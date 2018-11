Ravensbrück. Wstrząsające historie obozowych matek i dzieci

- Nie ma chyba tematu, który by wywoływał tyle poruszenia, co temat dzieci w obozach koncentracyjnych. Opowieści o tych dzieciach prowadzą nas w odwrócony świat. Z pełną wyrazistością w oczach - mówiła dr Insa Eschebach w wystąpieniu poświęconym kobietom i dzieciom z obozu Ravensbrück.

Zdjęcie Dr Insa Eschebach podczas międzynarodowej konferencji naukowej "Rabunek i germanizacja polskich dzieci podczas II wojny światowej" /Ewa Majewska /INTERIA.PL

Obóz koncentracyjny Ravensbrück był niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym dla kobiet, utworzonym w Ravensbrück w Niemczech. Założony został w listopadzie 1938 r., a funkcjonował do wyzwolenia przez Armię Czerwoną 30 kwietnia 1945 r. Pierwsza grupa kobiet dotarła tam w marcu 1939 r. Początkowe założenia budownicze zakładały 15 tys. więźniarek, jednak obóz wielokrotnie powiększano, by przyjąć ich jak najwięcej. Przy obozach zostały zbudowane hale produkcyjne, w których więźniarki były wykorzystywane do prac niewolniczych, na rzecz niemieckich firm.

Więźniarkami były więźniarki polityczne (m.in. Polki i Niemki), Żydówki, Sinti, kobiety narodowości romskiej, lesbijki i prostytutki. Wiele z nich zginęło podczas tzw. marszów śmierci.

W obozie prócz kobiet przebywały również dzieci.

Szacuje się, że w Ravensbrück więzionych było około 2000 dzieci w wieku od dwóch do 16 lat. To właśnie im swoje wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej "Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej" poświęciła dr Insa Eschebach.

Tak różne wspomnienia...

Jak zauważyła badaczka, wspomnienia wyzwoliceli dzieci z obozu Ravensbrück różniły się od wspomnień dziecięcych więźniów. Różniły się od siebie także historie dzieci-więźniów. Przyczyną był wiek.

Dr Eschebach tłumaczyła, że najmłodsi zwracali uwagę przede wszystkim na małe przestrzenie. W ich wspomnieniach dominowały i dominują obrazy baraków, w których mieszkały. Starsi osadzeni z kolei mieli i mają przed oczami większe związki i przestrzenie.

Dla historiografii dzieci raporty byłych więźniów wszystkich pokoleń stanowią niezwykle ważne źródło. - Trzeba pytać o motywy, narracje i konwencje - zaznaczała prelegentka.

Zdjęcie Dr Insa Eschebach w rozmowie z Interią / Paweł Krawczyk / INTERIA.PL

Matki obozowe i nauczycielki

We wspomnieniach dzieci z obozu Ravensbrück centralną postacią była i jest matka.

- Matki obozowe troszczyły się o dzieci, o małe sieroty. Wiele kobiet trzymało się świadomości, że musi opiekować się dzieckiem - mówiła Eschebach, zwracając uwagę, że kobiety zajmowały się dziećmi, których rodzicielki poniosły śmierć. To im oddawały m.in. chleb i ubrania.

W okupowanej Polsce trwało prześladowanie inteligencji, dlatego w Ravensbrück przebywały także nauczycielki. One prowadziły zajęcia dla młodzieży.

Tego typu zajęcia, jak wskazywała badaczka, pojawiły się m.in. we wspomnieniach Wandy Półtawskiej, Wandy Kiedrzyńskiej, Urszuli Wińskiej i Karoliny Lanckorońskiej. O samych uczennicach mówi się niewiele.

Nauczycielki w Ravensbrück martwiły się o uczucia moralne dzieci. Kradzież była dla najmłodszych wtedy czymś zupełnie normalnym... O zabawkach nie było mowy. - Życie duchowe dzieci zostało bezpowrotnie zburzone - podkreślała Eschebach.

Potrzeba opowiadania

Kobietom, które przeżyły, zależało na opisaniu swoich historii.

Szczególnie drastyczne relacje z Ravensbrück znajdują się w książce "Dzieci za drutem kolczastym". To m.in. tam można przeczytać, że dzieci w obozie grzebały w śmieciach, żeby znaleźć coś do jedzenia. W walce o żywność nie miały szans - Były za małe i zbyt słabe.

Wiele z nich kończyło w zbiorowych dołach...

dr Insa Eschebach - studiowała religioznawstwo, publicystykę i filozofię. Od 2005 roku jest kierownikiem Miejsca Pamięci Ravensbrück/Fundacja Brandenburskie Miejsca Pamięci.

Badania naukowe dr Eschebach koncentrują się na historii narodowego socjalizmu, historii kobiet i historii płci oraz historii upamiętniania.



Zdjęcie Dr Insa Eschebach /Archiwum prywatne /

Uczestnicy konferencji "Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej" 1 25 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Autor zdjęcia: Źródło: INTERIA.PL 25



"Zrabowane dzieci / Geraubte Kinder" to wspólna akcja portalu Interia.pl i telewizji Deutsche Welle - pierwsze polsko-niemieckie poszukiwania dzieci zrabowanych w czasie II wojny światowej.

Celem przedsięwzięcia jest udzielenie pomocy ofiarom germanizacji w poszukiwaniu utraconej tożsamości. Historie osób, z którymi spotykali się dziennikarze, są publikowane na stronach Interii i Deutsche Welle.

Efektem akcji jest książka "Teraz jesteście Niemcami. Wstrząsające losy zrabowanych polskich dzieci" , która ukazała się 17 października 2018 roku.





Podczas międzynarodowej konferencji "Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej" polscy i niemieccy historycy, badacze, archiwiści i przedstawiciele mediów dyskutują o losach zrabowanych dzieci, a także polityce III Rzeszy, jej założeniach i instytucjach.



Organizatorami konferencji są Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Instytut Pamięci Narodowej. Patronem medialnym wydarzenia jest portal Interia i telewizja Deutsche Welle.

Program międzynarodowej konferencji naukowej "Rabunek i germanizacja dzieci w czasie II wojny światowej":