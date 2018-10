Szczecin nieprzyjazny dla niepełnosprawnych. Jak to zmienić?

Mieszkańcy Szczecina zwracają uwagę na bariery, które utrudniają poruszanie się po mieście osobom niepełnosprawnym. Jak kandydaci na prezydenta zamierzają rozwiązać ten problem?

Zdjęcie Szczecin /Krystyna Blatkiewicz /Reporter

Mieszkańcy Szczecina alarmują, że w mieście jest wciąż sporo przeszkód, utrudniających życie niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach. Zwracają uwagę na bariery architektoniczne: wysokie krawężniki, brak podjazdów, krzywe chodniki.

Reklama

Z uciążliwymi niedogodnościami niepełnosprawni spotykają się też w komunikacji miejskiej.



W ramach akcji #WybieramŚwiadomie zapytaliśmy kandydatów na prezydenta Szczecina, jak zamierzają usuwać bariery utrudniające poruszanie się osobom niepełnosprawnym po mieście.





Piotr Krzystek (Bezpartyjni): Rozwiązujemy problem barier cały czas i na bieżąco. Bariery, które niwelujemy na bieżąco, to efekt zaszłości. Być może jest tak, że mieszkańcy oczekują szybszego tempa. Będę się nad tym pochylał. Ważne jest jednak to, że dziś każdy budynek użyteczności publicznej czy ulica, która powstaje, jest dostosowywana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wybudowaliśmy wiele różnych obiektów i każdy z nich jest przyjazny osobom z dysfunkcjami. W parkach i skwerach mamy urządzenia do ćwiczeń, które są dedykowane właśnie osobom niepełnosprawnym. Miasto z każdym dniem, z każdą nową inwestycją staje się coraz bardziej przyjazne, ale uczciwie też trzeba powiedzieć, że jest to proces, który konsekwentnie realizujemy.

Bariery, które niwelujemy na bieżąco, to efekt zaszłości. Być może jest tak, że mieszkańcy oczekują szybszego tempa. Będę się nad tym pochylał. Piotr Krzystek

Zdjęcie Piotr Krzystek / Maciej Luczniewski / Reporter



Sławomir Nitras (Koalicja Obywatelska): To spory problem, który dotyka wielu szczecinian, szczególnie tych, którzy poruszają się po centrum. Należy jak najszybciej wyremontować śródmiejskie chodniki. Każdy mieszkaniec Szczecina zna dobrze, stan krzywych i brudnych chodników przy al. Papieża Jana Pawła II, przy ul. Śląskiej, Rayskiego itd. To jedna z istotnych barier.

Należy obniżyć wszystkie krawężniki przy przejściach dla pieszych. Należy także uporządkować kwestię parkowania samochodów. Dziś auta parkują na jezdni i chodniku, zwężając tym samym jego szerokość. Chcę wyraźnie podkreślić - chodnik będzie przeznaczony dla pieszych a nie dla aut.

Chcę wyraźnie podkreślić - chodnik będzie przeznaczony dla pieszych a nie dla aut. Sławomir Nitras

Zdjęcie Sławomir Nitras / Andrzej Hulimka / Reporter



Bartłomiej Sochański (Prawo i Sprawiedliwość): Kandydat nie odpowiedział na pytanie.



Dawid Krystek (SLD Lewica Razem): Szczecin musi być miastem pozbawionym barier w poruszaniu się osobom niepełnosprawnym. Wśród kandydatów do Rady Miasta z komitetu SLD Lewica Razem również jest osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Wspólnie z nią opracowaliśmy postulaty dla osób niepełnosprawnych: dźwiękowa sygnalizacja na każdym przejściu dla pieszych oraz wydłużenie czasu zielonego światła na przejściach, uporządkowanie parkowania, aby pojazdy nie blokowały chodników, równe chodniki oraz niskie krawężniki, możliwość wjazdu wózka do każdego pojazdu komunikacji miejskiej brak barier architektonicznych we wszystkich instytucjach miejskich.

Wśród kandydatów do Rady Miasta z komitetu SLD Lewica Razem również jest osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Wspólnie z nią opracowaliśmy postulaty dla osób niepełnosprawnych. Dawid Krystek

Zdjęcie Dawid Krystek / Robert Wojciechowski / Reporter



Jakub Kozieł (Koalicja Antysystemowa): Przede wszystkim skupimy się na remontach chodników i obniżaniu krawężników przy przejściach dla pieszych. Z moich rozmów z osobami na wózkach wynika, że te dwie bariery są najistotniejsze z ich punktu widzenia.

Skupimy się na remontach chodników i obniżaniu krawężników przy przejściach dla pieszych. Jakub Kozieł

Zdjęcie Jakub Kozieł / Robert Stachnik / Reporter

Piotr Czypicki (Szczeciński Ruch Miejski): Sam miałem okazję doświadczyć uciążliwości jakie napotykają na swojej drodze mniej sprawni szczecinianie. W kwietniu usiadłem na wózku dla osób niepełnosprawnych i odbyłem podróż po Szczecinie z zupełnie nowej dla mnie perspektywy. Ten eksperyment uświadomił mi jakim koszmarem jest w Szczecinie poruszanie się na wózku.

Jako prezydent chcę obniżyć krawężniki przy wszystkich przejściach dla pieszych do poziomu zero. Dodatkowo wyznaczę miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, tam gdzie ich brakuje.

Poważnym problemem jest też brak toalet publicznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców. W sierpniu stworzyliśmy internetową mapę toalet publicznych www.toaleta.szczecin.pl. Niestety wiele z nich jest niedostępnych dla dzieci, seniorów i niepełnosprawnych. Chcemy to zmienić. Miejskich toalet powinno być znacznie więcej oraz powinny być dostosowane do użytku również przez mniej sprawnych szczecinian. Miasto dostępne dla osób niepełnosprawnych to miasto dostępne dla wszystkich mieszkańców.

W kwietniu usiadłem na wózku dla osób niepełnosprawnych i odbyłem podróż po Szczecinie z zupełnie nowej dla mnie perspektywy. Ten eksperyment uświadomił mi jakim koszmarem jest w Szczecinie poruszanie się na wózku. Piotr Czypicki

Zdjęcie Piotr Czypicki / facebook.com



***



Każdy z kandydatów odpowiadał na takich samych zasadach. Wypowiedzi, które były dłuższe niż narzucony przez Interię limit, zostały przez nas skrócone.