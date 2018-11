Polscy i niemieccy historycy o rabunku i germanizacji dzieci w czasie II wojny światowej

W dniach 21-22 listopada odbędzie się w Krakowie pierwsza międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona rabunkowi i germanizacji dzieci w czasie II wojny światowej. O tym, jak wyglądał ten proceder, opowiedzą dzieci germanizowane - świadkowie historii. O liczbach, które do dziś są kwestią sporną, porozmawiają polscy i niemieccy historycy i badacze.

Zdjęcie 21-22 listopada odbędzie się w Krakowie konferencja naukowa "Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej" /INTERIA.PL

"Moją prawdziwą intencją jest wychwycić germańską rasę rozsianą po świecie, zrabować i ukraść, gdzie się tylko da" - zapowiedział w 1938 r. szef SS Heinrich Himmler. Realizacja jego zbrodniczej idei doprowadziła w czasie II wojny światowej do zniemczenia około 300 tysięcy dzieci uprowadzonych z podbitych przez III Rzeszę krajów.



Reklama

Dzieci spełniające kryteria rasowe zabierano z domów, ochronek, badano pod kątem rasowym. Tym "wartościowym" - z punktu widzenia Niemców - zmieniano nazwiska i daty urodzenia. Z nową tożsamością trafiały do niemieckich rodzin.

Skuteczna realizacja planu była możliwa dzięki zbudowaniu w III Rzeszy wielopoziomowego aparatu wynaradawiania .

Przez ponad 70 lat sprawa zrabowanych i zgermanizowanych dzieci nie została uporządkowana, a ofiary tego procederu wciąż próbują odpowiedzieć sobie na pytanie: kim jestem?

Nie udało się również ustalić, ile dokładnie dzieci zostało zrabowanych. Nie jest znana dokładna liczba ośrodków, w których prowadzona była selekcja i germanizacja uprowadzonych dzieci.

Wiemy, że do kraju powróciło zaledwie około 30 tysięcy uprowadzonych dzieci.

Prof. Jacek Wilczur, współpracownik Romana Hrabara, pytany o to, czy dziś jest dobry klimat, by wrócić do spraw, których nie udało się dokończyć tuż po wojnie i rozpocząć rzeczową dyskusję, odpowiedział: absolutnie tak. I podkreślił, że w Niemczech rządzi już inne pokolenie ( czytaj więcej ).

Międzynarodowa konferencja naukowa

Międzynarodowa konferencja naukowa, zainicjowana akcją "Zrabowane dzieci/Geraubte Kinder", będzie okazją do spotkania polskich i niemieckich historyków, badaczy, archiwistów i przedstawicieli mediów.



Swoje losy podczas zaplanowanego na 21-22 listopada spotkania przybliżą goście specjalni - świadkowie historii, ofiary germanizacji.



Swój przyjazd zapowiedział nauczyciel historii z Fryburga, który jako pierwszy w Niemczech podjął temat rabunku dzieci z krajów okupowanych, założył specjalne stowarzyszenie "Geraubte Kinder - Vergessene Opfer", zrealizował wystawę, a dziś walczy o odszkodowania dla ofiar germanizacji.



Polscy i niemieccy historycy opowiedzą o polityce III Rzeszy, jej założeniach i instytucjach, które uczestniczyły w zbrodniczym procederze rabowania "rasowo wartościowych" dzieci, przybliżą specyfikę rabowania dzieci z poszczególnych obszarów. Opowiedzą również o dzieciach robotnic przymusowych.



Osobny blok na konferencji zostanie poświęcony poszukiwaniom. Dowiemy się między innymi, jakie dokumenty się zachowały, gdzie i jak należy ich szukać oraz które instytucje dziś zajmują się poszukiwaniem zaginionych w czasie wojny osób.



Dziennikarze badający temat germanizacji i udzielający poszkodowanym i ich krewnym pomocy w poszukiwaniach opowiedzą o swoich doświadczeniach i narzędziach, jakimi posługiwali się, by dotrzeć do rozproszonych informacji.

Poniżej publikujemy szczegółowy plan konferencji:



Zdjęcie Program międzynarodowj konferencji naukowej "Rabunek i germanizacja dzieci w czasie II wojny światowej" /



Ślady

Po wojnie dzieci wywiezionych w celu germanizacji poszukiwał powołany specjalnie w tym celu pełnomocnik rządu RP ds. rewindykacji Roman Hrabar. Intensywne działania poszukiwawcze, w których uczestniczyły również organizacje takie jak UNRRA (później IRO) czy delegatury PCK prowadzone były do około 1950 roku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dariusz Pawłoś o zrabowanych w celu germanizacji dzieciach INTERIA.TV

Brak dostępu do dokumentacji (część została zniszczona przez Niemców) oraz sytuacja polityczna sprawiły, że temat ten został wyciszony na lata.

Dopiero działalność wspomnianego nauczyciela historii z Fryburga - Christopha Schwarza - pozwoliła temu zagadnieniu "wypłynąć" na nowo. Gdy poznał Hermanna Lüdekinga ( zobacz reportaż ) - jedną z ofiar germanizacji - postanowił walczyć o odszkodowanie dla niego i zarazem innych ofiar.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hermann Luedeking: Więcej nie pytałem INTERIA.TV

Działalność Christopha Schwarza

Christoph Schwarz przez 10 lat zbierał dokumentację i spisywał losy przemilczanych ofiar nazistowskiej polityki rasowej. O niemieckich obywatelach porwanych w dzieciństwie w krajach Europy Wschodniej i Środkowej, poddawanych germanizacji, dowiedział się w latach 90.



Zebrany przez niemieckiego nauczyciela materiał stał się fundamentem przygotowanej przez niego wystawy ( więcej na ten temat ).



Wystawę, dzięki uprzejmości Christopha Schwarza oraz Konsulatu RP w Monachium, będzie można po raz pierwszy zobaczyć w Polsce właśnie podczas konferencji w Krakowie).

Zdjęcie „Aryjskie” dzieci rabowane w całej Europie – mapa informacyjna Zródło: Geraubte Kinder - Vergessene Opfer e.V./DW / Deutsche Welle

Pierwsze polsko-niemieckie poszukiwania zrabowanych dzieci

Wystawa niemieckiego historyka stała się impulsem do zainicjowania przez Deutsche Welle i Interię pierwszych polsko-niemieckich poszukiwań zrabowanych dzieci.



Dziennikarze udokumentowali losy kilkunastu ofiar i rozpoczęli poszukiwania prawdziwej tożsamości poszkodowanych.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Deutsche Welle i Interia w archiwum Bad Arolsen INTERIA.TV

Dzięki otwartości niektórych instytucji - jak Archiwum Akt Nowych, ITS Arolsen czy Instytut Pamięci Narodowej - udało się dotrzeć do cennej dokumentacji.

W październiku, nakładem Wydawnictwa M, ukazała się książka "Teraz jesteście Niemcami. Wstrząsające losy zrabowanych polskich dzieci" .

Zdjęcie Okładka książki "Teraz jesteście Niemcami" (Wydawnictwo M) / INTERIA.PL

Zamknięte drzwi

W Polsce poszukiwaniem osób bezpośrednio poszkodowanych w czasie II wojny światowej, które próbują dotrzeć do informacji na temat swoich wojennych losów i/lub chcą odnaleźć zaginionych członków rodzin zajmuje się Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża.



Jednak, jak się okazuje, formularze, są tak skonstruowane, że osoba próbująca ustalić własną tożsamość nie jest w stanie ich wypełnić.



Wymagane jest bowiem podanie imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, imion rodziców, co dla ofiar rabunku i germanizacji zamyka właściwie drzwi do dalszych poszukiwań.

Ostatni dzwonek

Kwestia rabunku i germanizacji dzieci wymaga solidnego uporządkowania. Potrzebna jest między innymi centralna baza dokumentów, by ci, którzy żyją i szukają swojej tożsamości, mogli jej poszukiwać z godnością i nadzieją.



Do tej pory żadna instytucja naukowa nie podjęła tematu w celu dokładnego zbadania go. Mamy nadzieję, że planowana konferencja stanie się impulsem, by taki projekt naukowo-badawczy zainicjować.

21-22 LISTOPADA, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE



Organizatorami konferencji są Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Instytut Pamięci Narodowej.



Zdjęcie . /

O "zrabowanych dzieciach" na Uniwersytecie Pedagogicznym 1 5 Budynek główny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Autor zdjęcia: Źródło: 5

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Historia Zyty: Nie trzeba być zabitym, by umrzeć

Litzmannstadt - piekło polskich dzieci

"Z niej już jest Niemka"

Julian Grudzień: Oczy niebieskie miałem. Nadawałem się do Rzeszy

Życie ze świadomością, że jest się nie wiadomo skąd

Tak, jakbym był sam na świecie. Gdzie jest dom mojej matki?

Kinderlager w Pogrzebieniu. "Pamiętam wstyd"

Prof. Jacek Wilczur: Akcję sprowadzania dzieci przerwaliśmy z parszywych powodów

Hermann Lüdeking. Zrabowane dziecko, które walczy o rekompensatę