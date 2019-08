WYBORY PARLAMENTARNE 2019 - GALERIE |

Trzynastka musi być tym razem szczęśliwa - dla PiS, wsi i Polski - mówił w niedzielę w Zbuczynie k. Siedlec (Mazowieckie) prezes PiS Jarosław Kaczyński, przypominając termin wyborów parlamentarnych. Apelował o udział w wyborach i głosowanie na jego ugrupowanie. (źródło informacji: PAP)

Wyznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę termin to 13 października. "Trzynastka tym razem musi być szczęśliwa (...) przypominam - szczęśliwa trzynastka - dla Polski, dla polskiej wsi, no i dla Prawa i Sprawiedliwości" - mówił do uczestników pikniku rodzinnego PiS.