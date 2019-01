Nowa nazwa Międzynarodowej Służby Poszukiwań w Bad Arolsen będzie wskazywała także na inne zadania tej instytucji. Jej pierwotną funkcją jest wyjaśnianie losu ofiar niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej.

Zdjęcie Archiwum w Bad Arlosen /Krzysztof Zając /INTERIA.PL

Od kwietnia 2019 r. Międzynarodowa Służba Poszukiwań ITS w Bad Arlosen w Hesji będzie nosić nazwę "Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution" (Międzynarodowe Centrum Badania Prześladowań Nazistowskich).

- Głównym powodem zmiany jest fakt, że dotychczasowa nazwa wskazywała jedynie na pierwotne zadanie biura w Bad Arolsen, pozostawiając niewiele miejsca temu, co nasza instytucja jeszcze oferuje - wyjaśnia rzeczniczka ITS Anke Muenster.

Ważnym zadaniem placówki jest także edukacja, działalność naukowa i upamiętnianie ofiar nazizmu.

20 tys. zapytań

ITS jest skrótem od "International Tracing Service“ i odnosi się do pierwotnej funkcji centrum w Bad Arolsen. Instytucja ta powstała po II wojnie światowej, jej celem było wyjaśnianie i dokumentacja losów ofiar III Rzeszy, w tym wielu Polaków. Funkcję tę ITS pełni do dziś. W ubiegłym roku do biura trafiło prawie 20 tys. zapytań o los konkretnych osób.

W tym roku w Bad Arolsen przygotowywana jest stała wystawa prezentująca historię archiwum oraz służby poszukiwań.