kadencja.

Poprzednie wybory, oprócz tych w 2002 r., Ferenc wygrywał również w pierwszej turze.

Jego kontrkandydat, popierany przez PiS Wojciech Buczak, zdobył 28,86 proc. głosów.

Zdjęcie Prezydent Tadeusz Ferenc w 2014 roku / Mariusz Gaczyński / East News

Katowice dla Krupy

Walka o fotel prezydenta już w pierwszej turze rozstrzygnęła się także w Katowicach. Urzędujący Marcin Krupa wygrał z wynikiem 51,1 proc. Pokonał w sumie sześciu kandydatów. Jego główny konkurent, popierany przez Koalicje Obywatelską Jarosław Makowski, zajął drugie miejsce, zdobywając 24,4 proc. głosów.

Krupa startował z ramienia lokalnego komitetu wyborczego "Forum Samorządowe i Marcin Krupa". W kwietniu br. poparła go Zjednoczona Prawica, do głosowania na dotychczasowego prezydenta zachęcał też kandydat komitetu SLD Lewica Razem Henryk Moskwa, który na kilkanaście dni przed wyborami oświadczył, że rezygnuje z udziału w wyborach.

Zdjęcie Marcin Krupa / Tomasz Kawka / East News

Wrocław. O włos od drugiej tury

Sztab Jacka Sutryka zapewne z zapartym tchem czekał na ostateczne informacje na temat oficjalnych wyników. Sondaże exit poll dawały kandydatowi popieranemu przez Koalicję Obywatelską 50,1 proc. poparcia. Ta prognoza okazała się być niezwykle precyzyjna. Sutryk wygrał w pierwszej turze wyborów, zdobywając właśnie 50,1 proc. głosów.



Drugie miejsce z poparciem 27,8 proc. zajęła kandydatka Zjednoczonej Prawicy, posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka.

Przez lata Jacek Sutryk był bliskim współpracownikiem dotychczasowego prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Pracował w magistracie jako dyrektor Departamentu Spraw Społecznych. Ustępujący prezydent przekazał mu swoje poparcie.



Zdjęcie Jacek Sutryk wygrał wybory na prezydenta Wrocławia w pierwszej turze / Maciej Kulczyński / PAP

