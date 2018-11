"Dzieci były głównymi ofiarami". Aktion Saybusch a wojenne losy dzieci z Żywiecczyzny​

- Dzieci były głównymi ofiarami wysiedleń z powiatu żywieckiego - ocenił dr Mirosław Sikora podczas referatu pt. "Dzieci z 'krowioków'. Aktion Saybusch a wojenne losy dzieci z Żywiecczyzny​" podczas międzynarodowej konferencji naukowej o rabunku i germanizacji dzieci polskich podczas II wojny światowej.

W Akcji Saybusch (pol. Akcja Żywiec) od 20 września do 12 listopada 1940 roku Niemcy wysiedlali mieszkańców powiatu żywieckiego na tereny Generalnego Gubernatorstwa i wprowadzały w ich miejsce osadników niemieckich. 18 tys. mieszkańców Żywiecczyzny wywieziono do obozów. Kolejne 18 tys. przesiedlono. Wśród nich były też dzieci. Jak zauważa dr Sikora, to one były głównymi ofiarami wysiedleń z powiatu żywieckiego.



Polaków i Żydów przewożono do obozów wagonami osobowymi, towarowymi, a także krowiokami służącymi do transportu bydła.



Z zeznań świadków oraz udokumentowanych fotografii wiemy - mówił dr Sikora - że akcją deportacyjną objęte były również dzieci i kobiety w ciąży, chociaż przepisy niemieckie wyraźnie zakazały przewożenia tych grup społecznych.



Młode matki miały problem z karmieniem dzieci. Uniemożliwiały to warunki panujące szczególnie w wagonach towarowych. Wiele z nich decydowało się na oddanie niemowlęcia na bocznicy kolejowej anonimowym Polakom lub nawet Niemcom przez okno, tylko po to, by dać im szansę na nakarmienie i umycie. Jak mówił dr Sikora, kobiety nigdy nie miały pewności, czy pociąg nie ruszy, zanim zdążą je odebrać z rąk tych, którzy gotowi byli nieść pomoc.

Wysiedlane były głównie kobiety, dzieci i osoby starsze. Mężczyzn poddawano zsyłkom wewnętrznym, lokujących ich w zakładach produkcyjnych, gdzie wykorzystywano ich zdrowie i siłę.



- Największą grupą wiekową, którą wysiedlono z Żywiecczyzny była grupa urodzonych w latach 1930-1939 - poinformował dr Sikora.



dr Mirosław Sikora - doktor nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i oddziału IPN w Katowicach.

W ciągu ostatnich kilku lat koncentruje się na III Rzeszy - historii w aspekcie regionalnym, badaniu i publikowaniu na temat znaczenia Górnego Śląska dla niemieckich zbrojeń podczas II wojny światowej, a także kwestią czystek etnicznych na Górnym Śląsku w czasie wojny.

Aktion Saybusch (Akcja Saybusch; Akcja Żywiec) to akcja przeprowadzona przez wojska niemieckie i hitlerowską policję w czasie okupacji Polski w dniach od 20 września do 12 listopada 1940 roku. Polegała ona na wysiedleniu ok. 22 tys. mieszkańców powiatu żywieckiego na tereny Generalnego Gubernatorstwa i wprowadzeniu w ich miejsce osadników niemieckich.



Wysiedlonymi byli głównie mieszkańcy wsi oraz ludność miejska zamieszkała na terenie powiatu żywieckiego i w mieście Żywiec. Niemcy wywozili ich w okolice m.in. Biłgoraja, Nowego Targu, Nowego Sącza, Kalwarii, Radzymina, Skawiny i Wadowic. Kierowano ich także na Lubelszczyznę i Kielecczyznę, a następnie pozostawiano bez żadnej pomocy.



W obozach, do których trafiali przed ostatecznym wysiedleniem, przeprowadzano m.in. selekcje rasowe na odebranych rodzicom dzieciach. Dzieci, które pozytywnie przeszły weryfikację wysyłano do ośrodków Lebensborn. Celem takiego działania była germanizacja najmłodszych.

"Zrabowane dzieci / Geraubte Kinder" to wspólna akcja portalu Interia.pl i telewizji Deutsche Welle - pierwsze polsko-niemieckie poszukiwania dzieci zrabowanych w czasie II wojny światowej.

Celem przedsięwzięcia jest udzielenie pomocy ofiarom germanizacji w poszukiwaniu utraconej tożsamości. Historie osób, z którymi spotykali się dziennikarze, są publikowane na stronach Interii i Deutsche Welle.

Efektem akcji jest książka "Teraz jesteście Niemcami. Wstrząsające losy zrabowanych polskich dzieci" , która ukazała się 17 października 2018 roku.





Podczas międzynarodowej konferencji "Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej" polscy i niemieccy historycy, badacze, archiwiści i przedstawiciele mediów dyskutują o losach zrabowanych dzieci, a także polityce III Rzeszy, jej założeniach i instytucjach.



Organizatorami konferencji są Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Instytut Pamięci Narodowej. Patronem medialnym wydarzenia jest portal Interia i telewizja Deutsche Welle.

