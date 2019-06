Ukraina w NATO? "To priorytet naszej polityki"

Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił w NATO o euroatlantyckich aspiracjach Ukrainy. "Strategiczny kurs Ukrainy pozostaje niezmienny" - zaznaczył.

Zdjęcie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski /GENYA SAVILOV /AFP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził podczas wizyty w siedzibie głównej NATO, że jego kraj chce przystąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapewnił o kontynuacji polityki otwartych drzwi.



Zełenski składa we wtorek w Brukseli swoją pierwszą wizytę zagraniczną od czasu objęcia urzędu. Poza rozmowami w NATO ma również spotkania z szefami instytucji unijnych.



"Strategiczny kurs Ukrainy, by osiągnąć pełne członkostwo w UE i NATO, zabezpieczony w konstytucji Ukrainy, pozostaje niezmienny. To priorytet naszej polityki zagranicznej" - powiedział Zełenski na konferencji prasowej z sekretarzem generalnym.



Stoltenberg z kolei podkreślał, że Sojusz szanuje wybory krajów, które nie chcą dołączać do NATO, i tych, które chcą to robić, wskazując, że żadne państwo trzecie nie ma prawa do ingerowania w takie decyzje. Podkreślił w tym kontekście utrzymywanie polityki otwartych drzwi przez NATO.



Ukraina w czasie prezydentury poprzednika obecnego prezydenta, Petra Poroszenki, również mocno podkreślała swoje aspiracje euroatlantyckie. Współpraca Sojuszu z Kijowem zacieśniła się po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 r.



W 2017 r. ukraiński parlament zdefiniował prawnie, że członkostwo w NATO jest strategicznym celem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa tego państwa.