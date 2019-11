IPN wszczyna śledztwo ws. centralnego obozu aborcyjnego

Jak wynika z informacji, do których w trakcie akcji “Zbrodnia bez kary" dotarli dziennikarze Interii, w Waltrop-Holthausen funkcjonował w latach 1943-45 centralny obóz aborcyjny dla Westfalii, do którego przekazywano ciężarne robotnice przymusowe z Polski, Rosji i Ukrainy. Po zawiadomieniu, złożonym przez Interię w sierpniu, IPN wszczął w listopadzie śledztwo w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości.

Zdjęcie Centralny obóz aborcyjny Waltrop-Holthausen /INTERIA.PL

Śledztwo rozpocznie się od kwerend i przesłuchań na terenie Polski. W drugiej kolejności śledczy przeprowadzą kwerendy w archiwach niemieckich - poinformował Interię prokurator Mieszko Kamiński z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu.



Interii udało się ustalić, że obóz zlokalizowany był w Holthausen - rolniczej dzielnicy Waltropu. Składał się z co najmniej dziewięciu baraków, ogrodzonych drutem kolczastym. Prawdopodobnie był to największy obóz tego typu w niemieckiej Rzeszy. Zachowało się zdjęcie lotnicze z czasu II wojny światowej, na którym widać zabudowania obozowe.

Do Holthausen przekazywano ciężarne robotnice przymusowe z Polski, Rosji i Ukrainy. W wielu przypadkach kobiety zmuszone były do aborcji, by mogły szybko wrócić do pracy w niemieckich gospodarstwach.

Na terenie obozu urodziło się 1273 dzieci. Zmarło około 500, o czym świadczy grób, w którym znaleziono szczątki niemowląt. Kobietom, które zdążyły urodzić, zabierano dzieci, co również miało przyspieszać powrót do pracy.

Jedną z Polek, które zostały skierowane do obozu, była Maria Więcław, zatrudniona w fabryce igieł, która w Holthausen urodziła córkę. Dziecko zostało jej odebrane.

Po przekazaniu przez Interię w sierpniu informacji o centralnym obozie aborcyjnym, IPN postanowił 14 listopada wszcząć śledztwo w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni nazistowskiej, której ofiarą padła między innymi Maria Więcław.