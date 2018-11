"To nasz obowiązek". Podsumowanie akcji "Zrabowane dzieci/Geraubte Kinder"

- Naszym dziennikarskim obowiązkiem jest opowiedzieć te historie - powiedział Bartosz Dudek z Deutsche Welle, odnosząc się do losów germanizowanych dzieci podczas II wojny światowej. Dziennikarze podsumowali akcję "Zrabowane dzieci/Geraubte Kinder", o której mówiono podczas międzynarodowej konferencji w Krakowie.

Jaromir Jankowski, Deutsche Welle

Trzeci blok tematyczny konferencji podsumowali dziennikarze Interii i Deutsche Welle.



Jaromir Jankowski podkreślił, że "tam, gdzie pojawia się człowiek, tam pojawia się możliwość czynienia dobra".



Pokłosiem akcji "Zrabowane dzieci" - w zamierzeniu dziennikarzy - ma być zrodzenie potrzeby uznania zrabowanych dzieci jako ofiar wojennych i w rezultacie doprowadzenie do tego.



Krzysztof Fijałek podkreślił, że "zrabowane dzieci" żyją z poczuciem braku tożsamości. Wyrwano je z ramion rodziców czy zwerbowano z domów dziecka, odebrano nie tylko dzieciństwo, ale także uniemożliwiono poznanie własnych korzeni.

Michał Drzonek (Interia) oraz Bartosz Dudek (Deutsche Welle)

Prelegenci zwrócili uwagę, że wiele osób żyje obecnie w Niemczech bez wiedzy na temat swojego polskiego pochodzenia.



Zjawiskiem tym zajmował się Michał Drzonek. - Czy można żyć, nie mając swojego lustra? - pytał. - Chcemy identyfikować się z symbolami z przeszłości, budując wizję siebie - mówił. "Zrabowanym dzieciom" te symbole odebrano.



- Wojna pozostawiła po sobie "horrendalne przeżycia" - powiedział.



Dzieciom kazano zapomnieć, kim są. Po powrocie z Niemiec na nowo musiały uczyć się języka polskiego. - Są one ofiarami eksperymentów - podkreślił.

Zainteresować tematem niemiecką opinię publiczną

Bartosz Dudek mówił z kolei o misji, jaka stoi przed przedstawicielami jego profesji.



- Naszym dziennikarskim obowiązkiem jest opowiedzieć te historie, żeby ocalić je dla potomności. Wierzymy, że słowo drukowane, również to w internecie, przetrwa. Po drugie, musimy wyciągnąć wnioski, żeby to już nigdy się nie zdarzyło - tłumaczył.

- Naszą misją jest zainteresowanie tym tematem niemiecką opinię publiczną - podkreślił dziennikarz.



- Żeby zrozumieć drugiego człowieka, żeby go usłyszeć, trzeba by przeżyć to, co on. Dla nas to jest niewyobrażalne - mówił Jankowski.

"Brak reakcji niemieckich władz"

Dorothee Schmitz-Koster

W dyskusję włączyła się dr Dorothee Schmitz-Koster. Przyznała, że odczuwa głęboki wstyd za brak reakcji niemieckich władz na wiadomość o zrabowanych dzieciach.

Zwróciła też uwagę, że instytucje niemiecki dofinansowały wystawę Christopha Schwarza "Zrabowane dzieci - zapomniane ofiary". - O zrabowanych dzieciach i tych wydarzeniach cały czas opowiadamy, również w mediach - przekonywała.

Ewa Majewska





Uczestnicy konferencji "Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej"

***

Michał Drzonek - socjolog i europeista. Ukończył Uniwersytet Jagielloński oraz University of Exeter.

W kręgu zainteresowań autora leżą zwłaszcza procesy tworzenia tożsamości na poziomie jednostkowym i grupowym. Od zawsze zainteresowany również historią najnowszą. Związany z Interią, w której pracuje na styku redakcji i biznesu.



***



Bartosz Dudek - redaktor naczelny Deutsche Welle



***

Jaromir Jankowski - od 1990 r. w Deutsche Welle, gdzie realizuje projekty medialne w Europie Wschodniej i krajach postsowieckich.

Konsultant tamtejszych instytucji rządowych oraz NGOs w sprawach transformacji systemów i prawodawstwa dotyczącego mediów. Współautor kilku wydań Internationales Handbuch für Hörfunk und Fernsehen (Nomos-Verlag), autor artykułów m.in. w Broadcasting, Isvestia-Media, Telesputnik, Die Welt.

Jaromir Jankowski

***

"Zrabowane dzieci / Geraubte Kinder" to wspólna akcja portalu Interia.pl i telewizji Deutsche Welle - pierwsze polsko-niemieckie poszukiwania dzieci zrabowanych w czasie II wojny światowej.

Celem przedsięwzięcia jest udzielenie pomocy ofiarom germanizacji w poszukiwaniu utraconej tożsamości. Historie osób, z którymi spotykali się dziennikarze, są publikowane na stronach Interii i Deutsche Welle.

Efektem akcji jest książka "Teraz jesteście Niemcami. Wstrząsające losy zrabowanych polskich dzieci" , która ukazała się 17 października 2018 roku.







Podczas międzynarodowej konferencji "Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej" polscy i niemieccy historycy, badacze, archiwiści i przedstawiciele mediów dyskutują o losach zrabowanych dzieci, a także polityce III Rzeszy, jej założeniach i instytucjach.



Organizatorami konferencji są Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Instytut Pamięci Narodowej. Patronem medialnym wydarzenia jest portal Interia i telewizja Deutsche Welle.

***



Program międzynarodowej konferencji naukowej "Rabunek i germanizacja dzieci w czasie II wojny światowej":