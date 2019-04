"NATO będzie nadal zapewniać Ukrainie wsparcie"

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg pogratulował we wtorkowej rozmowie telefonicznej prezydentowi elektowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu zwycięstwa w wyborach. Stoltenberg zapewnił go o wsparciu Sojuszu Północnoatlantyckiego dla Ukrainy.

"Właśnie rozmawiałem z ukraińskim prezydentem elektem Wołodymyrem Zełenskim. Pogratulowałem mu zwycięstwa i zaprosiłem go do odwiedzenia w najbliższej przyszłości kwatery głównej NATO. NATO będzie nadal zapewniać Ukrainie zdecydowane polityczne i praktyczne wsparcie" - napisał we wtorek wieczorem na Twitterze Stoltenberg.

Zełenski, showman i producent telewizyjnych programów kabaretowych wygrał niedzielne wybory na Ukrainie z ogromną przewagą. Według Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy otrzymał on 73,22 proc. poparcia. Na urzędującego szefa państwa Petro Poroszenkę zagłosowało 24,45 proc. wyborców.

Ukraina w czasie prezydentury Poroszenki podkreślała swoje aspiracje euroatlantyckie. Choć kraj ten nie należy do Sojuszu, Poroszenko był zapraszany na spotkania przywódców państw NATO. Współpraca z Kijowem zacieśniła się po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 r.

W czerwcu 2017 r. ukraiński parlament zdefiniował prawnie, że członkostwo w NATO jest strategicznym celem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa tego państwa.

"Intensywna współpraca z NATO i UE"

Ekipa Zełenskiego będzie kontynuowała współpracę z NATO oraz reformy w armii i przemyśle obronnym - oświadczył doradca prezydenta elekta ds. bezpieczeństwa i obrony Iwan Aparszyn.



"Siły bezpieczeństwa i obrony nadal intensywnie będą współpracowały z NATO i odpowiednimi strukturami w Unii Europejskiej. (...) Będziemy dokładnie wspierali przedsięwzięcia zapisane w rocznym programie narodowym współpracy Ukraina-NATO pod egidą komisji Ukraina-NATO" - napisał Aparszyn w blogu na portalu Obozrevatel.

"Armia będzie zawodowa i służba w niej będzie dobrowolna (bez wstydliwego przymusowego poboru). Będzie wzmocniona przez rezerwę i system obrony terytorialnej. Do dowodzenia w armii zaangażowani zostaną oficerowie z doświadczeniem bojowym, którzy nastawieni są na zwycięstwo i potrafią bronić życia żołnierza" - poinformował.

Doradca Zełenskiego oświadczył, że konieczna jest reforma państwowego koncernu zbrojeniowego Ukroboronprom. W trakcie kampanii wyborczej na Ukrainie wybuchł skandal związany z przemytem części zamiennych do sprzętu wojskowego z Rosji oraz ich sprzedażą do należących do koncernu firm po zawyżonych cenach. Według mediów w aferę zamieszany był m.in. były partner biznesowy Poroszenki, zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeh Hładkowski.

"Wszyscy, którzy mieli do czynienia z licznymi, na pół kryminalnymi schematami z paliwami, z naruszeniami w zaopatrzeniu wojska, nie unikną odpowiedzialności" - ostrzegł.

Aparszyn zapowiedział jednocześnie opublikowanie informacji o bitwach w Debalcewem (w 2015 r.) i Iłowajsku (w 2014 r.) oraz o zajęciu przez Rosjan Krymu. "Prawda o wydarzeniach w Debalcewem i Iłowajsku, o początku wojny w 2014 r. i zajęciu Krymu zostanie opublikowana. (...) Już w najbliższym czasie ludzie poznają prawdę" - napisał doradca prezydenta elekta Zełenskiego.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)