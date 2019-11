Od początku wojny w Donbasie w 2014 r. zginęło ponad 3,3 tys. cywilów, a około 9 tys. zostało rannych - poinformowała ONZ na Twitterze. 1,3 mln ludzi zostało wewnętrznie przesiedlonymi, a 3,5 mln osób potrzebuje pomocy.

We sobotnim tweecie ONZ zaznaczono, że konflikt we wschodniej Ukrainie "jest wciąż aktywny". "Ukraina: szósty rok wojny. Zabito ponad 3 330 cywilów, rannych zostało do 9 tys." - poinformowano.

W rezultacie konfliktu powstała 427-kilometrowa "linia rozgraniczenia", która zamknęła dostęp do podstawowych usług - dodano. Zaznaczono też, że wojna doprowadziła do tego, że "1,3 mln ludzi zostało wewnętrznie przesiedlonymi, a 3,5 mln ludzi potrzebuje pomocy".

"Ludzie chcą przede wszystkim pokoju" - podkreślono.

Konflikt zbrojny w Donbasie wybuchł po zwycięstwie prozachodniej rewolucji w Kijowie, która doprowadziła do obalenia na początku 2014 r. ówczesnego prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza. Wiosną tamtego roku wspierani przez Rosję rebelianci proklamowali w Donbasie dwie samozwańcze republiki ludowe - doniecką i ługańską.