„Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej” – tak brzmiał tytuł pierwszej międzynarodowej konferencji naukowej, podczas której obecni byli dziennikarze Interii, m.in. ci zaangażowani w projekt "Zrabowane dzieci". Czy wniosła coś nowego? Czy przyniesie skutki w postaci konkretnych działań? Jak teraz będzie wyglądała współpraca na linii Polska-Niemcy? Czy zrabowane dzieci w końcu zostaną uznane za ofiary?

Zdjęcie Świadkowie historii /Paweł Krawczyk /INTERIA.PL

Ewelina Karpińska-Morek: "Dlaczego tak późno zajmujemy się tym tematem?" - zapytał jeden z uczestników na zakończenie konferencji. Na to pytanie nie padła konkretna odpowiedź. Bolesne jest uświadomienie sobie, że przespaliśmy (ta liczba mnoga jest celowa, bo odpowiedzialność spoczywa na wszystkich po kolei - władzach, instytucjach, historykach, dziennikarzach). Jako dziennikarze uświadomiliśmy sobie to dwa lata temu, gdy zaczęliśmy pracować nad akcją "Zrabowane dzieci/geraubte Kinder" i dostrzegliśmy ogrom niewykonanej przez lata pracy. Jak można było porzucić tę sprawę na blisko 70 lat? Pamiętajmy, że intensywne poszukiwania, były prowadzone do około 1948 roku. Później - z troski o relacje polsko-niemieckie - temat został wyciszony, wygaszony.

Co się działo przez te wszystkie lata z osobami pozbawionymi korzeni, rodzin, tożsamości, które były na tyle duże, by pamiętać? Próbowały składać życie z kawałków - z tego, co zachowało się w dokumentach, w pamięci małego dziecka, szukały odpowiedzi na pytanie "kim jestem?".

Dlaczego ten temat wrócił właśnie teraz? Bo W Niemczech znalazł się człowiek, który przypadkiem dowiedział się o rabowaniu dzieci przez nazistów i zaczął tej sprawie się przyglądać. To Christoph Schwarz, walczący dziś o uznanie rabowanych dzieci za ofiary wojny. Sprawa, wydawać by się mogło, oczywista, bezdyskusyjna.

Po jego wystawie w Niemczech w 2016 roku zaczęliśmy drążyć temat. Postawiliśmy sobie cel: odnaleźć zrabowane dzieci i pomóc im odzyskać tożsamość. Cel, jak się później okazało, trudny do zrealizowania - z przyczyn prozaicznych: ślady rabunku i germanizacji zatarto tak skutecznie, że dziś ofiary tego procederu często w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że mogły być dziećmi polskimi, wyrwanymi ze swojego środowiska. Zatem jak ich szukać? Jak pomagać w sytuacji, gdy dokumenty są porozrzucane, częściowo zniszczone? Jak dotrzeć z przekazem? Obecna na konferencji niemiecka dziennikarka i autorka dr Dorothee Schmitz-Koester, która od wielu lat bada temat Lebensbornu, zaznaczyła, że konieczna jest intensywna polsko-niemiecka współpraca. "Tylko mówienie prawdy prowadzi do prawdziwego polsko-niemieckiego pojednania" - podkreślił również Bartosz Dudek z Deutsche Welle.

Myśl o tym, by kiedyś doszło do takiego spotkania polskich i niemieckich historyków, badaczy, archiwistów, dziennikarzy z udziałem najważniejszych osób - świadków historii - pozostawała wówczas w sferze marzeń. Do tego poruszającego spotkania jednak doszło, bo świadkowie historii, choć - jak pani Barbara Paciorkiewicz - z trudem wracają do przeszłości, to jednak są świadomi tego, że kto, jak nie oni, ma opowiadać o zrabowanych dzieciach.

Pani Barbaro, panie Janie, panie Józefie, panie Henryku, panie Januszu - dziękujemy za to, że mogliśmy Was wysłuchać. Pani Aniu, panie Folkerze, panie Hermannie - wiemy, że chcieliście być na tym spotkaniu, ale nie pozwoliło Wam na to zdrowie.

Potrzeba nam teraz odważnych historyków, którzy zaangażują się w projekt naukowo-badawczy w trybie, właściwie, natychmiastowym.

"Nas już za pięć, za dziesięć lat nie będzie - to ostatni moment" - powiedział Józef Sowa.

Zdjęcie Świadkowie historii (od lewej): pan Jan Dopierała, pan Henryk Kowalczyk, pan Józef Sowa, pani Barbara Paciorkiewicz, pan Janusz Bukorzycki / Paweł Krawczyk / INTERIA.PL

Agnieszka Waś-Turecka: Za nami dwudniowa konferencja na temat rabunku i germanizacji dzieci. W wypowiedziach historyków wybrzmiały niezwykle ważne elementy składowe wojny, o których często się zapomina - niewyobrażalne zbrodnie przeciw dzieciom i przeciw rodzicielstwu, głównie macierzyństwu.



Jednak dla mnie ważniejszym i cenniejszym wkładem tej konferencji w badania nad zniemczaniem polskich dzieci w czasie II wojny światowej była obecność i słowa świadków historii, czyli osób, które jako malutkie dzieci zostały uprowadzone przez Niemców i wywiezione do III Rzeszy. Swoimi przejmującymi historiami podzielili się z nami Barbara Paciorkiewicz, Jan Dopierała, Janusz Bukorzycki, Józef Sowa i Henryk Kowalczyk. Wzruszenie wielokrotnie odbierało im głos, oczy zachodziły łzami, ale mimo to opowiadali. Mówili o najczarniejszych momentach swojego życia i najstraszniejszej stronie ludzkiej natury. Pomimo bólu, jaki im to sprawiało. Opowiadali, bo - jak wielokrotnie powtarzali - młode pokolenia muszą wiedzieć. Muszą, bo jeśli zrozumieją, to w przyszłości to się już nie powtórzy.

"Nigdy więcej!" wybrzmiewało podczas tej konferencji wielokrotnie i tym dobitniej, że dotyczyło wstrząsających rzeczy, które dorośli robili dzieciom.

Równie dobitnie jednak - przynajmniej dla mnie - wybrzmiały słowa, które usłyszałam już w kuluarach konferencji od profesora Jacka Chrobaczyńskiego. Parafrazuję: "Powtarzamy tutaj co chwilę "nigdy więcej". Tylko co z tego? Dziecko z karabinem to nasz motyw popkulturowy. Dzieci walczą w Syrii, Afganistanie, czy w krajach afrykańskich. Powtarzamy, powtarzamy, ale nic nie robimy".

Artur Wróblewski: Czy historia to "żywa" dziedzina nauki? Niektórzy zakwestionowaliby takie postawienie sprawy. Konferencja "Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej" oraz akcja portalu Interia i Deutsche Welle "Zrabowane dzieci / Geraubte Kinder" dowiodły, że jest inaczej.

W auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie odbyła się konferencja, mogliśmy bowiem spotkać osoby, które są ofiarami zbrodniczego rabunku dzieci i ich zniemczania w czasie drugiej wojny światowej. Pani Barbara Paciorkiewicz oraz panowie: Janusz Bukorzycki, Jan Dopierała, Henryk Kowalczyk i Józef Sowa, przedstawili nie tylko własne tragiczne historie z przeszłości, ale też przekazali zebranym intensywną dawkę autentycznych emocji. Trudno było powstrzymać wzruszenia, przysłuchując się opowieściom świadków historii. I gdy jedni ocierali łzy, a inni może przygryzali wargi, by do nich nie dopuścić, wtedy najmocniej doświadczaliśmy, jak mocno historia zrabowanych dzieci jest dziś wciąż żywa. Mimo, że od tych wydarzeń minęło ponad 75 lat.

Jak powiedział Redaktor Naczelny Interii Krzysztof Fijałek: "każdy dzień spędzony ze świadkami historii to jest dla nas dar". Naszym obowiązkiem jest umieć skorzystać z tego "daru". Wnioski po konferencji? Bez wątpienia każdy z uczestników wyciągnął własne. Jedna sprawa jednak dogłębnie nie daje spokoju. Zacytujmy raz jeszcze Krzysztofa Fijałka, który zaakcentował, że akcja "Zrabowane dzieci / Geraubte Kinder" i konferencja "Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej" pozostawiają nam "więcej zagadek, niż odpowiedzi". Czy te zagadki kiedykolwiek zostaną rozwiązane? I czy - jak to napisała w liście do uczestników nieobecna na konferencji ofiara zniemczenia Anna Berezowska - ktokolwiek "weźmie odpowiedzialność za te wszystkie dzieci"?

Międzynarodowa konferencja o zrabowanych dzieciach. Dzień drugi 1 41 Drugi dzień konferencji o zrabowanych dzieciach Autor zdjęcia: Paweł Krawczyk Źródło: INTERIA.PL 41

Łukasz Szpyrka: Są takie momenty, gdy pierwsze spotkanie okazuje się tym ostatnim. Wracamy wtedy do niego w pamięci, wspominamy z nostalgią.

Konferencja dotycząca zrabowanych dzieci była pierwszą tego typu inicjatywą. Dumnie kroczący korytarzami Uniwersytetu Pedagogicznego świadkowie historii liczą sobie dziś powyżej 80 lat. Wszyscy mają świadomość, że to, o czym opowiadają z wielkim trudem, bólem i łzą w oku, za kilka lat zostanie już tylko wspomnieniem w książce, artykule lub nagraniu.

Ma tego świadomość pan Jan Dopierała, któremu podczas wystąpienia łamał się głos, dławiły go łzy, a w oczach widać było powracającą niepewność. Pan Jan się przełamał i mówił: "Robię to po to, by młodzi ludzie, którzy wojnę znają tylko z książek i filmów wiedzieli, jak straszną rzeczą była".

Wtóruje mu płk Józef Sowa, który przyznaje z rozbrajającą szczerością, że po tym, co przeżył (m.in. widział na własne oczy śmierć rodziców), "dzisiejsze problemy po nim spływają".

Świadkowie historii zdają sobie sprawę, że nie oszukają czasu i niedługo oni sami będą tylko wspomnieniem. Ich marzeniem jest jednak, by nieludzka tułaczka, cierpienie i okrucieństwo wojny, także pozostały wyłącznie wspomnieniem.

Ewa Majewska: Podczas licznych wystąpień na konferencji naukowej "Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej" usłyszeliśmy słowa tych, którzy mimo upływu lat walczą o prawdę. Wśród archiwistów, historyków i dziennikarzy obecni byli również świadkowie historii, jak określono ich w jednym z paneli tematycznych. Pani Barbara Paciorkiewicz, pan Jan Dopierała, pan Henryk Kowalczyk, pan Józef Sowa oraz pan Janusz Bukorzycki opowiedzieli o czasach, których wspomnienia nigdy ich nie opuszczą.

Celem akcji "Zrabowane dzieci / Geraubte Kinder" jest m.in. pokazanie, że dzieci germanizowane również były ofiarami wojny. 21-22 listopada nikt z obecnych w auli Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie nie miał co do tego wątpliwości.

Siedzieliśmy obok osób, których spojrzenia, niejednokrotnie przez łzy, mówiły: "Nigdy więcej". Jak zauważył prof. Jacek Chrobaczyński, hasło to, chociaż tak oczywiste i tak często powtarzane, jest lekceważone. "Czy musimy na to zezwalać?" - pytał, wymieniając trwające z\w konfliktach politycznych kraje, w których nadal walczą dzieci.

Wśród przedstawicieli różnych organizacji, instytucji i mediów, w sali siedzieli także studenci. Ich obecność budzi w nas nadzieję. Hasło "nigdy więcej" - pozostanie z nami jeszcze długo po zakończeniu konferencji.