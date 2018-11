Polscy i niemieccy historycy o rabunku i germanizacji dzieci w czasie II wojny światowej

1 23

Jan Dopierała – urodzony w 1934 roku w Zdunach. Trafił do domu dziecka, skąd w czasie II wojny światowej zabrali go Niemcy. Wywieziony najpierw do ośrodka germanizacyjnego w Kaliszu, potem do Oberweiss w Niemczech. W końcu do Salzburga w Austrii. Tam przygarnęli go Eliza i Franz Gluckowie. Jak sam mówi, wtedy „po raz pierwszy miał rodzinę”. Po wojnie zaczęła go szukać opiekunka z domu dziecka w Zdunach. Za jej przyczyną w 1948 roku wrócił do Polski. (fot. Agnieszka Waś-Turecka)