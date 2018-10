Za mało ścieżek rowerowych w Szczecinie. Co na to kandydaci?

Mieszkańcy Szczecina narzekają na zbyt małą ilość ścieżek rowerowych w mieście. Jak ten problem zamierzają rozwiązać kandydaci na prezydenta?

W rankingu rowerowym miast 2018, przygotowanym przez portal Morizon.pl, pod względem długości ścieżek rowerowych Szczecin plasuje się na przedostatnim miejscu. Wyprzedza tylko znacznie mniejszy Bydgoszcz.



Łączna długość ścieżek rowerowych w Szczecinie wynosi 135 km.



Na każdy kilometr powierzchni przypada zaledwie niecałe 450 metrów ścieżek rowerowych i pasów ruchu, kontrapasów lub ciągów pieszo-rowerowych (dane na 2017 r.).

W ramach przedwyborczej akcji #WybieramŚwiadomie zapytaliśmy kandydatów na prezydenta Szczecina, jak zamierzają poprawić infrastrukturę rowerową w mieście.



Piotr Krzystek (Bezpartyjni): W Szczecinie mamy ok. 135 kilometrów ścieżek, ale wiadomo, że Szczecin jest jednym z najbardziej rozległych miast w Polsce, stąd może niedosyt mieszkańców. W każdym razie w Szczecinie nie było roku gdy nie powstawałyby ścieżki lub pasy rowerowe. Mieliśmy nawet takie sytuacje - gdy pasy rowerowe powstawały kosztem pasów dla samochodów - że mieszkańcy zwracali nam uwagę, że przesadzamy. Jednak komunikacja rowerowa - w tym rower miejski, od lat stanowią element systemu komunikacji publicznej w Szczecinie, dlatego rozwijamy sieć ścieżek.

Dziś wszystkie większe modernizacje lub budowy dróg oznaczają znaczącą poprawę warunków dla rowerzystów, ale także pieszych. Kończy się właśnie budowa ścieżki rowerowej przy ulicy 26 Kwietnia, w planach mamy także budowę nowoczesnej drogi na Wojska Polskiego czyli najdłuższej ulicy w Szczecinie.



Sławomir Nitras (Koalicja Obywatelska): Powstanie nowych ścieżek rowerowych w Szczecinie traktuje, jako jeden z moich priorytetów na najbliższą kadencję. W pierwszej kolejności zadbam o nowe ścieżki rowerowe na prawobrzeżnej części Szczecina. Jednocześnie będę chciał połączyć wszystkie kąpieliska w Szczecinie nowymi trasami rowerowymi. Będziemy mogli bezpiecznie dojechać rowerem pomiędzy Dąbiem, Dziewokliczem, Głębokim czy Arkonką, a jednocześnie otrzymamy pierwszą kompleksową sieć dróg rowerowych, łączącą odległe szczecińskie osiedla.

W centrum konieczne jest uzupełnienie ścieżek rowerowych tak aby otrzymać 100% pokrycia osiedli Centrum, Śródmieście Północ i Stare Miasto. Przeprowadzę też budowę trasy rowerowej łączącej al. Piastów z ul. Mieszka I i Powstańców Wielkopolskich.

Zmienię także podejście do budowy ścieżek rowerowych. Chciałbym, aby nowe ścieżki powstawały na holenderski wzór, tak aby droga rowerowa była oddzielona od jezdni miejscami parkingowymi. W ten sposób stworzymy bufor bezpieczeństwa między ruchem pieszo-rowerowym od samochodowego.



Bartłomiej Sochański (Prawo i Sprawiedliwość): Kandydat nie odpowiedział na pytanie.



Dawid Krystek (SLD Lewica Razem): Osoby poruszające się rowerami po mieście są równie ważne jak piesi, zmotoryzowani i poruszający się komunikacją miejską. Jestem zwolennikiem rozwoju roweru miejskiego, również na Prawobrzeżu.

Uważam, że rozwój sieci ścieżek rowerowych powinien następować, jednak nie kosztem zwężania dróg ,czy też likwidacji pasów ruchu. Każda nowa ulica będzie miała wyznaczoną obok ścieżkę rowerową. Potrzebne są nakłady na nowe ścieżki rowerowe w miejscach rekreacyjnych, tam mieszkańcy bardzo chętnie aktywnie spędzają wolny czas.



Jakub Kozieł (Koalicja Antysystemowa): W kwestii ścieżek rowerowych konieczne jest pogodzenie kierowców, rowerzystów i pieszych. Na pewno ich tworzenie nie może się odbywać kosztem głównych ulic w mieście.

Ostatnio przeprowadzane było badanie dotyczące ilości rowerzystów i mimo zwiększonej liczby ścieżek, ruch rowerowy nie wzrósł. Dlatego trzeba się zastanowić czy tworzyć więcej ścieżek czy po prostu zmienić trasy, którędy przebiegają.



Piotr Czypicki (Szczeciński Ruch Miejski): Rower służy nie tylko rekreacji. Rower to wartościowy pojazd po poruszania się po mieście. Może w pełni być wykorzystywany w codziennych podróżach: do pracy, do szkoły, do sklepu. Również w naszym klimacie.

W Szczecinie brak spójnej polityki transportowej. Inne miasta wyznaczają sobie cele do osiągnięcia, tak żeby przemodelować aktualne preferencje mobilności mieszkańców. Chcę, żeby do 2023 roku udział ruchu rowerowego wzrósł do 12% w ogólnej liczbie podróży realizowanych w mieście. W rankingu miast przyjaznych rowerzystom Szczecin zajął przedostatnie - 8 miejsce. Bardzo słabo wypadamy pod względem infrastruktury rowerowej. Brak w Szczecinie systemu spójnych tras rowerowych. Te istniejące są w wielu miejscach niekompletne, bądź kończą się w nieoczekiwanym momencie.

Jako prezydent chciałbym jak najszybciej uzupełnić brakujące odcinki dróg rowerowych. Kolejnym krokiem będzie budowa nowych połączeń dużych osiedli z centrum Szczecina. Efektem ma być 100 km nowych tras rowerowych.



