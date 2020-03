Materiał z akcji "Zbrodnia bez kary" nominowany do nagrody

Wśród 29 prac nominowanych w XXIII konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego znalazł się materiał z wspólnej akcji Interii, Wirtualnej Polski i Deutsche Welle - "Zbrodnia bez kary. Podwójne życie lewicowego dziennikarza". Zwycięzców poznamy w drugiej połowie maja.

Na zdjęciu patron nagrody Tadeusz Mazowiecki

Konkurs zostanie rozstrzygnięty mimo pandemii koronawirusa. Odbędzie się to niezależnie od koniecznego odwołania Polsko-Niemieckich Dni Mediów 4-5 czerwca 2020 we Frankfurcie nad Odrą. Porozumiały się co do tego gospodarz, kraj związkowy Brandenburgia, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.



Narodowe jury podczas posiedzeń nominowały łącznie 29 prac do finału konkursu. Nagrodzenie zwycięzców będzie miało miejsce po międzynarodowym posiedzeniu jury w połowie maja.

Nagroda przyznawana jest za najlepsze prace informujące o kraju sąsiada, jakie ukazały się w poprzednim roku. W obecnej edycji nominowani zostali:



Kategoria: Prasa

"Chrystus zamiast mostu na trójstyku granic", Kaja Puto, Gazeta Wyborcza - magazyn "89" "Buntownicy z enerdowskiej prowincji", Jerzy Haszczyński, Rzeczpospolita, dodatek "Plus Minus" "Pogłaskać trójnogiego psa", Joanna Cieśla, POLITYKA "Weltkriegs-Reparationen: Die Eine-Billion-Euro-Frage", Michael Fischer, Krzysztof Bastian, Kay Nietfeld, Deutsche Presse-Agentur dpa Ich habe Angst, dass wir unsere Identität verlieren", Matthias Krupa, Olivia Kortas, ZEIT, Redaktion Politik "Neuland für alte Stinker", Sophie Rebmann, "Wertstoff", das Klartext-Magazin der Deutschen Journalistenschule

Kategoria: Radio

"Frau Maria spełnia marzenia", Dorota Jaśkiewicz-Łebek, Studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia "Miesiąc z życia pisarza miejskiego", Alicja Kulik, Radio Olsztyn SA, redakcja kulturalna "Benici", Joanna Skonieczna, Polskie Radio Szczecin SA "Polen vor der Wahl - Die scheinheilige Rolle der Kirche", Margarete Wohlan, "Weltzeit" - Auslandsmagazin des Deutschlandfunk Kultur "Kindheit im Warschauer Aufstand", Holger Lühmann, Mitteldeutscher Rundfunk Sachsen, Redaktion Mensch Nachbar "Deutschpolnischeuropäisch - Die Identitäten der Magdalena Parys", Malgorzata Zerwe, Deutschlandfunk, Feature / Hörspiel / Hintergrund Kultur

Kategoria: Telewizja

"11. Szanuj wroga swego", Janusz Wójtowicz und Maciej Sas, Wrocław Nieoczywisty "Ucieczka do wolności", Arkadiusz Wierzuk (scenariusz), Adam Diehl, Mariusz Ćwik, Daniel Denel, Piotr Kowaleski (zdjęcia), Rafał Pogodziński (montaż), Pior Jeziorowski, Kinga Leśniewska. Szymon Banaszczyk, Patrycja Przemyska (współpraca), TVN24 "Polska śmietnikiem Europy", Maciej Kuciel, Patrycja Dzięcioł-Mokwa, Uwaga!, TVN 4. "Gestrandet in Berlin - Polen holt obdachlose Landsleute zurück", Heike Bittner, Mitteldeutscher Rundfunk, Redaktion Osteuropa und Dokumentationen "Bahlsen und die Zwangsarbeiter" (titel, thesen, temperamente im "Ersten"), Ulf Kalkreuth, Rundfunk Berlin-Brandenburg Fernsehen, Fernsehen, Aktuelle Kultur FS "Treffpunkt Kriegsgrab - Feiern für den Frieden", Eva Frisch, Alf Meier, Bayerischer Rundfunk - Fernsehen / Politische Dokumentationen / DokThema

Kategoria: Multimedia

"Zbrodnia bez kary. Podwójne życie lewicowego dziennikarza", Piotr Barejka, Katarzyna Domagała-Pereira, Maciej Stanik, Redakcja Magazyn WP, Polska Redakcja Deutsche Welle, Redakcja Interia "30-lecie upadku Muru Berlińskiego", Aneta Łuczkowska, RMF FM "Syrena z silnikiem wartburga, wartburg z karoserią syreny", Rafał Skórski, AutoPRL.pl "Eine für alle", Veronica Frenzel, Agata Szymanska, Spiegel Multimedia "So viel Polen steckt in Berlin und Brandenburg", Stefan Kunze, Götz Grinmuth-Dallmer, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Regionalstudio Frankfurt (Oder)

Kategoria: Dziennikarstwo na Pograniczu

"Jest takie miejsce, w którym stereotypy idą na przemiał, Agata Grzelińska, Gazeta Wrocławska "Gdzie jest kolczyk Karin Wolf", Cezary Galek, Radio Zachód SA "Z płaczącymi po tobie będziemy płakać", Aleksandra Pietruszewska, Radio Index "Ohne Polen läuft hier nix", Agata Horbacz, Katharina Zabrzynski, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Regionalstudio Frankfurt (Oder) Wanda, die endlich Geld verdienen wollte", Nancy Waldmann und Peggy Lohse, Märkische Oderzeitung, Frankfurter Stadtbote "Auf gute Nachbarschaft: Wie weiter nach 15 Jahren EU-Osterweiterung", Roman Nuck, Mitteldeutscher Rundfunk, Landesfunkhaus Sachsen





Jury wybierało spośród 181 zgłoszeń. Nagroda w każdej kategorii wynosi 5.000 euro.

Fundatorami tegorocznej Nagrody są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius oraz sześć regionów partnerskich: trzy województwa - dolnośląskie, zachodniopomorskie i lubuskie - i trzy kraje związkowe - Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia.